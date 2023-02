Fraktur : Schickt Söder Doppelgänger?

Es schien so, als spiele körperliche Präsenz keine Rolle mehr in der Politik. Die Pandemiejahre haben gezeigt: Das Gegenteil ist der Fall!

Das Dasein hat im Deutschen keinen guten Klang. Das zeigt sich schon an den Begriffen, mit denen es einhergeht. „Dasein fristen“ hört sich so trostlos an wie „Ins Dasein geworfen sein“, zumal das auch noch von Heidegger stammt. Nicht besser: „Kampf ums Dasein“. Oder „Daseinsvorsorge“ und „Schattendasein“; ein Sonnendasein gibt es erst gar nicht.

Ganz anders sieht es mit dem „da sein“ aus. Zeitweise schien das nicht mehr so wichtig. Eltern redeten sich ihre Work-Life-Balance-bedingten Absenzen damit schön, dass die wenige Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen, ohne dabei zu joggen oder Bier zu trinken, „quality time“ sei. Die AfD wurde vielerorts erfolgreich, ohne dass man ihre Kandidaten je auf einem Dorffest oder bei einem traditionellen Froschkuttelnessen gesehen hätte.

Viele Zeitungen haben ihre Korrespondenten aus den Partyhauptstädten der Welt abgezogen, mit der Begründung, man könne ja auch anrufen, wenn man wissen wolle, was dort abgehe. Die Pandemie verstärkte diese Tendenz noch, Stichwort Homeoffice. Nun aber zeigt sich: Onlinemeetings reichen nicht. Man muss die Kollegen sehen, riechen, spüren, herzen. Man muss mit ihnen die Einweihung des neuen Redaktionsgebäudes feiern. Das „da sein“ hat also nicht nur eine Daseinsberechtigung, es gehört vielmehr zu unserem Dasein.

Söder könnte aus der Torte springen

Beispiel CSU. Viele Frauen erwogen vor ein paar Jahren, in die Partei einzutreten, weil es hieß, politische Arbeit werde künftig familienfreundlicher: keine öden Ortsvereinsversammlungen, kein Klinkenputzen für den Landtagskandidaten. Bis dann der Parteichef zu dem Schluss kam, die CSU habe den Touch zum Volk verloren. Deswegen ist er nun so viel im Freistaat unterwegs, dass bei jeder Kindergeburtstagsfeier ein Wurstteller mit Fleischbeilage bereitgestellt wird, schließlich könnte jeden Moment Söder aus der Geburtstagstorte springen. Viele glauben mittlerweile, er schicke zu Terminen Doppelgänger, was insbesondere im Fasching super funktioniert hat und den jüngsten Besuch beim etwa gleich großen und gleich schweren albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama in ein neues Licht rückt. Auch Nancy Faeser, hört man, will mit diesem Trick den Spagat zwischen Berlin und Wiesbaden meistern.

Doch auch im Ausland spielt das „Da sein“ eine entscheidende Rolle. Joe Biden, in einem Alter, in dem andere nicht mal mehr ihr Haus verlassen, ließ es sich nicht nehmen, persönlich in Kiew zu erscheinen, um den Angegriffenen seiner Unterstützung zu versichern. Ein Symbol, klar, aber nicht umsonst sind alle Metaphern für bedingungslosen Beistand auf physische Präsenz angelegt: hinter der Ukraine stehen, sich vor die Ukraine stellen, ihr zur Seite stehen. Insbesondere der ukrainische Präsident hat gezeigt, dass er sein „Da sein“ über sein Dasein stellt, indem er der Versuchung widerstand, ins Exil zu gehen und dort, wie etwa die Ex von Vitali Klitschko, am „Strong Mind Retreat“ von Cathy Hummels auf Rhodos teilzunehmen. Nicht umsonst war in dieser Woche ein F.A.Z.-Porträt über Selenskyj überschrieben mit: „Er ist da.“

Ein Beispiel dafür wäre Christine Lambrecht

Dazu passt, dass der Gott des Alten Testaments sich selbst „Jahwe“ nennt. Jahwe heißt nicht: „Ich liebe euch“, auch nicht „Deutschland ist nur so stark, weil es Bayern gibt, liebe Freundinnen und Freunde“, sondern, so zumindest eine Übersetzung: „Ich bin da.“ „Da“ bedeutet weder „hier“ noch „dort“, es meint vielmehr die ortsunabhängige Präsenz. Man kann da sein, ohne hier zu sein, so wie man hier sein kann, ohne da zu sein (im Sinne von voll da). Ein Beispiel für Letzteres wäre Christine Lambrecht im Verteidigungsministerium.

Da sein ist also ein Wert an sich. Alle werdenden Väter, die schon mal im Kreißsaal nicht wussten, was sie tun sollten, wissen das. Es reicht, dass du da bist, Schatz! Es ist allerdings ein Unterschied, ob man da ist, weil man gekommen ist oder weil man nicht gegangen ist. Wer nur noch da ist aus Angst ums Dasein, kann gehen. Das gilt vor allem für die Klimakleber, die auf der Straße kleben wie andere an der Macht, liebe Freundinnen und Freunde!