Fraktur : Die Bundeswehr braucht... Liebe!

Christine Lambrecht hätte viele Gründe für ihren Rücktritt nennen können, beschränkte sich bescheiden aber auf einen einzigen: die „monatelange mediale Fokussierung“ auf ihre Person. Dieser Dolchstoßlegende zufolge wären also wieder wir blutrünstigen Journalisten schuld am viel zu frühen Ende einer vielversprechenden Karriere in der Politik gewesen. Aber wie will man es solchen Politikern auch recht machen? Erst twittern sie wie die Verrückten oder tun zu Silvester skurrile Dinge, um maximale Aufmerksamkeit zu erlangen. Wenn man sie dann aber wie gewünscht fokussiert, treten sie beleidigt zurück.

Für dieses widersprüchliche Verhalten gibt es im Fall Lambrecht eigentlich nur eine Erklärung: Sie hatte (was vieles verständlich machen würde, was man zuvor kaum verstehen konnte) schon lange die Schnauze voll vom Job im Bendlerblock. Nur wollte der Kanzler sie einfach nicht gehen lassen. Mit einer ausgeklügelten, wahrscheinlich von Putin abgeschauten Eskalationsstrategie bis hin zum Silvester-Video hat Lambrecht Scholz dann doch dazu gezwungen, möglicherweise mit der Drohung, zu Ostern noch ein ganz anderes Feuerwerk abzubrennen.

Soldaten erkennen Rohrkrepierer sofort

Warum der Kanzler an ihr festhalten wollte? Er jedenfalls will sich nicht von der Presse zu irgendetwas treiben lassen. Zweitens ließ der Vergleich mit Lambrecht Scholz ja richtig gut aussehen. Und dann hat sich doch auch noch die Befürchtung bewahrheitet, dass fast alle den Kopf einziehen, wenn der Chef einen Freiwilligen für das Himmelfahrtskommando im Verteidigungsministerium sucht. Denn mit mittelmäßigem Tarnen und Täuschen, das in anderen Ministerien reichen mag, kommt man bei den Profis nicht weit. Soldaten erkennen Blendgranaten, Blindgänger und Rohrkrepierer auf den ersten Blick.

Das hat man Lambrecht offenbar verschwiegen, die sich nach der Bundestagswahl eigentlich ins Privatleben hatte zurückziehen wollen, was zweifellos für alle Beteiligten die bessere Entscheidung gewesen wäre, auch wenn sie nach ihrem dreizehnmonatigen Wehrdienst etwas mehr Übergangsgeld bekommen sollte.

Angesichts dieses tragischen Verlaufs soll am vergangenen Wochenende kaum ein SPD-Mitglied ans Telefon gegangen sein, wenn auf dem Display eine Berliner Nummer angezeigt wurde. Nur der brave Parteisoldat Pistorius knallte, als Scholz zum Schluss sogar noch Niedersachsen abtelefonierte, die Hacken zusammen und warf sein Herz über die Hürde beziehungsweise über den Stacheldraht am Bendlerblock. Der Mann hat eben gedient.

Dann kamen auch Heil und Klingbeil aus der Deckung

Danach kamen auch Heil und Klingbeil wieder aus der Deckung und erklärten, dass Pistorius der allereinzigste Richtige für diese ehrenvolle Aufgabe sei. Man meinte sogar noch in Frankfurt ihr Aufatmen zu hören, dass dieser Blechnapf an ihnen vorübergegangen ist.

Andererseits sollte man den Panzer aber auch im Depot lassen: So schlimm, wie jetzt manche tun, ist es nicht, Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt zu sein. Man muss nur wissen, was die Bundeswehr am meisten braucht. Ja, natürlich Munition aller Kaliber, Panzer, die fahren, U-Boote, die auch wieder auftauchen, vor allem aber eines: Liebe.

Nicht zufällig hob der Kanzler ausdrücklich hervor, dass Pistorius mit „seinem großen Herz genau die richtige Person ist, um die Bundeswehr durch diese Zeitenwende zu führen“. Auch die Wehrbeauftragte Högl, die bestimmt ans Telefon gegangen wäre, wenn es geläutet hätte, bescheinigte Pistorius, dass ihm die Bundeswehr „sehr am Herzen“ liege.

Das konnte man in keinem Nachruf auf Lambrecht lesen. Niemand nannte sie auch nur Mutter der Kompanie. Andererseits: Wie hätte sie den Soldaten ihre Zuneigung denn zeigen sollen? Sie hätte nach geltendem Recht nicht einmal mehr einen Gefreiten tätscheln dürfen, von den Generälen ganz zu schweigen. Aber ein Herz für Tiere (Puma, Leopard) zu offenbaren wäre ihr nicht verboten gewesen. Und beim Gang durch den Panzer-Streichelzoo hätte sie ja die alte Pazifistenparole rufen können, die auch im großherzigen Lob der Genossen für Pistorius durchschimmert: Make love, not war.