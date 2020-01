Fraktur : Sechster Weltkrieg

Die Welt ist voller Aufträge. Und entsprechend auch voller Beauftragter, denn irgendwer muss die Aufträge ja ausführen. Schon in unserer allernächsten Nähe wimmelt es nur so von Beauftragten (und Beauftragtinnen, woran uns der Gleichstellungsbeauftragte gerade noch rechtzeitig erinnert hat). Doch bleiben wir der Einfachheit halber mal bei den Männern. Alle Ehemänner, die wir kennen, sind mindestens schon Einkaufsbeauftragte gewesen. Besonders Begabte stiegen sogar zum Schatz-der-Wasserhahn-tropft-ja-noch-immer-Beauftragten auf. Und wer würde es noch wagen, in eine Bank zu gehen und dort einem der letzten Menschen hinter dem Schalter einen Überweisungsauftrag zu erteilen? Nein, das erledigt der Überweisungsbeauftragte nachts zuhause selbst an seinem Computer, denn sonst müssten die Banken ja noch mehr Geld für die Verwahrung unseres restlichen Geldes verlangen, auch wenn es schon dank der Negativzinsen zuverlässig weniger wird.

So muss es daher auch nicht verwundern, dass es inzwischen mehr Beauftragte der Bundesregierung gibt als Bundesministerien. Nach unserer letzten Zählung sind es selbst ohne die „Koordinatoren“ genannten Beauftragten sage und schreibe 29. Darunter befinden sich auch „Sonderbeauftragte“ für ganz besondere Aufträge, zum Beispiel „für die Leitung der Umsetzung der Extractive Industries Transparency Initiative“.

Die Liste aus dem Innenministerium, die das bundesdeutsche Beauftragtenwesen so wunderbar transparent macht, dass dahinter nur ein Listenbeauftragter stecken kann, beseitigt auch eine Irritation, die uns schon lange quälte, besonders in letzter Zeit. Der Antisemitismus-Beauftragte, von dem man so oft liest und hört, ist natürlich gar kein Antisemitismus-Beauftragter, sondern ein Beauftragter für „den Kampf gegen Antisemitismus“, also ein Anti-Antisemitismus-Beauftragter. Und auch der Missbrauchs-Beauftragte soll nicht den sexuellen Missbrauch von Kindern fördern, sondern den Kampf gegen ihn. Gebildeten Menschen mag das schon immer klar gewesen sein. Einige Zeitgenossen könnten aber vielleicht davon profitieren, wenn es einen Verkürzungs-Beauftragten gäbe, also einen für den Kampf gegen sie.

Immerhin bei einem Beauftragten besteht seit langem Klarheit, wofür er auf der Welt ist. Das ist der vom Bundestag gestellte Wehrbeauftragte. Er geht für seine und unsere Soldaten durch dick und dünn, zuletzt allerdings vermehrt durch dick, wenn er die Truppe besucht. Die wird, wie die Ausbilder ihm berichteten, leider nicht nur immer fetter, sondern auch noch schwächer und dümmer. Der Bundestag sollte also zusätzlich auch einen Ernährungs-, Fitness- und Bildungsbeauftragten beauftragen, damit der Russe wieder Angst vor uns hat, wenigstens so viel, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt, etwa den, auch Usedom sei schon einmal russisch gewesen.

Mehr zum Thema 1/

An dieser Stelle flüstert uns unserer innerer Fairnessbeauftragter zu, wir sollten erwähnen, dass es dumme Gedanken natürlich auch anderswo gebe, zum Beispiel in Berlin, London und Washington. Im Weißen Haus ist sogar ein ungeheures Ausmaß von Dummheit entdeckt worden, vom Präsidenten persönlich, und zwar bei einem seiner wichtigsten Berater, den er daraufhin zum Glück gefeuert hat. Wenn er auf diesen Typen gehört hätte, so berichtete Trump diese Woche, „wären wir jetzt im Sechsten Weltkrieg“. Gott im Himmel! Welcher Wahnsinnige hat diesen Bolton bloß zum Sicherheitsbeauftragten gemacht? Wenn er nur den Dritten Weltkrieg verursacht hätte, hätte Trump wohl noch ein Auge zugedrückt. Aber gleich vier weitere Weltkriege, das ist definitiv: too much.

Andererseits finden wir es wiederum beruhigend, dass der Präsident der größten Atommacht der Meinung ist, der Dritte Weltkrieg müsse noch nicht der letzte sein. Das ist ja auch wieder so eine beleglose Behauptung jener schlechtgelaunten Untergangspropheten, vor denen Trump in Davos ausdrücklich warnte. Der amerikanische Präsident kennt eben seine Bibel. Richtig schön wird es für uns Menschen nämlich erst nach der Apokalypse, bei der übrigens – das kann man in der Offenbarung des Johannes nachlesen – wohl nicht einmal der Herrgott ganz ohne Beauftragte auskommt.