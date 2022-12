Fraktur : Scheiden tut weh

Die Straße, von der wir uns hier schweren Herzens verabschieden, ist so schmal und unscheinbar, dass der Verfasser dieser Zeilen an ihr vorbeilief, als er im vergangenen Jahrhundert zum Einstellungstest für Volontäre eilte. Außerhalb der Frankfurter Stadtmauern hätte erst recht niemand von dem Sträßchen Notiz genommen, wenn die F.A.Z. nicht vor einigen Jahrzehnten ins Gallusviertel gezogen wäre, was manche bis heute nicht glauben wollen. Danach wurde die Hellerhofstraße zu einem Metonym für unser Blatt, wie es etwa auch bei der „Süddeutschen“ und der Sendlinger Straße der Fall war, beim „Spiegel“ und der Brandstwiete und, was „Reichsbürger“ natürlich wissen, bei der Reichsregierung und der Wilhelmstraße.

An der Hellerhofstraße würde Putin glatt vorbeimarschieren

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Mal schauen, ob das auch der Pariser Straße gelingt, in die wir nun übergesiedelt sind. Es gibt eine Konkurrentin. An der Südseite unserer neuen Burg, die viel höhere Türme hat als unsere alte, verläuft eine Allee, die gleich nach ganz Europa benannt wurde. Der Redaktionsspott aber nennt sie Stalinallee. Wer sie sieht, weiß, warum. Zum Glück wird der Russe nicht von Westen kommen, denn auf dieser Rollbahn hielte ihn nichts auf. An der Hellerhofstraße dagegen würde Putin wahrscheinlich glatt vorbeimarschieren, so wie wir damals.

Ach, die Hellerhofstraße. In der gab es früher nicht nur eine Tankstelle, in welcher der Dienstwagen gewaschen und geföhnt wurde, sondern auch noch das „Pressestübchen“, wo man in aller Ruhe bei einem Pils über den nächsten Leitartikel nachdenken konnte. Aber auch der stocknüchterne Redaktionsneubau von 1988 ist uns ans Herz gewachsen. Jeder seiner Klinkerziegel kann eine Geschichte erzählen, so viele kleine und große Dramen haben sich dort in dreieinhalb Jahrzehnten ereignet.

Es gab über fast alles leidenschaftliche Diskussionen (auch über einen zum Glück abgeblasenen Umzug nach Berlin) und rauschende Partys (genannt „Mollen“), die kein Außenstehender der F.A.Z. zutrauen würde. Als einmal der Teppichboden in der Nachrichtenredaktion erneuert werden musste, wollte ein Redakteur einen Ausschnitt des alten Belags mit nach Hause nehmen, als wäre er ein Stück Rasen aus dem Wembley-Stadion. Es dürfte nur wenige andere Teppiche geben, die so viele Gespräche und Getränke aufgesogen haben wie dieser.

Haben Geistesarbeiter nur einen geringen Stoffwechsel?

Natürlich war aber auch in den Gebäuden an der Hellerhofstraße nicht alles Gold. Die Redaktionsmäuse, die zum Spätdienst erschienen, fanden wir ja noch ganz süß. Nervig waren dagegen die Wassereinbrüche bei Starkregen, die uns freilich die letzten Zweifel am Klimawandel austrieben. Und selbst die chronisch verstopften Toiletten hatten ihr Gutes: Sie bereiteten uns schon seit Jahren darauf vor, dass es in modernen Bürohochhäusern eine geringe Klodichte gibt, weil die Architekten wohl glauben, dass Geistesarbeiter nur einen geringen Stoffwechsel haben.

Die Theorie der progressiven Arbeitswelt geht auch davon aus, dass keine großen Papierkörbe mehr gebraucht werden, was einige Dinosaurier aus der Gutenbergzeit noch bezweifeln. Auf dem Redaktionsschwarzmarkt stiegen die Preise für die alten Tonnen jedenfalls. Ins Bodenlose fiel dagegen der Tauschwert für Bücher, die viele Redakteure gehortet hatten wie Fafner den Schatz der Nibelungen. Denn in den neuen Türmen gibt es selbst für die Glücklichen, die ihren Arbeitsplatz nicht sharen müssen, nur noch Bonsairegale. Auch Sofas, auf denen spektakuläre Ideen entstanden waren, sollten zu­rückbleiben. Das war dann die letzte große Debatte.

Kein Aquarium im neuen Glashaus

Scheiden tut weh, da beißt auch die Redaktionsmaus keinen Faden ab. Aber am Ende hat sich, unser schönes neues Glashaus (ohne Aquarium) vor Augen, niemand im alten Gehäuse festgeklebt. Das entspräche nicht dem freiheitsliebenden Geist, der bei uns herrscht. Er ist natürlich auch mit ins Europaviertel umgezogen. An der Hellerhofstraße werden wir trotzdem nie wieder achtlos vorbeilaufen, selbst wenn dort in ein paar Jahren nichts mehr daran erinnern wird, dass in ihr einmal der Tempel der klugen Köpfe stand.