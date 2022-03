FRAKTUR : Parodiert Putin!

Ja, man denkt in diesen Tagen, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass es schon schlimmer hätte kommen können. Das glauben Sie nicht? Dann stellen Sie sich bitte vor, wie wir erst bangen und zittern müssten, wenn Donald Trump noch im Amt wäre.

Dann könnte nicht nur im Kreml jederzeit ein Irrer das Ende der Welt herbeiführen, sondern auch noch einer im Weißen Haus. Trump soll – das ist kein Witz – in der ersten Unterrichtung über das amerikanische Atomarsenal dreimal gefragt haben, wozu die teuren Spielzeuge denn gut seien, wenn er sie nicht einsetzen dürfe. Als Ersatz für den Armageddon-Knopf haben Mitarbeiter, die Trumps Präsidentschaft überleben wollten, auf seinem Schreibtisch eine Taste installiert, mit der er nur die Bitte um eine Cola abfeuern konnte. Mehr Möglichkeiten ließ man ihm nicht. Ein kluger Kopf hatte gewiss an die Folge der legendären britischen Serie „Spitting Image“ gedacht, in der ein Gummi-Ronald-Reagan nicht den Knopf „nurse“ drückte, sondern „nuke“, versehentlich.

Wir müssen uns wehren, auch mit Galgenhumor

Spätestens jetzt werden Sie sich aber fragen: Was sollen denn diese Späßchen hier? Es ist doch Krieg! Ist da Humor, selbst schwarzer, nicht völlig deplatziert? Diese Ansicht lässt sich vertreten. Anderseits, das sehen wir in der Ukraine, kann jeder nur mit den Waffen kämpfen, die er hat. Und sollen wir Putin wirklich widerstandslos das Land der Ironie und des Sarkasmus überlassen, in das er nebenbei auch noch eingefallen ist, als er wortreich seinen Überfall auf die Ukraine begründete? Nein, das wäre Feigheit vor dem Feind! In diesem Kampf müssen wir uns wehren mit allem, was uns zur Verfügung steht, auch mit einem Galgenhumor, der noch nicht so verschimmelt ist wie der Witz mit den NVA-Raketen.

Was für ein Jammer, dass Selenskyj nicht seinem erlernten Beruf nachgehen kann und es auch im Westen keinen neuen Charlie Chaplin gibt, der jetzt eine Fortsetzung von „Der große Diktator“ in die Schlacht werfen könnte. Wer weiß, welchen Lauf die Geschichte genommen hätte, wenn die Deutschen schon 1940 über diese Parodie hätten lachen können.

Putin lieferte mit seinen Inszenierungen im Kreml sogar Material für eine ganze Comedy-Serie. Denken Sie nur an die Szene, als der Geheimdienstchef zweimal den falschen Text abspulte und dann von Putin als der dümmste Spion aller Zeiten vorgeführt wurde. Eine erstklassige Mockumentary! Sacha Baron Cohen hätte das auch nicht besser spielen können.

Selbst der SPD-Metternich applaudierte

Putins Staatsschauspieler werden die Demütigung freilich nicht witzig gefunden haben. Soll man sie bedauern? Mehr Mitgefühl hatten wir mit unseren Sozialdemokraten, als sie im Bundestag Entscheidungen ihres Kanzlers applaudieren mussten, die sie tags zuvor noch für des Teufels gehalten hatten. Der Krieg in der Ukraine erschütterte den Glauben der Sozis an das Gute in Putin so tief, dass selbst der SPD-Metternich Mützenich klatschte, als Scholz die milliardenschwere Aufrüstung auf Pump ankündigte. So schwer kann das für die SPD aber auch nicht gewesen sein. Sie hatte ja schon einmal Kriegskrediten zugestimmt.

Überall gehen Putin jetzt die nützlichen Idioten von der Fahne, die plötzlich nicht mehr verstehen, wie sie all die Jahre so naiv sein konnten. Sogar Matthias Platzeck reichte seinen Abschied ein. Der ehemalige SPD-Vorsitzende hatte so lange und inbrünstig „um mehr Verständnis für russische Sichtweisen, für dortige Sicherheitsbedürfnisse geworben“, dass man hätte meinen können, er werde dafür ähnlich gut bezahlt wie Gerhard Schröder.

Der Altkanzler ist und bleibt freilich eine Klasse für sich. Er steht weiter in Treue fest zu Putin. Den Schröder in seinem Starrsinnslauf halten weder die Schande noch Sanktionsandrohungen auf. Da erkennt man die Geistesverwandtschaft zu seinem Herrn im Kreml, der nach dem Motto verfährt: Ist der Ruf erst ruiniert, okkupiert es sich ganz ungeniert. Ja, dieser Kalauer musste jetzt auch noch sein. Diktatoren fürchten wenig so sehr wie Witze, die über sie gemacht werden. Das Lächerliche untergräbt ihre Macht. Darum, Leute, lacht Putin aus, auch wenn uns allen zum Weinen zumute ist!