Fraktur : Der Krieg in der Kühltruhe

Haben Sie schon Holz vor der Hütte? Jede leere Olivenölflasche mit Heizöl gefüllt? Talg zum Kerzenmachen besorgt? Ein Apfel- oder wenigstens Weihnachtsbäumchen gepflanzt? Denn er wird ja sicher kommen, der Untergang unserer Wintermärchenwelt, so, wie wir sie kannten und liebten, mollig warm und hell erleuchtet. Da werden viele erstmals richtig froh sein, dass die Oma ihnen wieder einen Pullover schickt, wie sie ihn schon für die Winterhilfe gestrickt hatte.

Wenn Putins langer Arm es will, stehen sogar die Pyramiden aus dem Erzgebirge still. Und wer möchte noch daran zweifeln, dass der Kremlherr uns den Gashahn wieder zudreht mit Begründungen, bei denen selbst er das Lachen nicht halten kann? Dafür haben ihm die vergangenen Wochen zu viel Spaß gemacht, in denen Deutschland mit angstgeweiteten Augen fürchtete, der Dealer in Moskau werde schon jetzt keinen Stoff mehr liefern.

Die Grünen sind prima Propheten der Apokalypse

Putin musste nicht einmal seine Propagandaabteilungen anweisen, ein Schreckensbild zu malen, das Deutschland ohne russisches Gas zeigt (etwa so wie Sibirien bei Nacht im Schneesturm). Das Ausschmücken nahmen den Russen unsere Politiker ab, an erster Stelle der Vizekanzler und die Außenministerin – die Grünen waren schon immer prima Propheten der Apokalypse. Habeck und Baerbock sehen einen heißen Winter auf uns zukommen, wenn die Öfen kalt bleiben und die Deutschen sich in den Gletscherspalten zusammenrotten. Aber auch der CSU-Vorsitzende Söder sprach von einer drohenden Gas-Triage und erinnerte damit daran, dass es noch eine weitere Krise gibt, die – winter is coming – mit aller Macht zurückkehrt. Das Virus wird leichte Beute finden in den Fluren und Eingangshallen, die Habeck in Kühlkammern verwandeln will.

Ist es angesichts des Temperatursturzes in der öffentlichen Diskussion (bei dreißig Grad im Schatten) ein Wunder, dass nun vereinzelt gefragt wird, ob wir wirklich sehenden Auges in diese Winterschlacht an der Heimatfront ziehen müssen? Nicht nur die Besitzer von Swimmingpools dürften sich für den Vorschlag des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer erwärmen können, lieber den Krieg in der Ukraine einzufrieren, als sich hierzulande Frostbeulen zu holen oder früh um fünf von zwei Herren geweckt zu werden, die nachprüfen wollen, ob der hydraulische Abgleich vorschriftsmäßig durchgeführt wurde.

Besuch von der Wärmepolizei? Nein, so sei das nie gemeint gewesen, schob Habeck nach. Doch wer will nach dieser Zeitenwende noch glauben, dass es etwas nicht geben wird, nur weil es nie so gemeint gewesen sein soll?

Was man Kretschmer sofort abgenommen hätte

Das ist ein bisschen auch Kretschmers Problem. Der hat nämlich nicht gemeint, dass die Ukraine kapitulieren solle, was man ihm sofort abgenommen hätte, sondern das Gegenteil: Das Einfrieren könne Deutschland und Europa Zeit verschaffen, die vernachlässigte Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Der CDU-Mann denkt demnach also schon ans Auftauen des Krieges, natürlich frühestens nach der Landtagswahl. Allein, uns fehlt der Glaube, dass dann sächsische Freiwilligen-Bataillone, vom Eise befreit, unter Kretschmer gen Osten marschieren, um die Ukraine vom Tyrannen zu befreien. Die Russen rechnen vermutlich auch nicht damit.

Kretschmers Plan, den Krieg in der Ukraine auf Eis zu legen wie Ötzi, hat noch weitere Schwächen. Er selbst sagt, dass die Zeit im Gefrierfach für die Ukraine bitter sein werde. Für die Ukrainer wäre es freilich auch kein Trost, dass Putin, der Großmeister des frozen conflict, jederzeit den Krieg wieder auftauen könnte (sobald er seine Munitionsdepots aufgefüllt hat), an Gas und Öl zum Heizen mangelt es ihm ja nicht. Noch nie war der Kreml um eine Begründung verlegen, warum er sich nicht mehr an Vereinbarungen und Verträge halten müsse. Zuletzt bemüht Putin dafür sogar die force majeure, die höhere Gewalt, mit der er zweifellos sich selbst meint. Deutsche Politiker erliegen dieser Versuchung noch nicht. Hierzulande kann man mit Blick auf die eine oder andere Wortmeldung allenfalls von einer farce majeure sprechen.