Wir müssen, um bloß nicht falsch verstanden zu werden, mit Selbstverständlichem anfangen: Söder ist nicht Putin. Die CSU ist nicht „Einiges Russland“. Und der Freistaat Bayern ist nicht die Russische Föderation. Star-Wars-Fans, zu deren größten der CSU-Chef zählt, könnte man den Unterschied leicht erklären: Das Putin-Regime steht auf der dunklen Seite der Macht, die Söder-Truppe auf der hellen. Deswegen kam der CSU-Generalsekretär Huber auch im weißen Gewand des letzten Jedi-Ritters nach Veitshöchheim.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Doch selbst Luke Skywalker schwankte zwischen Gut und Böse, weswegen uns schon seit einiger Zeit die Frage quält: Hätte vielleicht sogar aus Putin ein echter lupenreiner Demokrat oder wenigstens ein CSUler werden können, wenn er nicht in Sankt Petersburg auf die Welt gekommen wäre, sondern in Sankt Wolfgang?

Da muss Putin neidisch gewesen sein

Wobei aber auch auf der hellen Seite der Macht Versuchungen lauern, denen nur die gefestigtsten Persönlichkeiten widerstehen können wie eben Söder. Wenn ein Saal so kocht und tobt wie die Passauer Dreiländerhalle am Aschermittwoch – das Luschniki-Stadion in Moskau war nichts dagegen –, dann braucht jedenfalls ein Mann schon besondere Charakterstärke, um nicht die Sportpalast-Frage zu stellen, sondern den „Kriegsrausch“ der Grünen derart zu geißeln, wie das sonst nur noch Sahra Wagenknecht kann.

Söder wurde von seinen Anhängern so frenetisch dafür gefeiert, seiner falschen Liebe zu den ehemaligen Pazifisten, den Bäumen und den Bienen abgeschworen zu haben, dass Putin vor Neid erblasst sein und sich gefragt haben muss, was der CSU-Chef gerade erobert habe – das restliche Schwaben?

Das würde Söder seinem Spezl Kretschmann aber natürlich nicht antun, der ihn schließlich jede Nacht mit einem Waschlappen abreibt, wenn wir den feuchten Traum des CSU-Chefs richtig verstanden haben. Nein, Söder erwirbt sich vor der Wahl im Herbst lieber Verdienste als Verteidiger des Vaterlands gegen den kollektiven Norden, der die Bayern dazu zwingen will, statt Schweinsbraten Müslimaden zu essen und diese zuvor auch noch zu gendern.

Wo bleibt der Aufstand der CSU?

Wo aber bleibt Söders Aufstand gegen die feministische Außenpolitik, die eindeutig auf einen Regimewechsel in allen Staaten abzielt, in denen Alleinherrscher einsame Fehlentscheidungen treffen, also auch in Bayern? Baerbock greift natürlich nicht zu nach Bismarck klingenden Formeln wie „Am weiblichen Wesen soll die Welt genesen“. Sie nennt ihre Anti-Pascha-Politik viel geschmeidiger „gendertransformativ“. Begründet wird dieser Ansatz auch damit, dass der Frieden nachhaltiger sei, wenn Entscheidungsprozesse „inklusiv“ gestaltet würden: Eine „stärkere Teilhabe von Frauen bringt größere Sicherheit“.

So gesehen war es völlig richtig, diese Leitlinien noch vor der nationalen Sicherheitsstrategie zu erarbeiten, die wir uns jetzt eigentlich schenken können. Allerdings fällt uns gerade ein, dass auch schon Frauen Kriege führten: Cleopatra, Katharina die Große, Maria Theresia, Queen Victoria, Indira Gandhi, Golda Meir, Margaret Thatcher, um nur einige Amazonen zu nennen.

Fühlten wir uns unter Lambrecht sicherer?

Und fühlten wir uns unter der Verteidigungsministerin Lambrecht wirklich sicherer? Hätten wir keine Angst vor Putin mehr, wenn Wagenknecht im Bendlerblock einzöge und Alice Schwarzer im Auswärtigen Amt den Beamten dabei hülfe, den feministischen Reflex auszubilden? Aber so konsequent will Baerbock die Gender- und Diversitätskompetenz in ihrem Haus wohl doch nicht stärken.

Mehr zum Thema 1/

In einem möge man sich freilich nicht täuschen: Der feministischen Außen- und Entwicklungspolitik wird, wenn die Ampelkoalition nicht ihrer Diversität zum Opfer fällt, bald auch eine feministische Innen-, Verteidigungs-, Umwelt-, Energie-, Wirtschafts-, Gesundheits- und Haushaltspolitik folgen. Davor mag es alte weiße Männer gruseln. Doch möchten wir zu bedenken geben, dass wir dann vielleicht wirklich in größerer Sicherheit leben könnten als vor dem Siegeszug des Feminismus in der deutschen Politik. Der müsste Putin doch die letzte Lust austreiben, uns zu erobern.