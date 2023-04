War das nicht putzig? Dieses Spalier aus Kaminkehrern, die den neuen Re­­gierenden Bürgermeister von Berlin im Roten Rathaus empfingen, um ihm Glück für seine Tätigkeit zu wünschen, das er ebenso brauchen wird wie Gottes Hilfe, um die er beim Ablegen des Amtseides bat? Denn es hätte ja auch niemand überrascht sein können, wenn Wegner nicht von wohlwollenden Schlotfegern mit Reisigbesen, sondern von seinen neuen Bündnisgenossen mit Spießruten begrüßt worden wäre, so übel hatten ihm diese – und vielleicht sogar auch Kameradenschweine aus der eigenen Partei – schon bei seiner Wahl im Abgeordnetenhaus mitgespielt. Die Franz Josef Strauß zugeschriebene Stei­gerungsformel „Freund, Todfeind, Parteifreund“ hat eine noch schärfere Variante: Todfeind, Parteifreund, Koalitionspartner.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Auch wenn jetzt manche Gift und Galle spucken werden wie eine Speikobra: Berlin ist und bleibt eine Schlangengrube. In einer Zeit, in der sich fast alles ändert, könnte man aber vielleicht sogar darüber ein bisschen froh sein. Wir hatten uns schon Sorgen um die Lebensgeister der SPD gemacht, weil die schon länger als ein Jahr kein bisschen gegen den eigenen Kanzler aufmuckt, obwohl der ihr ei­ne Po­litik zumutet, die viele Genossinnen und Genossen bis zur Zeitenwende für völlig unerträglich gehalten hatten.

Grüne und Linkspartei gingen der AfD voll auf den Leim

Nun beweisen immerhin die Hauptstadtsozis, dass sie immer noch ein klares Feindbild haben und nach wie vor größte Freude daran, ihr eigenes Führungspersonal zu schreddern. Mit Wegner hätten die Heckenschützen im Abgeordnetenhaus ja auch Giffey zu Fall gebracht, der noch nicht einmal ihre Plagiatsaffäre etwas hatte anhaben können. Unvergleichlich stärker empören sich Giffeys einstige Verbündete nun da­rüber, dass Wegner nur mithilfe der AfD ins Amt gelangt sei. Diese vergiftete Behauptung ist ein ge­rissener Winkelzug gewesen, dem die Berliner Grünen und die Linkspartei voll auf den Leim gingen. Noch nie attestierten sie der AfD solche Glaubwürdigkeit wie jetzt.

Dit is Berlin, kann man zu all dem nur sagen. Die Stadt unterstreicht ihren Ruf, ein Ort der einzigartigen Vorgänge zu sein, derzeit ja auch noch durch die sich ausweitende Schlammschlacht, in die der Springer-Verlag gezogen ist. Man könnte sogar von einem Bürger- wenn nicht Bruderkrieg sprechen, denn da be­kämpfen sich schließlich Menschen, die allergrößten Wert auf ihre Bürgerlichkeit legten und sich jahrelang als Brüder im Geiste verstanden.

In diesem Kampf geht es inzwischen so schmutzig zu wie früher nur beim Schlammcatchen. Es müssen wirklich alle Dämme gebrochen sein, wenn nun sogar ein ehemaliger inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, inzwischen Verleger der „Berliner Zeitung“, meint, sich als Hüter der journalistischen Ethik aufspielen zu müssen. (Es kennt sich freilich auch kaum jemand so gut aus mit Denunziation und dem Vernichten von Un­terlagen wie die alten Stasikader.)

Eingeknickt wie Habeck vor dem Scheich in Qatar

Den Titel „Tiefschlag der Woche“ müssen wir dennoch einer anderen Prügelei verleihen, die sich natürlich auch in Berlin ereignete. Beim FDP-Parteitag verpasste Nicola Beer auf offener Bühne ihrem Parteivorsitzenden einen derart präzisen Schwinger in die Weichteile, dass Lindner so einknickte wie sein Freund Habeck damals vor dem Scheich in Qatar. Der Finanzminister kam nach diesem Foul, das Beer selbstverständlich nicht mit Absicht beging, allerdings schneller wieder hoch als der Wirtschaftsminister beim Dienern am Golf. Lindner lä­chelte sogar, als sei Deutschland auf einen Schlag schuldenfrei geworden.

Mehr zum Thema 1/

Was hätte er auch anderes tun sollen? Sich schreiend auf dem Boden wälzen? Zurückschlagen? Politikern bleibt, wenn Koalitionspartner oder Parteifreundinnen zur Blutgrätsche ansetzen, nur, gute Miene zum bösen Spiel zu machen (und aus dem eigenen Herzen eine Mördergrube). Da haben die Springer-Streithähne es besser: Die können, was sie offenbar wirklich wollen, ihre schmutzige Wäsche in aller Öffentlichkeit waschen, wenn schon nicht in der „Berliner Zeitung“, dann eben in anderen Postillen und sogar noch vor Gericht.