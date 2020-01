Fraktur zum Umweltsau-Vorwurf : Was für eine Schweinerei!

Das neue Jahr beginnt, jedenfalls für uns, mit erheblicher Verunsicherung: Darf Satire doch nicht alles? Darf man den türkischen Staatspräsidenten einen Ziegenf... nennen, unser aller Oma aber nicht eine Umweltsau? Dürfen öffentlich-rechtliche Sender mit Seehoferschem Segen zwar alles senden, aber nicht alles singen lassen? Auch das jüngste Schwein, das durch das deutsche Debattendorf getrieben wird, hinterlässt wieder nur eine Schneise der Verwirrung.

Wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet (der an die Senioren-Union denken musste) sind natürlich auch wir dagegen, dass Kinder im Meinungs- und Generationenkampf „instrumentalisiert“ werden – man hätte den Chor wirklich strikt a capella singen lassen sollen. Aber unterlegt mit einer Trommel musste das Witzlied natürlich schlimme Assoziationen hervorrufen. Nach der „Nazisau“ geriet die sogenannte Debatte freilich vollends zur Hassorgie, obwohl ganz Deutschland gerade erst das Fest der Liebe gefeiert hatte, an dem Oma jedenfalls als Bargeldsau (mit ihrem Sparschwein unterm Arm) noch höchst willkommen war, ob sie beim BDM gewesen ist oder nicht.

Beim Silvesterfeuerwerk, das ergaben langjährige Beobachtungen, sind die deutschen Großmütter dagegen ein Totalausfall. Da müssen die jüngeren Generationen ganz allein bis in die Morgenstunden dafür sorgen, dass die Feinstaubwerte nicht gleich zu Jahresanfang abstürzen. Apropos Absturz: Auch mit der Fliegerei zum Saufen nach Malle und Mykonos hat Oma es nicht so. Aber was ist eigentlich mit Opa? Höchste Zeit also, dass wissenschaftlich geklärt wird, wer die größeren Umweltferkel sind, die Alten oder die Jungen. Wie die Klimadebatte insgesamt zeigt, führt das zwar nicht zwingend zu einer Versachlichung der Auseinandersetzung, aber vielleicht wenigstens zu einer Reduzierung der Morddrohungen.

Viel zu kurz kommt uns im Streit darüber, wer nun mehr gekränkt und beleidigt sein darf, das Wesen, das im Zentrum steht: die Sau. Sie hat die Deutschen schon immer polarisiert. Für die einen ist sie ein Glücksbringer (Schinken, Koteletts, Herzklappen), für die anderen die totale Drecksau, die mit ihren Ausscheidungen unser Wasser vergiftet und mit ihrem Hybridfleisch erst dafür sorgt, dass wir Herzklappen aus deutschen Landen frisch auf dem OP-Tisch brauchen. Und dann noch die Schweinepest! Die Alarmmeldungen über deren Heranrücken an die deutsche Ostgrenze (Nur noch 48 Kilometer! Nur noch 36 Kilometer!) erinnern wohl nicht zufällig an die Berichte von der Ostfront kurz vor dem Zusammenbruch.

Hat aber außer uns schon jemand darüber nachgedacht, wie die Umweltsau-Debatte auf unsere Schweine wirken muss? Schweine stehen uns nicht nur genetisch nahe, sie sind auch empfindsame Geschöpfe. Wäre der Mensch nicht so sehr auf den Fortschritt im Allgemeinen und auf Schnitzel zum Spottpreis im Speziellen versessen, würden die Rotten noch immer durch den deutschen Urwald ziehen, hier ein paar Eicheln und dort ein paar Steinpilze (ohne Cäsium-137) fressen und gelegentlich selbst vom Wolf verspeist werden. Die Sau wäre mit sich selbst im Reinen und so glücklich und so froh wie der Mops im Paletot.

Und wer hat dieses Glück und Gleichgewicht zerstört? Ja, wieder der Mensch! Er, nicht das Schwein, ist schuld daran, dass es jetzt zu Millionen im Maststall steht, kaum mehr Haare hat, aber mehr Rippen, und nach einem kalorien- und güllereichen, jedoch kurzen Leben auf dem elektrischen Stuhl landet. Zum Glück kann die Sau trotz aller züchterischen Erfolge noch nicht lesen, denn sonst würde sie sich vielleicht fragen, warum der Mensch verbrannte Affen betrauert, nicht aber gegrillte Schweine, Rinder, Schafe und so weiter.

Mehr zum Thema 1/

Da sieht man freilich, dass das Adjektiv „saudumm“ doch gerechtfertigt ist, so intelligent manches Schwein mit seinen Äuglein auch schauen mag. Menschenaffen heißen schließlich nicht umsonst Menschenaffen. Und außer irgendwelchen Hottentotten kommt doch keiner auf die Idee, einen süßen Schimpansen zu essen. Das käme uns wie Kannibalismus vor.

So viel Empathie weckt das Hausschwein noch nicht in uns. „Umweltsau“ wäre jedoch, wenn ernstgemeint, eine Diffamierung, die gar nicht ginge, denn damit täte man der Oma Unrecht und dem Schwein. Aber der Umweltmensch ist ja nicht nur zu dieser Sauerei fähig.