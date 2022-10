Fraktur : Schließt die Augen und denkt an Habeck!

Auch in der Politik gibt es Quickies. Nur vier Minuten, „maximal vier Minuten“, so berichtete Habeck, brauchten die Ampelmännchen und -weibchen im Bundeskabinett, und schon war der Gesetzentwurf verabschiedet, den der Kanzler den Grünen und der FDP par ordre du mufti auf die blaugeschlagenen Augen gedrückt hatte. Wochenlang waren sie sich wegen der Atomfrage an die Wäsche gegangen, aber jetzt wollten sie offensichtlich nur, dass die Sache möglichst schnell vorbeigeht. Ein Rat von jenseits des Ärmelkanals für solche Situationen, den nun ja auch Liz Truss beherzigte, lautet: Close your eyes and think of England. Unsere Koalitionäre aber dachten wahrscheinlich eher an den Frühling, den Frieden, die Sonne und sich fröhlich drehende Windräder.

Jedenfalls die grünen und die roten Minister. Hinter den gelben Lidern der FDP aber glüht weiter das blaue Licht der Atomreaktoren, das die Liberalen einfach nicht vergessen können. Sie wollen, dass es auch in Deutschland nicht verlöscht, im kommenden April noch nicht und natürlich auch im darauffolgenden Jahr nicht, weil dann ja die neuen Brennstäbe immer noch so gut wie neu wären.

Dann wäre Scholz nur die Atombombe geblieben

Zwar gab Scholz den FDPlern gleich zu verstehen, dass sie sich diese Salamitaktik abschminken könnten. Aber natürlich wissen auch die Lindners und Kubickis, dass das Richtlinienschwert des Kanzler bei jedem Ziehen stumpfer wird. Dem Oberleutnant Schmidt, dem Flakhelfer Kohl und auch der schwäbischen Hausfrau Merkel war noch klar, dass man deshalb mit diesem Säbel tunlichst nicht herumfuchtelt. Sogar der gänzlich ungediente Habeck äußerte nach Erhalt des Blauen Briefes dreimal innerhalb von fünf Minuten, dass Scholz damit „voll ins Risiko gegangen“ sei. Welches Risiko, fragen Sie? Na, das der nuklearen Eskalation. Wenn die Streithammel nicht (vorübergehend) die Köpfe eingezogen hätten, wäre dem Kanzler doch nur noch der Griff zur Atombombe geblieben, also zur Vertrauensfrage. Dann hätte man aber schon gewusst, was die Stunde geschlagen hat beziehungsweise wem.

In Großbritannien braucht man diese ganze verfassungsrechtliche Wichtigtuerei schon deshalb nicht, weil es dort ja kaum eine Verfassung gibt. Deshalb können die Parteien auch die Premierminister auswechseln, wie sie wollen. Der König kann dann immer nur „Meine Güte! murmeln und hoffen, dass die Nächste mehr Zeit hat, den Knicks zu üben. Inzwischen kommen und gehen die Bewohner von Downing Street 10 sogar noch schneller als die Ministerpräsidenten in Italien. Wenn die Tories bei ihrem Speed-Firing bleiben, schaffen sie vielleicht vier Premierminister in diesem Jahr, es ist ja erst Oktober. Bliebe es bei dieser Fluktuation, dann könnte sogar der spätberufene Karl III. noch auf so viele Regierungschefs kommen wie seine Mutter.

Manchen Minister kann man schon nicht mehr sehen

Wir Deutsche dagegen dürfen trotz des Regierungszanks ums Atom und den Hamburger Hafen wohl nicht mit englischen Verhältnissen rechnen. Dabei kann man doch schon nach einem knappen Jahr so manchen Darsteller (m/w/d) nicht mehr sehen, geschweige denn hören. Damit aber kein Missverständnis entsteht: Vom Schmerzensmann Habeck sind wir begeistert. Wenn der seinen Wohnsitz nach Oberammergau verlegte, wäre er auf Jahrzehnte hinaus alternativlos als Jesus. Sein Auftritt in den „Tagesthemen“ nach dem Richtlinien-Wumms war ein perfektes Medley aus „Es ist vollbracht“, „Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge“ und „Selig sind die Sanftmütigen“. Als Habeck am Ende auch noch flötete, dass Politik ohne Hoffnung ein trostloses Geschäft wäre, ist bestimmt die Homepage der Grünen zusammengebrochen, weil halb Deutschland auf der Seite nach dem Aufnahme- oder Heiratsantrag suchte.

Wenn es also demnächst wieder einmal unangenehm wird, weil die Gasrechnung kommt oder die Zeitung schon wieder nicht, lautet unser Rat: Close your eyes and think of Habeck. Das Denken an England brächte ja kaum Erleichterung. Da sieht das schreckgeweitete innere Auge schließlich einen Johnson, der aus der Verbannung in der Karibik so triumphal zurückkehrt wie Napoleon von Elba.