Fraktur : Was die Bundesregierung uns ins Nest legt

Gut dreißig Jahre nach 1989 haben wir wieder Zeitenwende. Das aber heißt nicht, dass von jetzt an alles rückwärts läuft. Wäre zwar nicht schlecht, denn dann hätten wir in sieben Wochen keinen Krieg mehr, allerdings in 16 Wochen auch schon wieder Weihnachten (Geschenke!) und kurz darauf abermals Merkel an der Macht. Die Jüngeren unter uns müssten sogar Helmut Kohl im Amt erleben. Ohne Instagram und Twitter.

Hach, die gute alte Zeit. Das sagen sich auch die Ostermarsch-Organisatoren, deren Forderungen sich erfrischend unabhängig von der Weltlage seit Jahrzehnten nicht gewandelt haben. „Waffenlieferungen in Kriegsgebiete verlängern Kriege“, heißt es auch dieses Jahr in ihrem Aufruf. Jetzt müsste das nur noch jemand Wladimir Putin sagen.

Die Bundesregierung hat dafür gerade keine Zeit, denn sie muss Geld verteilen. 5,3 Prozent mehr Rente ab Juli, das dickste Plus seit dreißig Jahren! Dazu endlich Tankrabatt für alle, also alle Mineralölfirmen. Egal, unsere Regenten sind im Inland dermaßen in Spendierlaune, dass sie uns statt eines Eis gleich ein ganzes Osterpaket ins Nest gelegt haben.

Oster-, nicht Ost-Paket, obwohl Ost-Rentner sogar 6,1 Prozent mehr kriegen, wohl inklusive Gefahrenzuschlag. Wenn wir alles richtig verstanden haben, bekommt jeder Bürger mit dem Osterpaket noch vor Sommerbeginn eine eigene Windmühle vors Haus respektive aufs Fensterbrett sowie ein Solar-Panel auf den Kopf nebst der Pflicht, damit täglich acht Stunden im Hellen rauszugehen.

Nimm das, Putin!

Keine Hürde ist das für Bewohner von Anti-Corona-Zonen, in denen ohnehin 24/7 um Rathaus und Marktplatz spaziert wird. Für all die anderen Schlafschaf-Regionen brauchen die grünen Ministerinnen freilich noch ein Wording. Wir plädieren für „Strom schaffen ohne Waffen“ oder „Mainstream statt Nordstream“. Nimm das, Putin! Sogar das Verkehrsministerium erschließt neue Energiequellen, indem es Geschwindigkeitsbeschränkungen konsequent ablehnt. „Tempolimit: FDP bremst weiter“, informierten uns diese Woche die Kollegen von der Tagesschau, und da sagen wir: Respekt! Der zuständige Minister hat in Physik so gut aufgepasst, dass er Deutschlands Strombedarf künftig durch Rekuperation decken will.

Auch der Bundeskanzler macht dabei eifrig mit. Er steht schon so sehr auf der Bremse, dass Berlin schon heute energieautark ist. Sein Volk dagegen gibt nach wie vor Vollgas an der Ladentheke und hamstert Sonnenblumenöl, Mehl und Nudeln. Welche Gerichte sollen daraus eigentlich entstehen? Eierkuchen-Ravioli? Spaghetti „Kaiserschmarrn“?

Neuerdings fehlte sogar Senf, und darüber sind wir extrascharf empört. Aus Rache haben wir die gesamte Palette Überraschungseier weggekauft. Früher hieß es, Schlümpfe seien in jedem siebten Ei. Heute sind Salmonellen in jedem, weshalb wir nach Verzehr von einem selbst ganz blau im Gesicht waren.

Ein zarter Hinweis auf die künftige Ausrüstung

In einem himmelblauen Kostüm rückte diese Woche auch unsere Verteidigungsministerin in der Südsahara an. Beachtung jedoch fanden mal wieder nur ihre Füße. Denn Lambrecht trat in Pumps mit zehn Zentimeter hohen Absätzen vor ihre Truppe in den Wüstensand. Dabei wissen wir doch spätestens seit Volker Rühe, wie leicht man mit falschem Schuhwerk im Auslandseinsatz fallen kann. Jedoch wird übersehen, dass die ministeriellen Treter nur ein zarter Hinweis auf die künftige Ausrüstung der Bundeswehr gewesen sind. Wir jedenfalls haben uns zur Vorbereitung gleich noch mal Pedro Almodóvars „High Heels – Die Waffen einer Frau“ aus der Arte-Mediathek gezogen.

Wer dem ganzen Osterpaket allerdings misstraut, dem bleibt weiterhin nur die Selbsthilfe. Wie jenem Magdeburger, der sich siebenundachtzigmal gegen Corona impfen ließ. Offiziell will er damit – gegen Entgelt – Impfgegner mit Pässen versorgt haben. Wir aber glauben, der Mann weiß mehr, und zwar etwas in der Richtung, wie es uns neulich bei einem „Spaziergang“ zugeraunt wurde. „Der ganze Krieg und so“ sei nämlich nur angezettelt worden, um von Corona abzulenken. Und jetzt sagen Sie nicht, wir von den Mainstream-Medien hätten das vor Ihnen verheimlicht!