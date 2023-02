Am Dienstagabend fuhr uns ganz schön der Schreck in die Glieder: ein chinesischer Spionageballon, direkt über dem Frankfurter Messeturm, mit Kurs auf unser Hochhaus! Wir sahen dann aber doch davon ab, die Luftwaffe anzurufen. Denn erstens hat die Bundeswehr kaum noch etwas, mit dem sie so ein Ding abschießen könnte; da alarmiert man besser den örtlichen Schützenverein. Und zweitens stellte sich nach nochmaliger Betrachtung heraus, dass es sich bei dem Objekt nur um den Mond handelte.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Da waren wir erleichtert, aber auch enttäuscht. Amerika, Japan, Kolumbien – überall lassen die Chinesen ihre Ballons fliegen, nur für Deutschland scheinen sie sich nicht zu interessieren, abgesehen von einem Terminal im Hamburger Hafen. Dabei könnte Xi Jinping jetzt Dinge über unsere Politiker erfahren, die sie nur zur Faschingszeit preisgeben, dann aber vollkommen tabulos. Die wollen sich zwar in ihrer Mehrheit nicht länger von Putin zum Narren halten lassen; das verschafft ihnen nach so vielen Jahren keine Befriedigung mehr. Aber sich selbst mehr als sonst zum Narren zu machen, das scheint unseren Politikern jeden Geschlechts und fast jeder Couleur von Karneval zu Karneval mehr Freude zu bereiten.

Ich Tarzan, du Annalena

Allerdings zum Leidwesen des Publikums. Das war bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst sichtlich dankbar, dass ihm die Kapelle mit dem zunehmend verzweifelt klingenden Tätä signalisierte, wo in der Rede der neuen Ritterin Annalena die Pointen sitzen könnten. Die beste verschoss die Außenministerin gleich am Anfang, als sie berichtete, überlegt zu haben, als Leopard verkleidet zu kommen. Das war zwar nur mäßig witzig – ChatGPT hat einfach noch keinen Humor –, ließ bei den alten weißen Männern im Saal aber bestimmt das Kopfkino anlaufen. Baerbock im Leopardenfell, da denkt der männliche Boomer doch sofort: Ich Tarzan, du Annalena.

Eine Mitschuld daran trägt in diesem Fall aber auch eine alte weiße Frau, die den Saal zuvor erst so richtig erhitzt hatte mit einer spritzigen Rede, die vor Schweinkram nur so strotzte. Hier einige Auszüge: „Das sind jetzt die neuen Freier in meinem ersten flotten Dreier“, „gestöhnet im Terzett“, „ein jedes Thema wird bestiegen, und jeder darf mal oben liegen“, „ein frivoler Doppel-Wumms gehört in jeden guten Bums“, „so treiben wir es im Haushaltsloch, die Ekstase kommt wohl noch, doch wenn man auf das Trio blickt, ist noch nicht klar, wer wen hier – am meisten leiden kann“.

Die Allergeilste: Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Die Chinesen würden beim Abhören der Aufnahmen wohl lange rätseln, wer hier wen am meisten leiden kann. Wir Deutsche aber wissen natürlich, dass es sich bei der „Allergeilsten“ (Selbstbeschreibung) um Marie-Agnes Strack-Zimmermann (MASZ) handelte, die über die Koalition sprach, der sie angeblich angehört. Dem „Kanzler-Zwerg“ attestierte sie übrigens schwere Amnesie, wohl nicht nur wegen der Warburg-Bank, sondern auch, weil er vergessen hatte, sie ins Kabinett zu berufen.

Ein mindestens so schweres Versäumnis war es, dass Scholz nur vor einem Überbietungswettbewerb bei den Waffenlieferungen warnte, nicht aber vor dem Unterbietungswettlauf beim Humor. Wie fahrlässig! Über Männer, besonders alte weiße, darf man inzwischen ja alles sagen. Man will sich aber nicht ausmalen, was los gewesen wäre, wenn in Aachen ein Mann so über die Zwerginnen in der Politik geredet hätte wie MASZ über die „Zwerge, die ich meine, mit ihrem Ego nahe der Beine“. Gut, der Satz „Die, die so huren, stehlen, töten, tragen alle unten Klöten“ hätte dann natürlich nicht fallen können. Und auf Eierstöcke reimt sich kaum etwas Schlimmes.

Mehr zum Thema 1/

Aber bestimmt würden nicht nur dem CDU-Chef Merz, auf den sich alle Rednerinnen eingeschossen hatten, ein paar aufsehenerregende Bemerkungen einfallen. Markus Söder unterstellte bei der Verleihung der Goldenen Narrenschelle ja sogar schon seinem Buddy Winfried ­Kretschmann, schwarze Unterwäsche zu tragen. Oje, jetzt geht es auch bei uns los mit dem Kopfkino. Herr, lass Aschermittwoch werden, nein, besser gleich Ostern!