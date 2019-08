Fraktur : Mein Lieber

Donald Trump hat so ziemlich jede Beleidigung verdient, die es gibt, vor allem die dicksten und längsten und brillantesten Beleidigungen aller Zeiten. Aber wäre es nicht trotzdem besser, ihn mit Lob zuzuschütten? Man könnte ihn so mit seinen eigenen Waffen schlagen. Zuletzt hat der amerikanische Präsident über seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron gesagt, dieser sei „ein spektakulärer Führer“, Boris Johnson prophezeite er, ein „phantastischer Premierminister“ zu werden, der japanische Ministerpräsidenten Shinzo Abe sei ein „phantastischer Freund“ und die deutsche Kanzlerin „eine brillante Frau“. Würde Angela Merkel auch nur ein einziges Mal so über Trump sprechen – er wäre derart berauscht, dass er darüber ganz vergessen würde, zum Beispiel den Urwald von Alaska zur Abholzung freizugeben.

Dabei ist es vollkommen egal, wie wahrheitswidrig oder wahnwitzig das Lob wäre. Wir wissen doch aus unseren eigenen kleinen Leben, wie gutgläubig wir sind, wenn wir selber gerühmt werden, und wie wohltuend es sein kann, einen Raum zu betreten, ein Großraumbüro oder eine Kneipe, und einer der Anwesenden sagt: „Maestro, welch Glanz in unserer Hütte!“ Oder: „Exzellenz, ich verneige mich!“ Fast noch schöner ist es, als Doktor oder besser noch: Doctór angesprochen zu werden, gerade dann, wenn man gar keiner ist. Das hat man als Redakteur dieser Zeitung Bundesministern offenbar voraus: dass Bürger, die Kontakt zu einem suchen, in der Anrede in Mails oder Briefen gerne mal auf Verdacht einen Doktortitel spendieren. So kann man sich die Plackerei oder Plagiiererei sparen, wunderbar!

Alles, was wir noch können, ist „besorgt“ sein

In den meisten Gegenden der Welt versteht man es, den anderen mit Worten zu umarmen: in Nord- und Südamerika, in Frankreich, das der Welt die Sprache der Diplomatie geschenkt hat, und natürlich in Österreich, dem Mutterland der sachgrundlosen Ehrentitel. Doch wenn Sebastian Kurz heute zu Angela Merkel „gnädige Frau, küss die Hand, meine Verehrung“ sagen würde, um so ein gutes Verhandlungsklima zu schaffen, würde sich unsere Kanzlerin doch nicht geschmeichelt fühlen, sondern wie in Gegenwart von Trump losprusten. Eben das ist der Grund, warum Deutschland international so isoliert dasteht. Alles, was wir noch können, ist „besorgt“ sein, irgendwas „sehr kritisch sehen“ und „an die Staatengemeinschaft appellieren“, die „Verantwortung“ zu übernehmen, die wir nicht übernehmen können, schon aus Verantwortung vor unserer Geschichte. Dass Trump sich davon nicht nur nicht stören, sondern auch nicht betören lässt, ist klar.

Dabei war es auch hierzulande einmal anders. Insbesondere in kulturaffinen Kreisen oder auf Buchmessenpartys galt es als Beleidigung, wenn man vom Gegenüber nicht wenigstens mit „meine Liebe“ oder „Lieber“ angesprochen wurde, wobei natürlich immer das lateinische „liber“ mitschwang, was sowohl „Buch“ als auch „frei“ bedeuten kann – eine einmalige Kombination. Aber auch die Politik ließ sich nicht lumpen. So gab es lange keine CSU-Veranstaltung, auf der nicht auch die „liebe Frau“ des Sowieso extra begrüßt wurde. Auch da wusste ja niemand, wie lieb sie tatsächlich war, aber egal, es ging ja um die Atmosphäre, so wie jetzt beim G-7-Gipfel.

Inzwischen ist es mit Deutschland so weit gekommen, dass selbst im Schriftverkehr das „Lieber Herr...“ oder „Liebe Frau...“ zusehends ersetzt wird, entweder durch Lieber plus Vorname und Zuname, oder gleich durch „Hallo“. Vieldeutigkeiten werden so nach und nach getilgt, ebenso Herrschaftsverhältnisse (oder auch nur die sprachliche Erinnerung daran), man kann also nichts mehr falsch machen, zum Glück!

Man stelle sich nur mal vor, man würde heute noch „Mein Lieber“ sagen, am Ende noch zu Trump – da müsste man sich von progressiven Berliner Studenten oder Künstlerkollektiven belehren lassen, dass „mein“ ein Possessivpronomen sei und dass man Menschen nicht besitzen könne und Eigentum überhaupt ein soziales Konstrukt sei, das aus Freien Herren Knechte gemacht habe, was sich heute noch in der Sprache widerspiegele. Noch schlimmer wäre nur, „meine Liebe“ zu sagen, weil „Liebe“ sehr missverständlich ist, was man sofort erkennt, wenn man das Adjektiv „große“ davor setzt oder bedenkt, im Zusammenhang mit wem oder was Trump schon alles von Liebe gesprochen hat.