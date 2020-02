Fraktur : Erpelüberschuss im CDU-Teich

Mit dieser Materie sollten sich eigentlich nur diplomierte Donaldisten befassen. Wir meinen damit nicht die Psychoanalytiker, die sich auf Fälle spezialisierten, die Symptome aufweisen wie der amerikanische Präsident, sondern die Koryphäen des wissenschaftlichen Donaldismus, denen wir so viele faszinierende Erkenntnisse über das Federvieh von Entenhausen verdanken. Weil aber bisher aus berufenem Schnabel kein „kreisch, kreisch“ oder noch deutlichere Bekundungen des Missfallens zu hören waren, müssen nun wir darüber dilettieren, dass unsere Politiker noch weniger Ahnung haben als unsereiner, wenn sie etwas über Entenhausen quaken.

Denn obwohl unsere regelmäßige Comic-Lektüre schon einige Jahre zurückliegt, meinen wir doch sicher zu sein, dass die drei Neffen Donald Ducks ziemlich clevere Entlein sind. Das war Markus Söder offenkundig nicht mehr präsent, als er Saskia Esken, NoWaBo und Kevin Kühnert die Tick, Trick und Track der SPD nannte. Zwar zerfloss der CSU-Chef in Passau fast vor Mitleid mit den Sozen. So weit, dem einstigen Klassenfeind Klugheit zu bescheinigen, geht die Nächstenliebe der CSU aber selbst an einem Aschermittwoch nicht. Also: Klarer Fall von Fake News!

Keiner will ein Pechvogel sein

Die SPD nahm sie freilich für bare Münze. Esken dankte Söder „für dieses Kompliment“ und erwiderte es mit der Bemerkung, CDU und CSU kämen ihr „immer vor wie die Panzerknacker – mit ähnlichen Ideen und ähnlichem Erfolg“. Über Erfolg lässt sich bekanntlich streiten. Die Urheberschaft an der Idee, die Vermögenden zu enteignen, sollte die SPD aber nicht so selbstlos dem Koalitionspartner überlassen. Denn dann bliebe ihr ja wirklich nur noch der Antifaschismus, um beim Publikum zu punkten.

So ungelenk die Versuche Söders und Eskens daherkamen, sich unter Rückgriff auf die Figuren aus der Disney-Welt wechselseitig zu beschreiben – den Reiz, der darin steckt, verstehen wir. Es gibt ja durchaus Ähnlichkeiten mit den Charakteren, Schicksalen und Wunschträumen der Comic-Figuren. Nehmen wir nur die drei Kandidaten, die CDU-Vorsitzender werden wollen. Die hätte Söder doch mit Fug und Recht Tick, Trick und Track nennen können. Keiner von ihnen möchte so ein Pechvogel sein wie Donald Duck. Dann schon lieber ein Glückspilz wie Gustav Gans. Alle suchen daher nach einer Daisy Duck, die mit ihnen zum Entenball am 25. April geht. Das ist ein echtes Problem bei dem Erpelüberschuss, der im CDU–Teich herrscht. In ihm schwimmt zwar auch noch Annegret Kramp-Karrenbauer herum. Aber die ist ja eine lame duck. Einzig dem Daniel Düsentrieb der CDU trauen wir zu, dass er sich eine Gefährtin für die Kandidatur selbst erschafft, etwa so wie in „Metropolis“. Man sollte Röttgen wirklich nicht unterschätzen.

Mehr zum Thema 1/

Die zentrale Frage freilich bleibt: Wird dem Agenten DoppelDuck, der aus der Kälte kam, der zweite Anlauf auf den Parteivorsitz und das Kanzleramt gelingen? Der will mit der Kanzlerin nicht mehr viel Federlesens machen. Angela Merkel ist für Friedrich Merz das, was Gundel Gaukeley für Dagobert Duck darstellt: die Erzfeindin, die zur mächtigsten Hexe der Welt werden will. Aus Sicht des Merz-Lagers hat Merkel sich wiederholt mit den echten Panzerknackern von der SPD verbündet, um das konservative Tafelsilber zu stehlen und es dann auf einem links-grün versifften Flohmarkt zu verramschen. Da muss jetzt endlich Onkel Dagobert von Blackrock kommen, um dieser Verschwendung und dem Techtelmechtel mit den Grünen ein Ende zu machen! Die greifen immer noch zu unappetitlichen Metaphern. Jürgen Trittin etwa sagte, Merz sei „für die CDU wie Herpes, kommt immer wieder, ist nicht lange da, aber auch nie ganz weg“.

Also da erscheint uns ein Vergleich mit dem Milliardär Dagobert doch in mehrfacher Hinsicht angemessener. In Thüringen gab es Klatschklatsch für Merz, als hätte er jedem seiner Zuhörer eine lebenslange Sorglosrente aus dem eigenen Geldspeicher versprochen. Dem tobenden Saal rief Merz zu: „Sie werden morgen in der Zeitung lesen können: Apolda, das ist Deutschland, meine Damen und Herren!“ Apolda?! Nach den bisherigen Vergleichen würde es uns auch nicht mehr wundern, wenn auf dem Sonderparteitag der CDU in der deutschen Hauptstadt einer ausriefe: „Sie werden morgen in der Zeitung lesen können: Berlin, das ist Entenhausen, meine Damen und Herren!“