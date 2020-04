Fraktur : So wenig wie Donald Trump

Alles neu macht der Mai, sagt der Volksmund. Noch neuer aber macht alles Corona. Weil in diesem Jahr beides zusammenfällt, werden wir uns im bevorstehenden Wonnemonat vor Neuem nicht mehr retten können. Die Politik nennt das zusammenfassend „neue Normalität“, zu der wir jetzt schrittweise zurückkehren sollen. Bisher dachten wir, dass man nur zu Altem zurückkehren kann. So wie es jetzt Donald Trump tat, der die rund achtzig Jahre alte Idee aufgriff, Menschen ein Desinfektionsmittel zu spritzen. Zuerst gehabt haben soll sie ein Dr. Mengele. Da würden wir in der Tat doch lieber zu etwas Neuem zurückkehren und somit endlich das Konservative mit dem Progressiven vereinen. Diese Versöhnung wäre ein weiterer Beleg dafür, dass nicht alles schlecht ist an dieser schweren Prüfung, die uns auferlegt wurde.

Gleichwohl verstehen wir auch, dass mancher Bürger der Neue-Normalität-Nettigkeit misstraut, mit der die Politiker uns, den Souverän, auf Distanz halten wollen. Die „Gemeinschaft der Umsichtigen“ (Söder über sich selbst, seinen grünen Spezi Kretschmann und die Kanzlerin) könnte ja leicht Gefallen daran finden, dass sie Umfrageergebnisse bekommt wie nie, Geld ausgeben kann wie nie und von der Opposition dafür so wenig kritisiert wird wie nie. Selbst innerhalb der CDU sind die Merkel-muss-weg-Rufe derart gründlich verstummt, dass wir täglich mit der Forderung „Merkel muss bleiben“ rechnen. Putin bleibt uns ja auch noch zwei weitere Amtszeiten erhalten.

Apropos lupenreine Demokratie: Bayern hinkt bei der Gestaltung der neuen Normalität zwar immer noch hinter Ungarn und Polen her. Aber wenn Söder zur Bekämpfung der Seuche auch noch die Wiedereinführung der Monarchie fordern würde, wäre er den autokratischen Kollegen in Budapest und Warschau wieder voraus. Denn derzeit stimmen zumindest die Altbayern allem zu, was Söder will. Die Wittelsbacher sollten sich freilich keine Hoffnung machen, dass sie dann wieder auf dem bayerischen Thron säßen.

Vielleicht hat Söder das Oktoberfest ja auch nur deswegen absagen lassen, um es anlässlich seiner Krönung dem bayerischen Volke wieder schenken zu können. Doch würde es auf der Theresienwiese (künftig Markusacker) nur annähernd so kuschelig zugehen können wie in der alten Festnormalität, in der wildfremde Menschen schon nach kurzen Dialogen alle denkbaren Körpersäfte miteinander austauschten? Das, Frau Bundeskanzlerin, waren Öffnungsdiskussionsorgien! In der neuen Normalität ist Körperkontakt im Rudel ja nur noch den Fußballprofis erlaubt. Deren Tätigkeit wird der „verantwortungsvollen Normalität“ zugerechnet, wahrscheinlich weil es in ihr keine Hooligans, Schmähplakate und Bengalos mehr gibt. Fußball kann man das freilich nicht mehr nennen.

Eine Stille wie im Trappistenkloster

Früher hätte man das Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu halbnackten alkoholisierten Männern, die Unverständliches grölen, wenigstens in einem Pauschalurlaub befriedigen können, wenn man Nordkurvenverbot hatte. Immerhin die Erinnerung an die wunderbaren Erlebnisse am Hotelpool oder am Abendbuffet kann uns keiner nehmen. Nie werden wir auch das Gemeinschaftserlebnis vergessen, als wir den Kindern die Akropolis zeigen wollten. An jenem Tag spuckten gleich mehrere amerikanische Landungsschiffe der Kreuzfahrtklasse in Piräus ihre Touristen-Divisionen aus. Die nahmen uns in ihre Mitte und schoben uns mit solchem Nachdruck den Berg hinauf und auch wieder herunter, dass weder für den Auf- noch Abstieg eigene körperliche Anstrengung erforderlich war. Das nennt man wohl „embedded“. Oder „eingefettet“? Die Kinder sahen zwar kaum etwas von der Akropolis, verstanden danach aber ohne weiteres, warum sie nicht so viel Schokolade essen und Cola trinken sollten wie die Amerikaner.

Schmerzlich vermissen wir auch, dass man in der Eisenbahn nichts mehr über das Privatleben der Mitreisenden erfährt, das den unüberhörbaren Telefongesprächen nach ja oft kleinen Oktoberfesten (nach altem Ritus) gleichen musste. Jetzt aber herrscht im Waggon eine Stille wie im Trappistenkloster.

Und das soll normal sein? Da können Merkel, Laschet und Söder uns viel erzählen! Die neue Normalität ist so wenig normal wie Donald Trump.