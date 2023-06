FRAKTUR : Habeck beißt sich in den Hintern

Das Bild der Woche kam zweifellos aus Amerika. Es zeigte einen ganzen Stapel von Kisten, in denen sich zahllose Geheimdokumente befanden, die der größte Präsident aller Zeiten mit in sein Ferienhäuschen nach Florida genommen hatte, nachdem Kommunisten und andere Verbrecher ihm den triumphalsten Wahlsieg aller Zeiten gestohlen hatten. In Agenturmeldungen hieß es, die Papiere seien bei einer Durchsuchung in Trumps Dusche gefunden worden. Doch war auf dem Foto klar eine Schüssel zu erkennen, wie es sie nur in einem Klo gibt.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Das wirft natürlich die Frage auf, warum Trump die Akten genau dort aufbewahrte. Einem Immobilienmogul wie ihm mangelt es sicher nicht an Lagerflächen. Trump selbst gab an, dass er die Papiere, unter denen sich Einsatzpläne für die Atomwaffen befunden haben sollen, in Ruhe habe studieren wollen. Und wo hätte man mehr Ruhe als auf dem stillen Örtchen? Außerdem lässt sich dort auch sehr bequem alles entsorgen, was nicht mehr von Interesse ist. Wer braucht einen Reißwolf, wenn man eine Klospülung hat? Jedenfalls fällt auf, dass die Kartons mit den Geheimakten direkt neben der Schüssel standen, sodass auch längere Sitzungen zum Aktenstudium möglich waren, ohne dass Trump dafür aufstehen musste.

Will man ihm wirklich einen Strick daraus drehen, dass er sich derart auf seine zweite Präsidentschaft vorbereitete? Möglicherweise war in Florida auch zeitweise das Klopapier knapp. Ein Multimillionär, für den goldene Wasserhähne zur Minimalausstattung zählen, dürfte es ohnehin nicht als unangemessen betrachtet haben, dass sein Toilettenpapier den Aufdruck „Top secret – for your eyes only“ trägt.

Aiwanger tadelte nicht Trump

Die Empörung über Trumps Umgang mit Staatsgeheimnissen hielt sich denn auch in engen Grenzen, sogar auf unserer Seite des Atlantiks. Aiwangers Ausruf „Ihr habt’s wohl den Arsch offen“ galt jedenfalls nicht Trump und seinen Anhängern, sondern „denen in Berlin“, die uns die Demokratie gestohlen haben. Ei­gentlich hätte der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident sich mit diesen Bemerkungen den Titel Niederbayern-Trump verdient. Aber angesichts des Zores, den wir wegen der Verwendung – nicht Erfindung! – des „Sauerland-Trumps“ hatten, wollen wir uns das erst noch einmal überlegen.

Anders als Trump redet Aiwanger ja auch nicht nur Unsinn. Die von ihm da oben in Berlin kritisierten Politiker geben selbst zu, dass die Ampelkoalition immer wieder mit dem Allerwertesten einreißt, was sie zumindest an Erwartungen aufgebaut hat. Robert Habeck klagte nun darüber, dass die Koalition sich selbst ihre Erfolge „zerschossen“ habe, weil sie sich dauernd streite: „Wir beißen uns regelmäßig in den Hintern, dass wir das nicht besser verkauft kriegen.“ Das darf man natürlich nicht wörtlich verstehen; so beweglich sind die meisten Regierungsmitglieder nicht mehr. Habeck wollte mit dieser Redewendung sagen, dass er und seine Kollegen sich sehr darüber ärgerten, keine besseren Verkäufer ihrer sagenhaften Politik zu sein.

Entscheidend ist, was hinten rauskommt

Denn entscheidend ist in diesem Geschäft ja nicht nur, was hinten rauskommt (berühmtes Kohl-Diktum), sondern auch, wie es bei den Leuten ankommt, jedenfalls in der Demokratie. Den Souverän zu erreichen wird jedoch immer schwieriger, weil der sich zunehmend in sogenannten Blasen abkapselt, dort seinen Rotwein trinkt und von anderen Ansichten nichts mehr hören will.

Mehr zum Thema 1/

Wohin das führen kann, sieht man in Amerika. Ganz so extrem wie dort geht es bei uns aber zum Glück noch nicht zu, auch wenn Bundestagspräsidentin Bas jetzt die lieben Kolleginnen und Kollegen bitten musste, in den Debatten „die Wörter rotzen und kotzen nicht weiter inflationär zu gebrauchen“. Ja, wehret den Anfängen! Angesichts der Begeisterung, mit der im politischen Diskurs Redewendungen rund um das Gesäß genutzt werden, kann man sich schließlich vorstellen, welches Verbum als nächstes inflationär verwendet werden würde.