Fraktur : Am Ende des Tunnels

Gut, dass Graciano „Rocky“ Rocchigiani, ein oft belogener und betrogener Boxchampion, Corona nicht mehr miterleben muss – sonst wäre auch noch sein Lebensmotto k.o. gegangen: „Wat braucht der Mensch außer Glotze gucken? ’N bisschen bumsen, ’n bisschen Anerkennung.“ Seit dieser Woche nämlich wissen wir, was der Mensch wirklich braucht: Perspektiven. Öffnungsperspektiven. Warum die Sache allerdings gar nicht so einfach ist, erklärte naturgemäß (nachträglich alles Gute zum 90., Thomas Bernhard!) Markus Söder: Zumachen erfordere Mut, Öffnen Klugheit, deswegen sei Ersteres leichter – ein Satz, der, um Nachdenklichkeit unter den Zuhörern zu erzeugen, in jede Ansprache zum Bau oder Fall der Berliner Mauer gehört.

Der Mensch braucht also ein Ziel, Planungssicherheit oder wenigstens die Wenn-dann-Regeln der FDP. Der Sozialismus mit seinen Fünfjahresplänen hat dieses Bedürfnis recht konkret befriedigt oder es zumindest versucht. Im Zweifel helfen aber auch sehr abstrakte Perspektiven. So soll die Aussicht, dass den 72 Jungfrauen im Paradies angeblich auch „körpernahe Dienstleistungen“ erlaubt sind, schon manchen über momentane Kontaktverbote hinweggetröstet haben. Aber wie heißt es so schön: Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Auf unsere Pandemiesituation bezogen, bedeutet das: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 ist und wir endlich wieder shoppen gehen könnten, wir aber einen Tag vorher schon auf der Probefahrt zur Shoppingmall ins Paradies geholt werden, dann bringt die ganze Perspektive nichts. Und wenn die CDU ihren Mitgliedern versichert, falls die Partei bei den Landtagswahlen im März jeweils unter dem Wert 35 liege, werde man die Debatte über die Kanzlerkandidatur auf jeden Fall öffnen, dann bringt die Perspektive auch nichts, zumindest nicht ihrem Vorsitzenden Laschet.

Vielleicht sind Perspektiven sowieso „für’n Arsch“, wie der Rapper Casper getextet hat. Man hat das zuletzt auf den Autobahnen gesehen. Es war so gut wie sicher, dass es ein Schneechaos geben würde, sicherer jedenfalls als jedes in Aussicht gestellte Lockdown-Ende. Trotzdem sind die Autos und Lastwagen einfach mal losgefahren – „auf Sicht“ sozusagen. Damit sind wir beim Credo Söders, der zwar gerne von „Zeitachsen“ spricht, aber eben auch zu denen gehört, die mal aus einer anderen Perspektive auf die Perspektive blicken. „Auf Sicht fahren“ bedeutet bei ihm natürlich nicht im Nebel oder Schneegestöber stochern, schon gar nicht Hoffnungslosigkeit. Denn das, was man bei ihm sieht, wenn man „auf Sicht“ fährt, ist ja das „Licht am Ende des Tunnels“. Oder wie er sich am Donnerstag ausdrückte: „Perspektive mit Vorsicht oder Vorsicht mit Perspektive“ – ein ebenso erklärungsbedürftiges Söder’sches Axiom wie „Step by step statt Stop-and-go“.

Es gibt nur eine Perspektive, die safe ist

Aber wie erwiderte er so schön auf die Frage, ob es nun bei der Perspektive bleibe, dass bei einer Inzidenz von 35 gelockert werde: „Was ist safe bei Corona?“ Wahrscheinlich gibt es im Leben überhaupt nur eine Perspektive, die safe ist: dass wir alle sterben müssen – und dass das jeden Tag passieren kann. Um diese Erkenntnis herum sind allerlei Kalenderblattweisheiten entstanden. Carpe diem! Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter! Während es Leute gibt wie die Amerikaner, die aus so etwas Motivation schöpfen können, oder Länder wie Italien, die darauf ihre Gelassenheit gründen, werden die Deutschen dadurch völlig niedergeschmettert. Sie brauchen immer ein Endziel vor Augen, während doch jeder Ballermann-Urlauber wissen müsste, dass eine Reise immer mit dem ersten Schritt beginnt, und jeder trockene Alkoholiker, dass der nächste Tag der schwerste wird – und zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.

Am besten zum Ausdruck kommt die fatale deutsche Sehnsucht nach Perspektive in einem Film mit Sylvester Stallone, der wie Rocchigiani italienische Vorfahren hat und auch schon mal „Rocky“ war: Rambo II. Am Ende wird John J. Rambo, ein Vietnam-Veteran, der auch immer nur belogen und betrogen wurde, gefragt, wie er nun, so enttäuscht und ganz ohne Stufenplan, weiterleben werde. Im amerikanischen Original antwortet er seinem letzten verbliebenen Freund, dem Colonel Sam Trautman: day by day. In der deutschen Synchronfassung: Ich weiß es nicht.