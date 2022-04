Fraktur : Ein Platz für Panzer

Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch an „Ein Platz für Tiere“. Das war jene legendäre Fernsehsendung des Zoologen Bernhard Grzimek, in der immer auch ein Affe oder ein anderes Vieh auf dem Schreibtisch hockte und Faxen machte. Nicht selten brachte Grzimek sogar eine Raubkatze mit ins Studio, die jedenfalls junge Zuschauer befürchten ließ, dass sie den freundlichen älteren Herrn, der sie so leichtsinnig hinter den Ohren kraulte, auffressen könnte.

Wieso uns dieses Kindheitstrauma nach Jahrzehnten wieder plagt? Weil die deutsche Politik zu einem Platz für Tiere geworden ist wie nie zuvor. Gut, auch früher flatterten hin und wieder eine Stupsnasenfledermaus oder ein Juchtenkäfer durch die Debatten. Nun aber schleichen keine geringeren Beutegreifer als Leopard, Gepard, Puma und Marder durchs Berliner Regierungsviertel.

Die Raubtiere sind in aller Munde, seit unsere Politiker endlich bemerkt haben, dass Putin ein Wolf im Schafspelz war. Man musste schon so sehbehindert sein wie die Blindwühle namens „Dermophis donaldtrumpi“, um das erst jetzt zu erkennen.

Auch im Fernsehen und im Netz sieht man nun ständig Katzenvideos, freilich andere als bisher. Die Aufnahmen, oft noch in Schwarz-Weiß, zeigen uns Panzer, denen die Namen der tierischen Prädatoren gegeben worden sind. Der Rückgriff auf Brehms Tierleben bei der Tank-Taufe hat in Deutschland Tradition, und das nicht erst seit Grzimeks Zeiten, sondern schon seit Hitlers.

Die SPD musste auf der Stelle drehen

Uns hat es sehr gewundert, dass die SPD nicht an diese historische Belastung erinnerte, als sie verzweifelt nach Argumenten suchte, um die Lieferung von Panzern an Kiew zu verhindern. Marder, Luchse und Pumas hatte schon die Wehrmacht im Einsatz, auch in der Ukraine. Einen Gepard gab es damals aber noch nicht, weswegen den Sozialdemokraten in seinem Fall die Wende – die Scholz-Partei musste schon wieder wie ein Panzer auf der Stelle drehen – noch am leichtesten fiel. Eine Genossin beruhigte sich und andere mit dem Hinweis, dass es sich beim Gepard um eine Defensivwaffe handele. Der tierische Namensgeber ist ja auch nur eine Defensivkatze. Bei Grzimek jedenfalls lag er – zum Glück – nur faul herum. Da war selbst die Steinlaus angriffslustiger.

Wie dem auch sei: Plötzlich haben wir in Berlin so viele Spezialisten für Waffensysteme und ihre Einsatzmöglichkeiten, dass wir mit ihrer Hilfe die halbe ukrainische Armee ausbilden oder selbst eine Panzerdivision aufstellen könnten. Das ist eine steile Lernkurve für ungediente Politiker, die bis vor Kurzem ein Sturmgewehr nicht von einem Blasrohr unterscheiden konnten.

Der Generalmüslimarschall kennt sich aus

Wir vermuten freilich stark, dass zum Beispiel unser neuer Generalmüslimarschall Hofreiter schon in der Teestube heimlich Panzer-Quartett spielte, so firm wie er bei Kaliber und Kadenz ist. Schade nur, dass unsere Außenministerin Baerbock das „i“ in Haubitze nicht mehr so lang ausspricht wie am Anfang ihrer militärischen Grundausbildung. Das klang fast so süß wie Mieze.

Womit wir wieder bei den gepanzerten Katzen wären. Der Marder zählt allerdings zu den Hundeartigen (Caniformia). Auch das hat man früher schon bei der Bundeswehr gelernt. Vor Umlegen des Natoknochens (Batterie-Hauptschalter) war im Marder ein Schnüffeltest durchzuführen, um festzustellen, ob Treibstoff ausgetreten war, der sich mit der Luft zu einem explosiven Gemisch hätte verbinden können, was tatsächlich vorkam.

Veteranen, die vor sich hin tröpfeln

Wie mag es da erst in den Veteranen riechen, die seit Jahrzehnten auf den Hinterhöfen unserer Rüstungsschmieden vor sich hin tröpfeln und sich nie hätten träumen lassen, dass sie als Panzer-Volkssturm doch noch in die Schlacht rollen würden – mit dem Segen jener, die bis vor Kurzem ihre Gattung endgültig hatten ausrotten wollen?

Ob dereinst in Kiew oder Charkiw ein Gepard und ein Leopard ein Befreiungsdenkmal schmücken wie die T-34-Tanks das Sowjetische Ehrenmal in Berlin? In anderen Ländern sind Stalins Lieblingsfahrzeuge schon vor Jahren von den Sockeln geholt worden. Wir Deutsche aber trennen uns immer noch nur sehr schwer von unseren Panzern, den eigenen wie den russischen.