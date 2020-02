Fraktur : Der Wind des Wahnsinns

Für das sagenhaften Ereignis in Erfurt – Kleinpartei knapp über der Fünf-Prozent-Hürde stellt immerhin ein paar Stunden lang den Ministerpräsidenten – sind viele Bezeichnungen gefunden worden. Parteiübergreifend am beliebtesten waren Ausdrücke der Empörung. Die nutzte sogar die AfD, freilich erst, nachdem der Regierungschef von ihren Gnaden das Hasenpanier ergriffen hatte. Ja, man sollte sich die Leute, die man wählt, schon vor dem dritten Wahlgang anschauen.

Wir wollen uns hier nur mit dem Befund beschäftigen, der im Getümmel der Worte noch am sachlichsten erschien, jedenfalls zunächst: dem „Tiefpunkt der Nachkriegsgeschichte“. Der stammt von Lars Klingbeil, der sich als SPD-Generalsekretär bestens mit tiefen Punkten auskennt. Seine Partei erlebte schon so viele Tiefpunkte, dass man von einer Tiefebene sprechen muss. Doch halt: Ist „ein Tiefpunkt der Nachkriegsgeschichte“ somit vielleicht eine unerträgliche Verharmlosung des Machtergreifungsversuchs in Erfurt? Und was ist mit den anderen Tiefpunkten der vergangenen Woche, die durchaus beim Tiefgang mithalten können?

Erinnerungen an „ein protestantisches Kirchenparlament“

Den zweiten entdeckten wir in jenem finsteren Tal, das die katholische Kirche durchwandern muss, seit sie sich auf den langen synodalen Weg zu sich selbst machte, der – die Wege des Herrn sind wahrlich wunderbar – in einem evangelischen Kloster begann. Schon angesichts des Orts war es kein Wunder, dass der Kölner Kardinal Woelki sich an „ein protestantisches Kirchenparlament“ erinnert fühlte. Als naiver Protestant hätte man das glatt als ökumenisches Kompliment ansehen können, denn in evangelischen Kirchenparlamenten dürfen ja sogar Frauen etwas sagen. Doch wenn wir die Reaktion von Woelkis Kardinalskollegen Marx richtig verstanden haben, scheint in gewissen katholischen Kreisen „protestantisch“ immer noch für „pfui Teufel“ zu stehen, „Kirche“ für eine Anmaßung und „Parlament“ für Schwatzbude, Affenfelsen und so weiter. Demnach wäre Woelkis Unmutsäußerung über den neuen Reformationsversuch in seinem Verein gleich ein dreifacher Tiefschlag gewesen. Aber immer noch nicht der tiefste.

Sein Glaubensbruder Kardinal Müller verglich den „selbstmörderischen Prozess“ des Synodalen Wegs nämlich gar „mit der Situation, in der die Weimarer Verfassung durch das Ermächtigungsgesetz aufgehoben wurde“. Nazis also nicht nur in Erfurt, sondern auch im Kaiserdom zu Frankfurt? Der muss jetzt unbedingt noch einmal durchsucht werden, am Ende findet sich auch dort noch eine Judensau. Und wo bleibt eigentlich das Machtwort der Kanzlerin, da doch die Unterwanderung der katholischen Kirche durch protestantisches Gedankengut auch als unverzeihlich betrachtet wird? Freilich mag eine Pfarrerstochter das etwas anders sehen als Woelki und Müller, die bei den Katholiken ja zur Stahlhelmfraktion gehören.

Ordenspleite in Dresden

Tiefpunkt Nummer drei ist der Rückzieher von Dresden, der den Vergleich mit der Rolle rückwärts in Erfurt ebenfalls nicht scheuen muss. Eine solche Ordenspleite hat es in der langen Geschichte der guten Beziehungen Sachsens zu ausländischen Gewaltherrschern noch nicht gegeben. Schon die Verleihung dieses Operettenordens ist ja eigentlich eine Beleidigung. Uns hatte damals sehr gewundert, dass Putin diesen Karnevalsklunker annahm (von Wulff und Gabriel ganz zu schweigen). Putin dachte vielleicht, dass er das Ding für seine früheren Dienste in Dresden bekommt. Wann aber sollte der ägyptische Präsident Geheimagent an der Elbe gewesen sein? Jedenfalls wird im Falle al Sisis die Schmach der Zuerkennung noch durch die Schande der Aberkennung vergrößert, die, ein bisschen wie in Erfurt, von einem Aufstand der Anständigen erzwungen wurde.

Am Ende ausschlaggebend war ein Ultimatum Peter Maffays. Der hat den Orden auch schon bekommen, im selben Jahr wie ein gewisser Prinz Salman bin Abdulaziz bin Salman bin Muhammad al Saud. Denn verliehen wird die ehrenvolle Auszeichnung aus reinem Gold, so heißt es auf der Homepage, an die „Herausragenden“, die sich gegen alle Widerstände „für das Gute in der Welt einsetzen“.

Das scheint angesichts der vielen Tiefpunkte nötiger denn je zu sein. Denn wer wollte noch daran zweifeln, dass durch diese Welt, wie der UN-Generalsekretär sagt, der Wind des Wahnsinns fegt?