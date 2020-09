Fraktur : Dann müsste auch Merkel bekloppt sein

Können Sie sich noch an die Filme von Roger Corman erinnern? Diese schaurig-schönen Streifen aus den Sechzigern, die frei nach Edgar Allan Poe vom Untergang des Hauses Usher erzählten, von der Grube und dem Pendel und natürlich auch von dem unangenehmen Gefühl, lebendig begraben worden zu sein? Eines hatten sie alle gemein: Nebelschwaden, die durch gespenstische Landschaften waberten. So unheimlich undurchsichtig gestalten sich momentan auch die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau. Und wie in Cormans Horrorfilmen ist der Nebel des Grauens im deutsch-russischen Verhältnis ebenfalls nicht natürlichen Ursprungs, sondern menschengemacht. Er stammt von den „Nebelkerzen“, die Moskau in der Affäre Nawalnyj ansteckte. Deutsche Fernspäher von Heiko Maas bis Paul Ziemiak haben das beobachtet, als man das Anzünden noch sehen konnte.

Unsere vorgeschobenen Beobachter meinten das aber natürlich nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinne. Der russische Präsident hat ja nicht auf dem Roten Platz ein Dutzend Panzer auffahren lassen, damit die mit ihren Nebelwerfern dem Kreml den Rückzug ermöglichen. Das Defensive liegt Putin nicht. Den Schießbefehl bekamen vielmehr die Putin-Orgeln, die den Westen ohnehin regelmäßig mit Propaganda eindecken. Nun wurden die großkalibrigen Rohre mit der Unterstellung geladen, Nawalnyj sei erst in der Charité vergiftet worden. Und mit der Beschuldigung, das bluffende Berlin arbeite bei der Untersuchung dieser ungeheuerlichen Tat zu zögerlich mit Moskau zusammen. Es wäre in diesem Stadium der Beziehungen nur konsequent, wenn der Kreml damit drohte, die Pipeline Nord Stream 2 bis zum bitteren Ende fertigzubauen, so Berlin das in Deutschland begangene Verbrechen an einem russischen Staatsangehörigen nicht vollständig aufklärte.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings müsste man auch im Falle Deutschlands die Frage stellen: cui bono? Wem sollte es nutzen, Nawalnyj nach Berlin zu holen und ihn dort zu vergiften? Um die Worte aufzugreifen, mit der Gregor Gysi Putin wiederholt zu entlasten versuchte: Die Merkel müsste doch „bekloppt“ und „absolut dämlich“ sein, wenn sie das angeordnet hätte. Die Kanzlerin will schließlich, dass die Pipeline fertiggebaut wird. Hoffnungen, wie Schröder einen gut dotierten Anschlussjob als Lakai im Kreml zu bekommen, kann sie zwar nicht hegen – den Platz zu Putins Füßen wird ihr Vorgänger nicht mehr hergeben. Möglicherweise hat Merkel in ihrer Datsche aber eine Gasheizung; und gerade im Ruhestand will man es ja warm haben.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Doch die Kanzlerin entscheidet über Wohl und Wehe der Pipeline nicht allein. Wenigstens Verschwörungstheoretiker wissen, dass hinter ihr ein noch finsterer und mächtigerer Bösewicht steht, in etwa so wie Sauron hinter Saruman: Donald Trump, der uns sein überteuertes Gas andrehen will und daher alles tut, um die Pipeline der deutsch-russischen Freundschaft zu sabotieren. Doch ausgerechnet Trump soll es gelungen sein, Merkel in eine Verschwörung gegen Nord Stream 2 hineinzuziehen? Was sollte er ihr angeboten haben? Einen Altersruhesitz in einem Trailer-Park im warmen Florida? Konfrontiert mit der Behauptung des ehemaligen amerikanischen Botschafters in Berlin, Trump habe die Kanzlerin im Gespräch „verzaubert“, schaute sie ungefähr zweimal so spöttisch wie nach dem Rücktritt Guttenbergs.

Das Gießen und Abbrennen von Nebelkerzen ist also nicht nur eine russische Spezialität. Auch die AfD beherrschte die Kunst des Vernebelns. Dann haben ihre Flügelmänner im „fog of war“ aber nicht mehr den Gegner, sondern sich selbst wechselseitig beschossen. Aus diesem Schlachtengetümmel drang zum Fall Nawalnyj nur schwer Verständliches ans Ohr. Der Tenor lautete: Wir müssen doch nicht auf russisches Gas verzichten, bloß weil die Russen ganz hinten in Russland ganz vielleicht einen Russen vergiftet haben. Eines stimmt aber wirklich: Die Pipeline soll Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Lubmin pumpen, nicht Giftgas. So viel Nowitschok gäbe es nicht einmal im drohstoffreichen Russland.