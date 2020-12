Fraktur : Couch to go

Dass Not erfinderisch macht, beweist nicht nur die rasend schnelle Entwicklung der Impfstoffe. Auch die umfangreichen Corona-Kontakt- und -Betriebsbeschränkungsverordnungen (CoKoBeV) werden jetzt so intensiv nach Ideen für neue Geschäftsmodelle durchsucht wie bisher nur die Dissertationen unserer Politiker nach Plagiaten. Und schon ist dabei ein neuer Vertriebsweg entdeckt worden. Eigentlich gibt es ihn schon lange. Aber bisher hieß er „bestellen und abholen“, und das hat ja keiner verstehen können. Seit er jedoch „click and collect“ genannt wird, clicken und collecten die Deutschen, dass es nur so smokt. Bald wird es nicht nur den Kaffee und die Pizza zum Mitnehmen geben, sondern auch noch das Sofa auf die Hand (zum besseren Verständnis: Couch to go). Das holt man sich dann einfach an der Ladentür ab wie bestimmt bald auch den Swimmingpool, mit dem die Schließung der Badeseen umgangen werden kann. Die wurden jedenfalls in der hessischen CoKoBeV nicht vergessen. Kluge Köpfe wissen, was das bedeutet.

Ganz schlau fanden wir auch den Kniff einer Parfümerie-Kette, die Zahnpasta-Regale nach vorne zu schieben, um zu belegen, dass man in Wahrheit mit Drogen handelt. Drogerien dürfen nämlich auch im harten „Lockdown“ weiter geöffnet bleiben. Jetzt verstehen wir endlich, was mit dem offenbar von einer dunklen Ahnung diktierten Slogan „Come in and find out“ gemeint war. Vielleicht finden verzweifelte Ehemänner, die als unverbesserliche Last-Minute-Shopper noch kein Geschenk für ihre Liebsten haben, ja heraus, dass es ganz hinten im Halbdunkel doch noch ein Fläschchen Kölnisch Wasser gibt. Sonst müsste es in diesem Jahr eben eine große Flasche Mundspülung tun.

Ja, überall werden jetzt Schlupflöcher gesucht, um der Corona-Diktatur ein Schnippchen zu schlagen. Auch die SPD ist, obwohl sie bei der Pandemiebekämpfung immer noch mitstimmt wie eine Blockpartei, innerlich längst zu einer Widerstandskämpferin geworden. Die konnte sich jetzt nicht mehr beherrschen, als erlaubt werden sollte, dass Deutschland seine Drohnen mit Raketen bewaffnet – in Zeiten, in denen der Normalbürger nicht einmal mehr einen Böller zünden darf. Da hätten die Querdenker doch sofort geschrien: Merkels Corona-Regime rüstet auf, während es den Bürgern das Menschenrecht raubt, an Silvester Millionen in Feuer und Feinstaub aufgehen zu lassen!

Der Schwenk in der Drohnenfrage

Das wollte wohl auch die SPD nicht riskieren und lieferte für ihren Schwenk in der Drohnenfrage eine Begründung, die noch dämlicher war: Über das Thema sei noch nicht genug diskutiert worden. Also ungefähr so wenig wie über den Mindestlohn, die Maut und das Humboldt-Forum. Mützenich, Esken und Walter-Borjans hätten einfach gleich sagen sollen, dass sie lieber heute als morgen zur Linkspartei überlaufen wollen, das hätte man ihnen ohne weiteres geglaubt. Denn zum Desertieren aus der sicherheitspolitischen Verantwortung braucht man ja keine Bewaffnung.

Ob auch der Kanzlerkandidat der SPD, der zu den Drohnen dröhnend schwieg, schon nach einem Schlupfloch sucht, wie er aus der Nummer wieder rauskommt? Der kann doch nicht allen Ernstes ein Kanzler von Gnaden der Linken, der Grünen und, am schlimmsten, seiner eigenen Partei werden wollen. Sollte Scholz vielleicht der geheimnisvolle Kandidat sein, über den gemunkelt wird, er werde auf dem Parteitag der CDU aus dem digitalen Dunkel heraustreten wie ein verborgener Imam, um die gespaltene CDU wieder zu einen? Scholz ist zwar in der misslichen Lage, jedenfalls formell noch nicht CDU-Mitglied zu sein. Aber auch dafür fände sich ein Schlupfloch: Er müsste halt schnell noch übertreten. Die französischen Spezialeinheiten, die 1979 die Geiselnahme in der Großen Moschee von Mekka beenden sollten, konvertierten kurz vorher sogar zum Islam, um das Gelände betreten zu dürfen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Loch. Das sieht man schon an jedem Auspuff mit einer illegalen Abschaltungsvorrichtung.