Fraktur : Der Teufel steckt nicht nur im Detail

Wir verstehen vollkommen, dass die Bundesregierung die Gas- und die Strompreisbremse noch nicht am Freitag hat beschließen können, auch wenn sie meinte, dass das jetzt ganz flott gehen müsse. Denn erstens dienen Bremsen dem Verlangsamen. Und zweitens wollten doch auch unsere Regierenden schnell ins Wochenende, was nach den Anstrengungen der vergangenen Tage absolut nachvollziehbar ist. Das halbe Kabinett musste an exotischen Orten mit schwierigen Gesprächspartnern schwierige Gespräche führen: der Bundeskanzler auf Bali, die Außenministerin in Scharm el-Scheich und der Arbeitsminister in Magdeburg, wo er in einem Stuhlkreis versuchte, den Bürgern das Bürgergeld zu erklären.

Können die Minister die eigene Gasrechnung entschlüsseln?

Berthold Kohler Herausgeber.

Danach konnte man von unseren müden Helden wirklich nicht verlangen, am Kabinettstisch auch noch eine Materie zu durchdringen, die selbst dem Wirtschaftsminister „die Haare grau macht“. Zumal die meisten seiner Kollegen vermutlich nicht einmal ihre eigenen Gas- und Stromrechnungen entschlüsseln können. Auch unser Versorger schreibt seine Mitteilungen offenkundig immer noch auf einer Enigma.

Da sind wir wirklich froh, dass wir uns in Sachen Gaspreisbremse „faktisch um nichts kümmern“ müssen, wie Habeck es versprach. Allerdings lässt uns das Wort „faktisch“ stutzen, weil es an die Fakten erinnert, die wir im Zuge der Grundsteuerreform dem Staat liefern müssen, obwohl er sie doch alle schon kennt und nur zu faul ist, sie selbst zusammenzutragen.

Möglicherweise tun wir unseren Regierenden aber auch hier Unrecht. Vielleicht will die Ampel mit den Fragen nach Bodenrichtwerten und Ertragsmesszahlen nur unser Verständnis dafür vergrößern, dass, wie bei der Gas- und Strombremse und überhaupt jeder politischen Aufgabe, der Teufel im Detail steckt. Das glaubt man sofort, wenn das Elster-Programm nach Stunden der Dateneingabe 24 Fehlermeldungen anzeigt.

Trump grinst schon wie Mephisto

Sie meinen, dafür gebe es weniger mystische Erklärungen als den Teufel? Ja, vermutlich hat nicht mal der viel Freude an der deutschen Bürokratie. Zudem stehen ihm ja noch ganz andere Werkzeuge zur Verfügung, mit denen er die Menschheit quälen kann. Trump grinst sogar schon wie Mephisto.

Und ist es nicht geradezu teuflische Ironie, dass der Kreml seinen Krieg gegen die Ukraine jetzt mit der Notwendigkeit von deren „Entsatanisierung“ begründet, nachdem sowohl die Entmilitarisierung als auch die Entnazifizierung missglückt sind, letztere vor allem mangels Nazis? Der Teufel hat offenkundig einen ganz speziellen Humor, was man auch daran erkennen kann, dass Teheran nun sogar Deutschland zu den „Satanen“ zählt, die den iranischen Frauen den Hidschab herunterreißen wollen.

Ist Lawrow noch ganz richtig im Kopf?

Vor den Streichen des Höllenfürsten ist wirklich niemand sicher, was zuletzt kein Geringerer als Sergej Lawrow erfuhr, der sich auf Bali in Shorts und T-Shirt filmen ließ, um Gerüchte zu entkräften, er habe Herzprobleme. Nach Veröffentlichung des Videos fragte sich aber alle Welt, ob der russische Außenminister noch ganz richtig im Kopf ist. Denn das Leibchen, das er trug, zeigte nicht nur die Farben der Ukraine, sondern auch noch den Namen eines queeren amerikanischen Künstlers, der an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Aus Moskauer Sicht ist dieser Jean-Michel Basquiat also ein typischer Repräsentant der dunklen Mächte der Dekadenz, deren Siegeszug nur noch Russland aufhalten kann. Den Berliner Aktionsplan „Queer leben“ fürchtet Putin sicher noch mehr als die Erweiterungspläne der NATO.

Das wollen wir nicht glauben!

Nun stimmt es ja, dass im verkommenen Westen selbst manche Machos zu Hause heimlich dem Frauenfummel frönen. Aber dass Lawrow beim Chillen willentlich und wissentlich in die Uniform des Feindes schlüpft, nein, das wollen und werden wir nicht glauben. Wahrscheinlich hat er für das Propagandavideo ungeduldig nach Freizeitkleidung verlangt, und einer seiner Lakaien wusste sich nicht anders zu helfen, als den eigenen Schlafanzug zur Verfügung zu stellen. Dieser arme Teufel erfährt inzwischen bestimmt schon in Sibirien, wie es sich anfühlt, wenn die Hölle gefriert.