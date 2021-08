Fraktur : A wie Afghanistan

Damit das gleich klar ist: Wir machen uns hier nicht über das Leid der geschundenen Afghanen lustig! Nichts läge uns ferner. Aber weil sich die Taliban nicht an den Zeitplan hielten, den das Auswärtige Amt für den Einmarsch der Dschihadisten in Kabul festgelegt hatte, hat das Debakel vom Hindukusch auch das ohnehin schon beachtliche Elend der deutschen Politik vergrößert. Und darüber wird man ja wohl noch schreiben dürfen.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Die sogenannten Gotteskrieger haben sicher keine Ahnung, was sie mit ihrem Vorpreschen selbst noch bei uns Ungläubigen anrichteten. Hätten sie doch nur etwas gezögert wie die Wehrmacht damals vor Dünkirchen! Dann hätten wir weiter die Pause vor der vierten Welle und den beschaulichsten Wahlkampf aller Zeiten genießen können, in dem sich die Kanzlerkandidaten und die Kandidatin größte Mühe gaben, die spätsommerliche Ruhe nicht durch politische Kontroversen zu stören.

Weil Söder weiter über Laschet södert

Still und leise schlich so Olaf Scholz in den Umfragen nach vorne, was sicher auch daran liegt, dass er trotz erkennbaren Bemühens auf den Wahlplakaten der SPD nicht wie Lenin aussieht; eher ähnelt er dort Kenneth Branagh. Und natürlich hilft es Scholz, dass seine Parteivorsitzenden keinen Mucks machen (offenbar hat er sie irgendwo eingesperrt) und Söder nicht über ihn, sondern weiter über Laschet södert. Die Kanzlerin konnte derweil entspannt auf ihre Abschiedstournee gehen. Und die Verteidigungsministerin Zwiebelkuchen für die Opfer unserer Flutkatastrophe backen.

Dafür wäre Kramp-Karrenbauer zweifellos gelobt worden, wenn die Irren vom Hindukusch nur etwas mehr Geduld gehabt hätten. Aber natürlich machte AKKs Hilfseinsatz am Backofen erst recht deutlich, wie sehr wir jetzt in Afghanistan in die Röhre schauen. Deswegen bekam sie von der außer Rand und Band geratenen Bild-Zeitung schwer eins aufs Dach. Wie auch die Bundeskanzlerin. Die war nach unserem Stalingrad 2.0 ins Kino gegangen und hatte dort so gelacht, als hätte auch sie hinter dem Bundespräsidenten gestanden.

Merkel hatte uns schon 2015 gewarnt

Jetzt müssen wir wohl die allerletzte Hoffnung aufgeben, dass Merkel ein Einsehen hat und doch noch eine Amtszeit dranhängt. Sie hatte uns ja schon 2015 gewarnt: „Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ Auch damals ging es darum, mit guter Miene Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist auch jetzt unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, weil wir nicht vorhersahen, dass die von uns ausgebildeten afghanischen Soldaten davonlaufen würden wie die Hasen. Jetzt können wir am Hindukusch nicht mehr unsere Sicherheit verteidigen, sondern nur noch unseren Schuldkomplex.

Mehr zum Thema 1/

Das bringt uns endlich zu dem Thema, das wir schon die ganze Zeit ansteuern: die Überarbeitung des Buchstabieralphabets, die in der Aufregung über unser multiples Versagen in Afghanistan unterging. Die Reform der DIN 5009 ist dringend nötig. Zum einen buchstabieren wir in Einzelfällen immer noch so wie die Nazis, die aus „N wie Nathan“ „N wie Nordpol“ gemacht und auch den Jakob liquidiert hatten, obwohl sogar viele Braunhemden so hießen. Zudem stehen auf der derzeit noch geltenden Buchstabiertafel 16 Männernamen, aber nur sechs für Frauen. Das kann so natürlich nicht bleiben, auch weil „D wie Dora“ in „D wie Divers“ geändert werden müsste.

Es braucht größeres Problembewusstsein

Um diese ganzen Klippen zu umschiffen, hat das Deutsche Institut für Normung vorgeschlagen, beim Buchstabieren auf Städtenamen auszuweichen. Doch auch hier droht neuer Streit: Warum soll es denn heißen „K wie Köln“ und nicht „K wie Kelkheim“? „G wie Görlitz“ und nicht „G wie Gera“? Die wunderschönen Städte in Rheinland-Pfalz haben es gar nicht auf die Tafel geschafft! Nein, es muss ein Modell her, in dem sich die ganze deutsche Nation wiederfinden kann und das ein größeres Problembewusstsein erkennen lässt als die Orientierung an Autokennzeichen.

Wir schlagen daher die Namen und Stätten deutscher Niederlagen vor, von denen unsere Geschichte ja ausreichend viele kennt: A wie Afghanistan, B wie Brüssel, C wie Canossa und so weiter. Wenigstens in dieser Hinsicht wäre das Debakel vom Hindukusch dann nicht zur Unzeit gekommen.