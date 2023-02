Lesen die in Tschetschenien eigentlich keine deutschen Zeitungen? Wir werden gleich im Vertrieb nachfragen, ob wir nicht wenigstens dem Präsidenten ein E-Paper zukommen lassen könnten. Anders als mit weitgehender Ahnungslosigkeit in Bezug auf Deutschland ist ja kaum zu erklären, dass Ramsan Kadyrow sich bei der Errichtung der Sowjetunion 2.0 nicht mit der Ukraine zufriedengeben will, sondern auch die Bundesländer, die früher die DDR waren, heim ins Reich holen möchte.

Zwar könnte per Mundpropaganda sogar bis nach Grosny gedrungen sein, dass die Ossis mehrheitlich den Ukrainern empfehlen, ihren Widerstand gegen die Russen einzustellen. Andererseits hätte zum Beispiel mit den aufmüpfigen Sachsen wohl sogar ein Kadyrow seine liebe Not. Ganz offensichtlich hat man im Kaukasus aber vergessen, dass zur Zone auch der Osten von Berlin gehörte. Und den scheint man, weil inzwischen wieder untrennbar mit dem dekadenten Westteil verbunden, nicht einmal im Kreml mehr haben zu wollen. Aus Moskau ist immer nur zu hören, in wie wenigen Minuten eine Hyperschallrakete die ganze deutsche Hauptstadt vernichten könnte.

An Berlin hätte kein Eroberer Freude

Von russischen Plänen, Berlin im Handstreich zu nehmen wie etwa Sewastopol, weiß jedenfalls nicht einmal der gewöhnlich gut informierte britische Geheimdienst etwas. Das deutet darauf hin, dass jedenfalls gegenüber Moskau die Abschreckung funktioniert, wenn es ihr nicht an Glaubwürdigkeit mangelt. Und wer hätte deutlicher machen können als die rot-rot-grüne Koalition, dass Berlin eine Stadt ist, an der kein Eroberer der Welt seine Freude hätte, und wäre er der wiedergeborene Stalin (wofür es im Falle Putins ja Anzeichen gibt)?

Ein Diktator, der etwas auf sich hält, will nämlich erstens durchregieren, was in Berlin nicht einmal Angela Merkel vergönnt war. Zweitens braucht er Magistralen, auf denen er mit seiner Wagenkolonne hin und her fahren kann. Der russische Botschafter wird aber schon nach Moskau gekabelt haben, dass das auch in der Friedrichstraße nicht mehr geht.

Wie in Tschetschenien: Es bleibt alles beim Alten

Doch wollen wir Berlin nicht schlechter machen, als es ist, sonst gibt es nur wieder Kündigungen. Die Stadt kann selbst für lupenreine Demokraten attraktiv sein. Die können sich dort, besonders was Wahlen angeht, sofort heimisch fühlen. Auch in Berlin werden Stimmzettel behandelt wie Postwurfsendungen. Enttäuscht das Ergebnis, finden sich immer noch irgendwo ein paar Wahlbriefe. Das Beste aber ist, und das wird Herrn Kadyrow sicher interessieren: Selbst nach dramatischen Verlusten bei einer Wiederholungswahl bleibt alles beim Alten, also die Regierung an der Macht. Genau wie in Tschetschenien! Der einzige Unterschied: In Berlin nennen sie das dann, wie Franziska Giffey es tat, Demut.

Nun verstehen wir auch, warum speziell für die Wiederholungswahl das „Erfrischungsgeld“ vervierfacht worden ist. Mit 240 Euro in der Tasche kann man sich jedes Ergebnis schöntrinken.

Dem Pattex-Peter half das nicht

Spätestens jetzt werden Berliner Leser wohl rufen: Ihr Frankfurter, haltet mal die Luft an! In der Tat hatte sich auch unser nicht regierender Bürgermeister so vollflächig an seinen Sessel geklebt, als wäre er die „Letzte Generation“ in einer Person. Aber das half dem Pattex-Peter gar nichts: Wir haben ihn trotzdem zum Teufel gejagt, und zwar ohne dafür siebzehnmal die Stimmen auszählen zu müssen.

Wir Frankfurter sind auch in Sachen ziviler Widerstand viel effizienter als die Berliner. Die haben zwar aus – wie wir nun sehen: berechtigter – Angst vor einer Luftlandeoperation den Bau ihres Flughafens erfolgreich um Jahre verzögert. Doch was machen sie jetzt, wenn die tschetschenischen Truppentransporter zur Landung ansetzen, um Scholz „auf die Schnauze“ zu hauen und auch uns übrigen Deutschen zu zeigen, dass unser Platz unter dem russischen Stiefel ist? Berliner, schaut auf unsere Stadt: Wir brauchten nur einen einzigen Bagger, um unseren Flughafen auszuschalten. Darauf werden wir in aller Demut und Bescheidenheit doch hinweisen dürfen, insbesondere den Leser Kadyrow.