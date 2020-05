Fraktur : Im Galopp über den Flickenteppich

Auch in diesen Tagen sollte man das Jahr 1871 nicht vergessen. Deutschland wird seit Wochen nämlich wieder so häufig mit der Auslegeware armer Leute verglichen, dass man meinen könnte, es habe schon die erste deutsche Vereinigung nicht gegeben. Zwischendrin wurde unser Land sogar „Maskenflickenteppich“ genannt. Aber so weit, dass wir mit Siegesgeheul auf unseren Gesichtsvorhängen herumtrampeln könnten, sind wir bei der Bekämpfung der Seuche noch nicht. Der Wettbewerb der Ministerpräsidenten, wer der schnellste Krisenmanager sei (beim „Runter-“ und „Hochfahren“ des Landes), erinnert derzeit ohnehin eher an das Geschehen auf einer Pferderennbahn. Nach den Videokonferenzen mit den Landeschefs fragt sich doch nicht nur die Bundeskanzlerin: Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin? Nur dass es anders als in Loriots legendärem Sketch jetzt heißen müsste: Wo preschen sie denn? Wo preschen sie denn hin?

Denn in der deutschen Politik wird jetzt vielen Berichten zufolge nicht mehr gelaufen, sondern nur noch geprescht. So schnell, dass man tatsächlich eine „Tracing-App“ brauchte, um die Prescher überhaupt noch verfolgen zu können. Dabei preschen sie bisher immer nur vor, getreu der alten Honecker-Devise „Vorwärts immer, rückwärts nimmer“. Doch hat die Kanzlerin den notorischen Vorpreschern wenigstens abgepresst, dass sie auch zurückpreschen müssen, wenn die Übersterblichkeit wieder überhandnimmt.

Aber auch das Zurückpreschen will gelernt sein. Und von wem könnten unsere Politiker da etwas lernen? Genau, von der AfD. Die prescht zumindest mit schneidenden Äußerungen immer wieder vor wie die französische Kavallerie in der Schlacht bei Brienne. Wenn aber das Feuer der Kritik übermächtig wird, dann heißt es: Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück! Dann war alles nur ein rhetorischer Missgriff, ein falsches Bild. Wie etwa Gaulands Aussage, Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen. Schon sechzehnmal, so klagte der AfD-Ehrenvorsitzende, habe er sich dafür entschuldigt. Aber das wolle keiner wahrnehmen. Kein Wunder also, dass das Zurückpreschen auch bei den Altparteien nicht sonderlich beliebt ist.

Die CDU wird überfordert

Offenbar haben die auch die Lust daran verloren, die AfD zurückzupfeifen, wenn die beim Programmpunkt „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ wieder einmal vorgeprescht ist. Zum 8. Mai 1945 sagte der Vogelschisskundler Gauland, dieser Tag sei für die KZ-Insassen ein Tag der Befreiung gewesen. Er sei aber auch ein „Tag der absoluten Niederlage gewesen, ein Tag des Verlusts von großen Teilen Deutschlands und des Verlusts von Gestaltungsmöglichkeit“. Stimmt alles, muss man sagen, besonders das mit der danach doch sehr eingeschränkten Gestaltungsmacht. Nach dem 8. Mai konnte Deutschland in der Tat Europa bis zum Ural nicht mehr so gestalten, wie es das bis dahin vorhatte. Auch im Inneren verlor es enorm an Gestaltungsmöglichkeiten. Himmler hätte dafür bestimmt noch manche Idee gehabt. Bei solchen Verlusten kann man schon verstehen, dass Gauland „den 8. Mai nicht zum Glückstag für Deutschland machen“ will.

Dass die CDU darauf nicht angesprungen ist, wundert uns nicht. Die wird von der kompliziert gewordenen Diskussion über die Frage, ob die Niederlage eine Befreiung war, und wenn ja, für wen, überfordert. Manche in der Union brauchten Jahre, um sich endgültig mit Weizsäckers Deutung anzufreunden – und jetzt warnen Linke, die den Begriff „Befreiung“ damals befreiend fanden, die Deutschen davor, ihn bloß nicht zu befreiend zu finden. Sind wir da vielleicht zu weit vorgeprescht? Denn erklärt, wer von Befreiung spricht, sich nicht zum Opfer? Oje, da hätten wir gleich wieder die Polen am Hals und auch noch die Österreicher.

Warum aber sagt die SPD nichts dazu, die sich mit derart schwierigen Fragen auskennt? Sie hat derzeit anderes zu tun. Unter der Führung ihres heimlichen Vorsitzenden Mützenich prescht die SPD gerade im gestreckten Galopp nach links, dass zwei nicht ganz so linke Genossen auf der Strecke blieben, einer sogar nebst Gattin. Mützenich wird bei der druckvollen Linksverschiebung der Partei aber auch von einigen Parteifreunden unterstützt. Das nennt man dann neudeutsch wohl eine Prescher-Group.