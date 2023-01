Fraktur : Wie der Scholzomat Scholzing übersetzt

Also was denn nun? Bringen die Leopard-Panzer, die wir der Ukraine liefern, die Welt dem nuklearen Armageddon näher, wie ein Knecht Putins drohte, der offenbar immer noch nicht begriffen hat, dass dann auch seine Datsche, seine Yacht und er selbst verdampfen würden? Oder ist der Stolz unserer Rüstungsschmieden nur willkommenes Kanonenfutter für die russischen Spezialkräfte, wie ein anderer Putinist dröhnte? Wenn man sich selbst im Kreml nicht einig ist über die Folgen der Panzerwende – wie sollte da unser Kanzler das Ende kennen, von dem her nach der Lehre der Vorgängerin alles bedacht werden muss?

Doch wem gilt der Spott? Scholz, nicht Putin! Da konnten auch wir machen, was wir wollten. Als wir am Mittwoch noch einmal den Greser & Lenz druckten, in dem ein Putin im Bademantel ein Blutbad bestellt, wurden wir mit Protestmails eingedeckt wie aus einer Stalinorgel. Unerträglich, abstoßend, geschmacklos sei diese Zeichnung, ekelhaft, zynisch, menschenverachtend! Einer kündigte sogar das Abonnement, weil wir seine Toleranzgrenze überschritten hätten.

Mitgefühl für Putin?

Nun sind wir ja einiges von unseren Lesern gewöhnt. Diese Reaktion aber hat uns überrascht. Wir hätten nicht geglaubt, dass Putin in Deutschland noch so viel Mitgefühl erfährt. Denn verachtet wird in dieser Zeichnung ja nicht das Leiden der überfallenen Ukrainer, sondern ein Diktator, der unter Absonderung unüberbietbarer zynischer Begründungen so ungerührt täglich Blutbäder in der Ukraine anrichten lässt, als seien diese Teil seiner Morgentoilette. Putins grenzenlose Grenzverletzungen finden wir unvergleichlich unerträglicher als selbst die Borderline-Witze unserer Zeichner.

Noch einmal abgedruckt haben wir den Witz, weil er den vom Bundesverband der Zeitungsverleger ausgeschriebenen „Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen“ gewonnen hat. Und natürlich, weil Diktatoren wenig mehr fürchten, als dass man sich über sie lustig macht. Lächerlichkeit untergräbt ihre Autorität. Muss man auch noch darauf verweisen, dass ein solcher gezeichneter Witz – das ist die präzise Gattungsbezeichnung – in Russland nicht einmal einmal erscheinen würde?

Der Witz ist alt

Aber nein, lieber macht man sich lustig über unseren Kanzler (wofür man ja auch nicht vergiftet wird), insbesondere seit ein britischer Historiker dem Begriff „scholzing“ zu weltweiter Beachtung verhalf, indem er ihn so definierte: „Gute Absichten nur zu kommunizieren, um alle vorstellbaren Gründe zu nutzen/zu finden/zu erfinden, um diese Absichten zu verzögern und/oder zu verhindern, dass sie geschehen.“ Auf der Insel mag man das für einen neuen Witz halten, in Wahrheit aber ist er alt. Vom Scholzen im Sinne von „hängen lassen“ war in der Ukraine schon im vergangenen Jahr die Rede. Auch im Tschechischen gibt es längst das Verb „šolzovat“.

Einen Scholzomaten, wie der Kanzler genannt wurde, als er noch SPD-Generalsekretär war, ficht es aber natürlich nicht an, dass nach dem Kindergarten, dem Waldsterben und der Angst nun auch noch das Scholzen den englischen Wortschatz vergrößert. Nach der deutschen Übersetzung von „scholzing“ gefragt, sagte Scholz im ZDF: „Deutschland macht das meiste.“ Das ist zwar auch nicht völlig zutreffend. Doch sollten unsere englischsprachigen Freunde, denen wir zugegebenermaßen die Wonnen des Joggings, Walkings, Pettings und so weiter verdanken, sich doch erst einmal Gedanken über das Bidening, Trumping, Trussing und Johnsoning machen, ganz zu schweigen vom Harrying und Meghaning.

Kluge Köpfe, also unsere Leser, die noch nicht gekündigt haben, wissen natürlich, wofür diese Begriffe stehen, sodass wir den letzten Absatz nutzen können, um zu Putin zurückzukehren. Der behauptete, in Deutschland herrsche immer noch die Besatzungsmacht USA. In seiner Verzweiflung über den Kriegsverlauf versucht er offenkundig, nach Söldnern und Mördern nun auch noch seine allerletzte Reserve zu mobilisieren: unsere „Reichsbürger“. Wir nennen diese Vorgehensweise, einen derart harmlosen Witz wird man ja wohl noch über ihn machen dürfen, jetzt natürlich Putining.