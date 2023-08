Was es heißt, von Putin begnadigt zu werden, konnte man am Himmel über Russland sehen. Aus ihm stürzte ein Flugzeug zu Boden, in dem der Söldnerführer Prigoschin und einige seiner Spießgesellen saßen. Das war zwar auch kein schöner Tod, aber immerhin ein schneller, verglichen jedenfalls mit der Standardprozedur des Kremls für Verräter, der Liquidierung per Nowitschok oder Polonium. Außerdem hatte Putin Prigoschin volle zwei Monate gegeben, um seine Angelegenheiten zu regeln. Dionys gewährte Möros nur drei Tage.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Es hat uns auch gar nicht gewundert, dass der russische Diktator bedauerte („eine Tragödie“), seinen Koch vom Himmel holen zu müssen. Denn der war ja auch noch sein Metzger. Wer schlachtet jetzt für den Kreml die zahlreichen Feinde Russlands ab, wenn es die Versager in Generalsuniform wieder einmal nicht schaffen? Putin ist nun voll auf die Gestalten angewiesen, von denen Prigoschin ihn befreien wollte, was dieser freilich nicht klar genug kommuniziert und ungeschickt angefangen hatte. Denn es sah ja wirklich so aus, als habe der Wagner-Chef bei der Gelegenheit auch den Opa im Kreml in ein sibirisches Austragshäusl schicken wollen.

Scholz roch es sofort

Bibelkenner aber wissen, wie es enden muss, wenn einer versucht, sich gegen den Allerhöchsten aufzulehnen oder gar seinen Platz einzunehmen. Auch Gott zögerte damals nicht, seinen Lieblingsengel zur Hölle zu schicken. Jesus, das lesen wir im Lukasevangelium, „sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz“. Wir alle sahen Prigoschin vom Himmel fallen wie einen Stein. Wem er jetzt seine blutigen Dienste anbietet, ist klar. Er selbst hatte vorhergesagt: „Wir alle kommen in die Hölle, aber dort werden wir die Besten sein.“

Daran ist nicht zu zweifeln, denn in Satans Homeoffice, Abteilung Großrussland, ist nicht jeder der dort schon Köchelnden ein harter Hund. Da hängen auch viele deutsche Aktivisten mit ihren Friedenstauben rum, wenn sie nicht gerade irgendwo den Bundeskanzler auspfeifen, wie zuletzt in München geschehen. Scholz hat gleich erkannt, dass diese Schreihälse „gefallene Engel (sind), die aus der Hölle kommen“. Das spricht nicht nur dafür, dass der Kanzler einen exzellenten Geruchssinn hat, sondern dass er auch an die Existenz des Teufels glaubt. Da hätte er seinen Amtseid vielleicht doch lieber mit Gottes Hilfe ablegen sollen.

Habeck ist schlecht fürs Geschäft

Es gibt aber auch gefallene Engel in Deutschland, mit denen wir mehr Mitleid haben als mit den Putin-Anbetern, die zu Recht in der Hölle schmoren. Mit den Worten des Propheten Jesaja möchten wir Robert Habeck zurufen: Wie bist du vom Himmel gefallen, Strahlender, du Sohn der Morgenröte! War er bei Amtsantritt kurz davor, den Titel „Sexiest Schwiegersohn alive“ verliehen zu bekommen, wechselt nun schon das erste Café den Namen, weil „Habeck’s“ geschäftsschädigend sei. Dabei wäre es ja nicht insolvent gewesen, bloß weil es keinen Umsatz mehr hätte machen können.

Das mag auch dem Ampelbündnis ein Trost sein, dem es immer schwerer fällt, uns zu verkaufen, dass es ganz anders Politik mache als alle Koalitionen vor ihm: voller Respekt füreinander und nur am Ergebnis orientiert. Doch sogar der Vizekanzler muss zugeben: „Wir versauen es uns permanent selbst.“ Den Ampelmännern und -frauen ist es in der Tat nicht einmal mit der Cannabis-Freigabe gelungen, wenigstens als Rauschgoldengel durchzugehen. Das liegt bei Scholz nicht nur an der fehlenden Lockenpracht. Er hätte einfach nicht sagen sollen, dass er nie gekifft habe, nicht einmal einen einzigen Zug.

Mehr zum Thema 1/

Wie anders geht es da in Gottes eigenem Land zu. Der sich selbst gefallendste Präsident aller Zeiten findet mit jeder Anklage, die gegen ihn erhoben wird, mehr Gefallen bei seinen Anhängern. Die Amis mögen einfach Leute, die nie aufgeben. Und dann hat Trump ja auch noch äußerst großzügig ein gefallenes Mädchen unterstützt. Der Mann ist eben ein Engel, auch wenn er auf dem jüngsten Foto ausschaut wie ein frisch lackierter Teufel.