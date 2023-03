Sehr geehrte Leser:innen,

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



wie Sie sicher schon mitbekommen haben, kommt es heutzutage auf jedes Wort, jedes Zeichen an. Nicht nur in offenen Briefen wie diesem, sondern auch im privaten Schriftverkehr. Man sollte jede Mail, jede SMS an Freunde oder Kollegen so schreiben, als läse die ganze Welt mit – man kann nämlich nie wissen, wann der Wortlaut unter dem Vorwand der Transparenz oder zu einem noch höheren Zweck ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt oder gar in einem Roman von Stuckrad-Barre verarbeitet wird.

Man muss natürlich aufpassen, was man schreibt. Aber das Entscheidende ist heute die Form, das Wie. Das fängt schon bei der Anrede an. Früher war es üblich, bei einem Mann, den man bis dato nicht persönlich kannte und der eindeutig kein „Genosse“ ist, nennen wir ihn Christian Lindner, zu schreiben: „Sehr geehrter Herr Lindner“, wobei es nie verkehrt war, prophylaktisch zu konkretisieren „Sehr geehrter Herr Dr. Lindner“, um dem so Adressierten zu bedeuten, dass man ihn für einen jener Männer hält, die gar nicht nicht promoviert haben können.

Und seine liebe Frau Karin

Das Komplizierteste in diesen alten Zeiten war einzuschätzen, wann der Moment gekommen war, von „Sehr geehrter“ auf „Lieber“ umzuschalten, zumal dann, wenn es sich um eine „liebe Frau“ handelte, eine Kombination, die heute nur noch in konservativ-bayerischen Habitaten fortlebt: „Begrüßen Sie mit mir unseren Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder mit seiner lieben Frau Karin.“ Doch das ist alles im Untergang begriffen. Selbst vor der Nennung eines rechtmäßig erworbenen Doktortitels schreckt man inzwischen ja zurück, weil die Kombination Dr.-plus-Name spätestens mit Guttenberg, Giffey und Co. einen allzu ironischen Klang bekommen hat.

Aber etwas noch viel Fundamentaleres ist ins Rutschen geraten. Immer häufiger ist selbst in konservativen Kreisen zu beobachten, dass die Anrede nicht mehr lautet: „Lieber Herr Lindner“. Sondern: „Lieber Christian Lindner“. Nun kann man sagen: Was ist schon dabei? Der gute Mann heißt ja so. Außerdem ist es eine schöne Art, sich vom „Sie“ diskret ans „Du“ heranzupirschen. Mag sein. Aber merkt denn keiner, was hier eigentlich gespielt wird?

Nicht nur wird schleichend das menschheitsgeschichtliche Ordnungsprinzip Zweigeschlechtlichkeit (Herr/Frau) geschleift, vielmehr wird auch die schöne Vieldeutigkeit des Wortes „Herr“ gecancelt. Bibelfreunde (Herrgott) sind hier genauso betroffen wie Hegelianer (Herr/Knecht) oder Freunde von spielerischen Dominanz-/Unterordnungsübungen (Herr und Meister).

Was konservativ sein heißt

Was kann man dagegen tun? Leider nichts. Gesetzt den Fall, man bekommt eine Mail mit der Anrede: „Lieber Christian Lindner“, dann kann man natürlich demonstrativ zurückschreiben: „Lieber Herr Habeck.“ Oder, um das Problem zu umgehen: „Lieber Kollege Habeck.“ Aber das hat doch etwas arg Unlässiges. Man gerät in den Verdacht, sich angesichts von Klimawandel und Lehrermangel an der falschen Stelle zu verkämpfen. Außerdem kann es vom Gegenüber, der sich knapp vor der Duzfreundschaft wähnte, als Affront aufgefasst werden. Auch hier gilt daher: Konservativ sein heißt „first mover“ oder zumindest „early adopter“ sein. Besser als eine hohe Mitgliedsnummer im Verein für deutliche Ansprache ist eine niedrige im Verein für smarte.

Mehr zum Thema 1/

Recht machen kann man es ja sowieso keinem mehr. Man denke nur an den Besuch von Habeck in Amazonien, wo ja auch was ins Rutschen geraten ist. Er wollte den Menschen dort auf Augenhöhe begegnen, hat ihnen gleich seinen Vornamen aufgedrängt, um dann doch wieder in archaische Sprachmuster zu verfallen und sich selbst als eine Art „Häuptling“ (statt korrekt Babo) vorzustellen. Ausgerechnet von der CSU, die sonst jeden Widerstandsakt gegen die Identitätspolitik bejubelt, wurde er dafür gescholten. In einfacher Sprache könnte man sagen: Es gab Haue statt Howgh. Daher enden wir heute ganz unverfänglich mit: Gruß, Timo Frasch.