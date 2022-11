Fraktur : Ausspielen verboten!

Der Mensch ist, wie schon Friedrich Schiller wusste, nur da ganz Mensch, wo er spielt. Entsprechend strotzt auch die deutsche Sprache vor Anspielungen, Sprachspielen und Variationen des Wortes „spielen“: verspielen, überspielen, zuspielen, hochspielen, herumspielen, anspielen, aufspielen, abspielen, ausspielen – um nur ein paar zu nennen. Uns hier interessiert insbesondere das Verb „ausspielen“, und zwar nicht wegen der anstehenden Fußball-WM, wo hoffentlich auch mal ein deutscher Spieler einen anderen ausspielt, sondern weil „ausspielen“ das Wort der Stunde in der politischen Kommunikation ist.

Auch nicht die Rente gegen die Rüstung!

Nur ein paar Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte, es sei „mehr als zynisch“, „Gasrechnungen auszuspielen gegen ukrainische Mütter und Kinder“. Zugleich dürfe man die Gasrechnungen aber auch nicht ausspielen gegen „Menschen in Afrika“. Katholische Hilfswerke wiederum warnten: „Wir dürfen Armut in Deutschland nicht gegen Armut weltweit ausspielen.“ Was nicht heißt, dass man „bedürftige Menschen gegen Geringverdiener ausspielen“ darf – davor warnte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ebenso eindringlich wie davor, „Rente gegen Rüstung auszuspielen“. Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) unterstrich derweil, man dürfe die Schularten nicht gegeneinander ausspielen, während Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bekräftigte: „Wir dürfen die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen.“

Das wäre nämlich fast so, als würde man „die großen strukturellen Krisen unserer Zeit“ gegeneinander ausspielen, was laut Klimaminister Robert Habeck (Grüne) gar nicht geht, ebenso wie das Gegeneinander-Ausspielen von Privathaushalten, Krankenhäusern und Wirtschaft, wovon die Bundesnetzagentur nur abraten konnte.

Darf man denn überhaupt noch irgendwen gegen wen anders ausspielen, schließlich macht das ja auch ein bisschen Spaß? Deutsche Schularten gegen afrikanische Verkehrsträger vielleicht? Arme gegen Superreiche? Russische Rentner gegen ukrainische Superreiche? Besser nicht. Denn das würde die Neidgesellschaft befördern, den sozialen Zusammenhalt gefährden, die Spaltung in Europa vertiefen. Wie fasste es Brückenbauerin Nancy Faeser (SPD) zusammen: Man sollte „nicht Menschen gegen Menschen“ ausspielen. Wobei man auch nicht Sachen gegen Sachen ausspielen sollte, Schulmedizin gegen Homöopathie etwa, Atom- gegen Kohlekraft, Unwichtiges gegen Zentrales, Skylla gegen Charybdis, SPD gegen CDU.

Immer nur warnt die Regierung

Bei genauerem Nachgrübeln fragt man sich allerdings, was das sein soll: einen gegen einen anderen ausspielen. Bedeutet es zur Abwechslung mal überhaupt irgendwas, zum Beispiel, dass am Ende immer beide verlieren? Oder gar alle? Spielt etwa der Feminismus die Männer gegen die Frauen aus? Oder gerade nicht, weil vom Feminismus, wie ja viele Frauen sagen, am Ende auch die Männer profitieren, von Afrika ganz zu schweigen? Essenziell scheint uns zu sein, dass ausspielen nur rhetorisch möglich ist. Heißt: Man kann ukrainische Flüchtlinge durchaus besser behandeln als syrische, man kann auch die strukturelle Großkrise Klimawandel ein paar Jahre hintanstellen, aber man sollte keinesfalls darüber reden. Das bringt nur Unruhe rein. Nicht umsonst ist es meistens die Regierung, die vor dem Ausspielen warnt, nie die Opposition.

Warum das Wort „ausspielen“ sich gerade so aufspielt, ist hingegen klar. Bisher musste man eigentlich nix gegen was anderes ausspielen, denn im Prinzip war genug von allem für alle da: Strom, Wasser, Land, Handys. Aber in Zukunft wird es immer mehr Verteilungskämpfe geben. Zumindest Verteilungsspiele, bei denen ausgespielt wird, wer ausgespielt hat. Das Spielerische, das in „ausspielen“ steckt, wird dem Ernst dieser Lage zwar nicht gerecht. Man sollte das Wort trotzdem weiter verwenden. Denn sonst würde man den Ernst gegen das Spiel ausspielen. Und das wäre nun wirklich mehr als zynisch, ja sogar unmenschlich, jedenfalls im Schillerschen Sinn.