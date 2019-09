Fraktur : Der Reiz der Bourgeoisie

Es ist doch wirklich so: Man will immer das haben, was man nicht hat, und das sein, was man nicht ist. Während der Fischer in Afrika davon träumt, Hartz-IV-Empfänger und Dieselfahrer in Deutschland zu werden, versaut sich der Banker aus Frankfurt, der vom E-Roller bis zum E-Porsche alles in der Garage stehen hat, was ein gutes Gewissen macht, seine CO2-Bilanz, um wenigstens einmal im Jahr drei Tage lang auf den Seychellen in einer Schilfhütte übernachten zu dürfen.

Auch in der Politik ist dieses Phänomen häufig anzutreffen. Die SPD sehnt sich nach der Opposition seit dem ersten Tag in der Regierung. Oder nehmen wir den Fall Boris Johnson. Als er auch altersmäßig noch ein Kind war, wollte er König der Welt werden. Gereicht hat es dann jedoch nur für den Journalismus. Kaum war er aber bei der Lügenpresse, zog es ihn in die Politik. Jetzt, da er in einer Laune Gottes das Amt des Premierministers der angeblich ältesten und vielleicht deshalb nicht mehr ganz klaren Demokratie der Welt übertragen bekam, zeigt Johnson starkes Interesse daran, als zweiter Stalin in die Geschichte einzugehen. Weil er bei der Säuberung seiner Partei schon ziemlich weit kam, sind wir natürlich gespannt, was sein nächster Berufswunsch ist. EU-Kommissar? Papst? Angela Merkel?

Doch gerade wir Deutsche sollten uns nicht über so viel Flexibilität beim Umgang mit Lebensträumen lustig machen. Denn auch wir haben keine der Rollen, die wir in unserer Geschichte übernahmen, lange durchgehalten, obwohl wir sie immer mit Inbrunst spielten. Weil unser Repertoire begrenzt ist, wundert es uns auch nicht, dass nun plötzlich so viele Zeitgenossen und Parteien wieder bürgerlich sein wollen, obwohl das Bürgerliche in der deutschen Politik doch etwa 1968 den Zenit überschritten haben dürfte, wie Peter Altmaier vielleicht sagen würde.

Aber das Bürgerliche war einfach immer schlauer, als seine vielen Feinde glaubten. Die gutbürgerliche Küche schlich sich schon zurück auf die Speisekarten, als manche Küchenchemiker noch Erdbeermoleküle an Trockeneis kredenzten. Heute sind die Fernsehkanäle voller kochender Bürger. Und wie froh war doch mancher Deutscher, als er endlich Mitglied einer Bürgergesellschaft sein konnte und nicht länger Angehöriger des Volkes sein musste!

Zur endgültigen Rehabilitation verhalf dem Bürgerlichen aber erst der Wutbürger, der die letzten Verächter der Bourgeoisie so gnadenlos in die Flucht trieb wie der unglaubliche Hulk alle, die ihm auf den Keks gehen. Sollte es an der Farbe dieses prominenten Strahlungsopfers gelegen haben, dass die Grünen und viele ihrer Anhänger jedweden Geschlechts als erste den tieferen Reiz der so lange von ihnen verachteten Bürgerlichkeit erkannten? Plötzlich verwandelten sich sogar ehemalige Revoluzzer und Kommunarden in bürgerliche Existenzen mit allen Attributen, die das bezeugen können: Trauschein (zum Teil in mehrfacher Ausfertigung), Reihenhaus, dreiteiliger Anzug. Die Regalmeter Literatur über Verderbtheit und Untergang der Bourgeoisie wichen Fotoalben mit den Aufnahmen aus dem Schrebergarten und, ein paar alte Reflexe gibt es noch, den Rezeptesammlungen zum veganen Kochen.

Trautes Heim, Glück allein? Von wegen. Kaum haben die Achtundsechziger-Flüchtlinge es sich so richtig gemütlich in ihrem neuen Heim gemacht (das nun wirklich alles andere als versifft ist), wollen da auch die Kameraden einziehen, die an Wand und Decke eher Brauntöne bevorzugen. Das musste natürlich Knatsch geben, nicht nur der Frage halber, ob der Fernsehsessel rechts oder links stehen soll. Denn wo kämen wir denn hin, wenn plötzlich jeder Politiker und jede Partei einfach selbst bestimmen könnte, ob er/sie zum bürgerlichen Lager gehört oder nicht? Am Ende behauptet das sogar noch die Linkspartei von sich. Und dann müssten wir uns endgültig fragen, wofür der Zores der vergangenen zweihundertfünfzig Jahre gut gewesen sein soll.

Nein, da stimmen wir den Grünen absolut zu: So offen wie Deutschland im Herbst 2015 kann und darf die offene Bürgergesellschaft nicht sein. Der Andrang lässt es ratsam erscheinen, eine Kommission einzurichten, die entscheidet, wer die Bedingungen für die Einbürgerung erfüllt. Angesichts der endlosen und ohne klares Ergebnis gebliebenen Debatten über den Begriff des Bürgerlichen schlagen wir allerdings vor, die Prüfung auf ein Kriterium zu reduzieren – ob die Kandidaten das unumstrittene Zentralorgan des Bürgertums lesen oder nicht.