Man muss in seinem Leben nicht im Siegerland gewesen sein, um zu wissen, dass Siegen nicht alles und jedenfalls eine recht relative Sache ist. Es reicht, im Fernsehen einen Wahlabend zu verfolgen: Wer sich da alles zum Sieger erklärt! Fast jeder – und am Ende hat selbst der, der den Sieg noch am ehesten für sich beanspruchen kann, verloren. Man denke nur an Kai Wegner, der nun das unregierbare Berlin regieren muss, und das auch noch mit der SPD.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Jeder will ein Sieger sein. Matthias Sammer steht es ins Gesicht geschrieben. Das Mentalitätsmonster sagte vor dem Spiel des FC Bayern gegen Manchester City sinngemäß, es sei ihm lieber, man habe schlecht gespielt und gewonnen als schön und verloren. Die Bayern, mehr ans Siegen gewöhnt als ins Siegen verliebt, haben dann verloren. Sie waren darüber so gram, dass der eine Spieler den anderen haute. Dabei hätten sie sich freuen müssen.

Denn aus Niederlagen lernt man bekanntlich mehr als aus Siegen. Das gilt nicht nur für Fußballer. Wie sagte der Philosoph Peter Furth über die Linke? Sie sei aus 1968 siegreich hervorgegangen – aber nicht nur zu ihrem Vorteil. Die Achtundsechziger glaubten, nichts mehr dazulernen zu müssen. „Die größere Lernchance in der Geschichte haben wohl eher die Verlierer.“

Man kann sich auch zu Tode siegen

Viele Siege schmecken bitter. Die Italiener kennen das von ihrer „vittoria mutilata“, ihrem angeblich verstümmelten Sieg im Ersten Weltkrieg, nach dem sie nicht alle der ihnen versprochenen Gebiete bekamen. Oft haben Siege auch etwas Vorläufiges; der „Pyrrhussieg“ erinnert uns ebenso daran wie Edmund Stoibers Klassiker von 2002: „Wir haben die Wahl gewonnen!“ Sieg ist auch kein schönes Wort, schon gar kein heiles. Die Band Metallica hat das auf die Formel „Sieg and destroy“ gebracht.

Man kann den Tod besiegen, siehe Ostern. Man kann sich aber auch zu Tode siegen. Diese Einsicht verdanken wir einem offenen Brief von Springer-Chef Mathias Döpfner, in dem er 2014 für die „freiwillige Selbstbeschränkung des Siegers“ warb. Adressat war Google. Man könnte diesen Textschnipsel aber auch aus dem Zusammenhang reißen und ihn, zum Beispiel, auf den Westen beziehen. Dieser glaubte, 1990 den endgültigen Endsieg errungen zu haben – und nun hat er den Salat: Im Osten Deutschlands gibt es, laut Döpfner, nur Kommunisten oder Faschisten.

Franz Kafka ist jetzt angesagt

Ja, gibt es denn gar keine Winnertypen mehr, die jederzeit einen Winner schlagen können, so wie Boris Becker, der über Siege sagte, sie seien eine Befriedigung, wie sie eine Frau einem nicht geben könne? Am ehesten, könnte man meinen, die Grünen, die an diesem Samstag den Atomausstieg feiern dürfen. Jahrzehnte haben sie gejagt, und nun, da sie den Skalp in Händen halten, fragt man sich: Sehen so Sieger aus? Man muss an Erhard Eppler denken: Nicht jeder Sieg ist auch ein Gewinn.

Sehr wohl ein Gewinn ist es hingegen, dass sich die Jugend wieder für Franz Kafka oder, wie er in Bayern heißt, Franz Josef Kafka interessiert. Die Tiktok-Teenies finden ihn so scharf, dass Big Daddy Markus Söder (prägende Lektüre: „Winning ugly“ von Brad Gilbert) schon eifersüchtig sein soll – Grund genug, ihm, also Kafka, hier die letzten Worte zu überlassen, genauer gesagt ein paar Typen in Kafkas Gleichnis von den Gleichnissen, das wir hier bringen, weil ja auch der Obergrüne Robert Habeck so gerne in Gleichnissen zu uns spricht (hat jedenfalls der „Spiegel“ mal über ihn geschrieben).

Mehr zum Thema 1/

Bei Kafka sagen also irgendwelche Dudes, viele Leute klagten darüber, dass die Worte der Weisen immer nur Gleichnisse seien, die einem im Alltag eh nix bringen. Darauf einer so: „Was geht denn bei euch ab? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und alles wäre fine.“ Ein anderer so: „Ich wette, dass auch das ein Gleichnis ist.“ Der Erste so: „Du hast gewonnen, Bruder.“ Der Zweite so: „Aber leider nur im Gleichnis.“ Der Erste so: „Nein, Bruder, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.“