Fraktur : Das Latente lauert überall

Zur Abwechslung fangen wir mit einem kleinen Quiz an. Wer hat diesen Satz gesagt: „Dennoch darf man dem US-Präsidenten nicht alles durchgehen lassen.“? Weil für eine solche Äußerung derzeit sehr viele Äußererinnen und Äußerer in Frage kämen und wir Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, die Sache nicht unnötig schwer machen wollen, reduzieren wir die Antwortmöglichkeiten auf drei Personen: a) Angela Merkel b) Wladimir Putin c) Alexander Gauland. Damit Sie nicht gleich ans Ende des Artikels springen, liefern wir die Auflösung schon an dieser Stelle: Es war tatsächlich Alexander Gauland.

Um hier keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen: Der AfD-Fraktions- und Ehrenvorsitzende hat Donald Trump, den viele AfD-Anhänger schätzen bis lieben, nicht wegen dessen Verhaltens in der Rassismus-Debatte getadelt. Das ließ er ihm durchgehen. Gaulands Äußerung bezog sich auf die Nachricht, Trump wolle mehr als ein Viertel der in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten abziehen. Aber auch diese Stellungnahme Gaulands dürfte Verwunderung ausgelöst haben, dieses Mal sogar bis nach Moskau. Denn selbst in den Zitatensammlungen von in der Wolle gefärbten Transatlantikern muss man eine Weile suchen, bis man auf eine solche Liebeserklärung an die Nato stößt.

Wir begrüßen sie ausdrücklich, fragen angesichts der sonst verlässlichen Russophilie des AfD-Mannes aber auch etwas besorgt: Sind da mit Gauland die Gäule durchgegangen? Wenn ja, was hat sie scheuen lassen? Wirkt vielleicht der Name Esken auf Gauland wie die Nennung des Namens Blücher auf die Pferde in Mel Brooks’ unvergessenem Meisterwerk „Frankenstein Junior“? Der SPD-Vorsitzenden ließ Gauland nämlich ebenfalls etwas nicht durchgehen: die Behauptung, es gebe einen „latenten Rassismus“ auch in den Reihen der deutschen Sicherheitskräfte. Dass Esken „unsere Polizisten ... pauschal unter Rassismus-Verdacht stellt“, ist freilich gleichfalls etwas übertrieben, denn die SPD-Vorsitzende sagte auch, deren „große Mehrheit“ stehe solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber.

Das Verborgene ist ja nicht leicht zu erkennen

Allerdings hat Kommissarin Esken noch nicht transparent dargelegt, wie sie dem latenten Rassismus der kleinen Minderheit in der Polizei auf die Schliche kam. Einer kürzlich von Esken ausgesprochenen Literaturempfehlung folgend, haben wir im Duden nachgeschaut, was „latent“ bedeutet. In der geschätzten 19. Auflage – der letzten vor dem latenten Irrsinn der Rechtschreibreform – wird dem Wort aus dem Lateinischen die Bedeutung zugeschrieben: verborgen, ruhend, gebunden, aufgespeichert. Und das Verborgene ist ja nicht leicht zu erkennen. Verschwörungstheoretiker würden vermutlich sagen: Das Latente lauert überall, sogar im Grundgesetz.

Donald Trump allerdings muss man zugutehalten, dass er zu keinem Zeitpunkt versucht hat, seine Charakterzüge und Überzeugungen zu verbergen, auch nach den jüngsten Ereignissen nicht. Aber noch latenterer Rassismus wird erst nach Jahrzehnten entdeckt, wie im Fall von „Vom Winde verweht“. Doch was ist das?! Kaum ist das nunmehr „rassistische Südstaatenepos“ auf den Index der politisch inkorrekten Werke gesetzt worden, die vor weiterer Ausstrahlung mit Warnschildern und Mahntafeln versehen werden müssen, explodiert die Nachfrage nach dem Film. Ist das ein Zeichen dafür, dass der aufgespeicherte Rassismus nicht mehr ruht, sondern nun ungebunden aus dem Verborgene quillt? Oder wollen all die Blauäuigen, die den Roman und den nach ihm gedrehten Schmachtstreifen über das Schicksal von Scarlett O’Hara für eine amerikanische Version von Sissi gehalten hatten, sehen, was sie all die Jahre übersahen – jetzt, da ihnen endlich die Augen dafür geöffnet wurden?

Es wäre doch sehr Letzteres zu hoffen. Da nun in der Neuen Welt aber auch schon Denkmäler ihres Entdeckers gestürzt und geköpft werden, raten wir bei der Aufarbeitung des Rassismus in Gegenwart und Vergangenheit zu Maß und Mitte. Angesichts des bekannten deutschen Furors ist ja nicht ausgeschlossen, dass bei uns versucht wird, die Straßen und Plätze nicht nur von Hindenburg zu säubern, sondern auch noch von Bismarck. Das könnten wir den korrekturversessenen Saubermännern aber keinesfalls durchgehen lassen, selbst wenn wir dann noch einmal einer Meinung mit Gauland wären.