Fast hatten wir uns schon mit dem endlich wohltemperierten Sommer versöhnt, da erreicht uns zum Ende der Woche diese schockierende Nachricht aus dem Statistischen Bundesamt: Deutschlands Jugend lebt immer häufiger auf Kosten von Eltern und Staat! Ist das zu fassen? Hey, Kitagruppe Purzelbaum, warum geht ihr nicht arbeiten? Sollen wir euch ewig durchfüttern? Solange ihr eure Füße auf unserem Wickeltisch ausstreckt, dürfen wir doch wohl ein bisschen Mittun verlangen!

Deutschlands amtliche Erbsenzähler haben ermittelt, dass heute nur noch gut ein Drittel der Jugendlichen im Alter zwischen fünfzehn und vierundzwanzig vom eigenen Geld lebt, während selbiges vor 30 Jahren noch rund die Hälfte der jungen Leute schaffte. Gründe lieferte das Amt mal wieder nicht mit, weshalb wir jetzt darüber spekulieren müssen wie mit unserer Altersvorsorge an der Börse.

Mit der Jugend ist es offenbar so wie seinerzeit mit der Telekom-Aktie: Erst vielversprechend in den Himmel gehoben, jäh abgestürzt und dann erschöpft auf der Couch liegen geblieben. Der Rest wiederum klebt, wenn wir Kritiker der derzeitigen gesellschaftlichen Lage richtig verstanden haben, entweder selbstverschuldet auf der Straße (was immer noch günstiger wäre, als dauerhaft dort leben zu müssen) oder übt in den Hochschulen des Landes, die auch nicht mehr das sind, was sie noch nie waren, den geschlechterkorrekten Gebrauch von Unterstrich, Doppelpunkt und Binnen-I. Es ist zum Haare­raufen, was der Bundeskanzler jedoch mangels entsprechender Ausstattung mal wieder nicht nachvollziehen kann.

Darf Gottschalk jetzt aufhören?

Vielleicht liegt die Malaise auch schlichtweg daran, dass es heute weniger Jugendliche gibt? Mathe war zugegeben noch nie unsere Stärke, dafür dürfen wir hier dienstlich alle Fragen zu den Folgen der bedenklichen Entwicklung stellen. Die wichtigste liegt quasi auf der Hand: Kann Thomas Gottschalk bei dieser Lage wirklich aufhören? Abgesehen davon, dass das ohnehin niemand glaubt, wollen doch gerade ZDF-Zuschauer ihre Alter Egos auf dem Bildschirm sehen. Jeder Alte wird in dieser Notsituation dringend gebraucht! Auch Friedrich Merz will sich doch nicht grundlos mit knapp 70 noch das Kanzleramt zumuten. Die Jugend erfordert unser aller Unterstützung!

Selbst Angela Merkel hält sich, wenn wir die Zeichen korrekt gedeutet haben, für den Fall der Fälle bereit. Oder weshalb lässt die Altkanzlerin monatlich rund 3000 Euro ihrer Nachamtsapanage bei Fußpflege, Kosmetik und Friseur liegen? Der Bund der Steuerzahler hat das jetzt heftig kritisiert. Wir aber finden das arg kleinlich und auch ziemlich schäbig. Wenn schon Alte an Deutschlands vorderster Front aushelfen müssen, dann doch bitte wenigstens schick zurechtgemacht!

Während also das nationale Seniorenpotential wegen der Unpässlichkeit des Nachwuchses mindestens auf Stand-by ist, kommen zu allem Überfluss nun auch noch alte Debatten zurück, weil es da ebenfalls an Nachschub mangelt. Wir dachten ja, dass sämtliche Asbestvorräte Deutschlands mit dem Abriss des Palasts der Republik in den Ruhestand geschickt worden wären. Und dann das: Die IG Bau warnt aktuell vor einer bundesweiten „Asbestwelle“. Kreisch! Hust! Schüttel! Bauarbeiter und Heimwerker seien in höchster Gefahr, denn betroffen sind angeblich „fast alle Wohngebäude in Deutschland“.

Die Gewerkschaft fordert deshalb jetzt einen „Schadstoff-Gebäudepass“ (schon jetzt Wartemarke beim Bauamt sichern!) sowie einen „Asbestgipfel“ mit Bund, Ländern und Kommunen. Bei der Gelegenheit könnten sich gleich noch das Waldsterben, die Ölkrise und der Opel Manta dazugesellen. Letzterer ist, so teilte der Konzern just diese Woche mit, bereits in Planung und soll bis zum Ende des Jahrzehnts als E-Manta wiederauferstehen. Was, wenn nicht das, könnte die Jugend vom Sofa hochreißen, auf dass dort endlich Platz für uns wird? Der ist nämlich dringend nötig, denn jetzt fordert selbst das Layout dieser Kolumne unerbittlich: Aufhören!