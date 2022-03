Fraktur : Die Rückkehr der Pickelhaube

Die Messies haben schon recht: Man kann noch den ältesten Krempel irgendwann einmal gut gebrauchen. Das bewahrheitet sich jetzt auch im Fall der Strela-Raketen aus DDR-Zeiten, die unsere Regierung den Ukrainern als Zeichen der Solidarität schickt. Die MiGs, die ebenfalls ursprünglich Hammer und Zirkel trugen, hätten uns einfach zu viele Sympathien in Moskau gekostet. Den Ukrainern mit den unauffälligeren Fliegerfäusten zu helfen spart uns dagegen sogar noch eine Menge Geld.

Wir hätten die Westentaschen-Raketen, die unsere Soldaten wegen des Schimmelbefalls nur noch in Schutzanzügen anfassen durften, ja irgendwann teuer als Sondermüll entsorgen müssen. So umweltvergessen wie im Ersten Kalten Krieg, als man überlagerte Signalmunition einfach verschossen hat – der Autor durfte als Wehrpflichtiger an einem solchen Feuerwerk mitwirken –, geht das in deutschen Landen nicht mehr. Bis vor Kurzem war uns der Feinstaub ja ein noch schlimmerer Feind als Putin.

Veteranen, die schlapp im Rollator hingen

Letzterer hat es sich jetzt aber sogar mit den Umweltschützern verdorben, denn Krieg ist schließlich nicht nur ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch der größte Frevel gegen die Natur. Mit dem Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja mobilisierte Putin sogar noch die Veteranen der Anti-AKW-Bewegung, die seit ihrem epochalen Sieg über die zivile Nutzung der Atomkraft ziemlich schlapp in ihren Rollatoren hingen. Putins Feldzug aber erinnerte sie daran, dass es jenseits der deutschen Grenzen noch ganz viele Atommeiler gibt, gegen die es sich zu kämpfen lohnt, wenn auch nicht unbedingt so, wie es der Russe tut. Der kappte sogar noch die Leitungen in den Sarkophag von Tschernobyl. Putin ist einfach nichts heilig.

Überall werden Pflugscharen zu Schwertern geschmiedet

Dabei scheint er selbst übernatürliche Kräfte zu besitzen. Ist es nicht unfassbar, wie schnell ihm die Gleichschaltung der öffentlichen Meinung auch bei uns gelang? Überall werden jetzt Pflugscharen zu Schwertern umgeschmiedet. Es findet sich kaum noch ein Pazifist, der meint, wir sollten jetzt auch noch die andere Wange hinhalten, also Putin Polen, Lettland oder wenigstens Sachsen anbieten. Kein einziges Mal seit Kriegsbeginn haben wir den alten Schlachtruf der Friedensbewegung gehört „Lieber rot als tot!“. Das kann doch nicht nur daran liegen, dass sich auf Putin so wenig reimt. Es ginge zur Not doch auch „Lieber Putin als Xi Jinping!“.

Liebe Leute, die ihr all die Jahre auf der anderen Seite der Barrikade standet: So macht das keinen Spaß mehr! Wir feldgrau gewordenen Falken haben von euch Tauben und Blinden doch nie die bedingungslose Kapitulation gefordert. Aber natürlich hätten wir damit rechnen müssen, dass euer Sauhaufen nicht einmal einen geordneten Rückzug hinbekommt, wenn der Russe ernst macht. Ja, das hat man als Zivi im Altenheim eben nicht gelernt!

Passt die Kalaschnikow zum #outfitoftheday?

Selbst die Kollegen von „Die Anstalt“ reden auf einmal über die NATO, als hätten sie in Charkiw ein Damaskus-Erlebnis gehabt. Wir rechnen angesichts des neuen Mainstream-Militarismus stündlich damit, dass in den Volkshochschulen Kurse zur soldatischen Grundausbildung angeboten werden. (Das Zerlegen eines Sturmgewehrs kann unserer Erinnerung nach durchaus etwas Kontemplatives haben.) Bestimmt werden im Netz bald Influencerinnen darüber räsonieren, was besser zum #outfitoftheday passt, das G 36 oder die Kalaschnikow.

Hunderte junge Deutsche sollen sogar schon in die Ukraine gezogen sein, um dort als Kriegsfreiwillige zu kämpfen. Solchen Idealismus gab es seit Langemarck nicht mehr. Bekommt jetzt selbst die Aktion Sühnezeichen ein neues Vorzeichen, da wir aus unserer Vergangenheit andere Verpflichtungen ableiten als bisher? Schimmert am Ende schon wieder überall Preußen durch? Ist das Stadtschloss vielleicht doch nicht nur Fassade? Wir hatten schon geahnt, dass der Aluhut bloß ein Zwischenstadium bei der Rückkehr der Pickelhaube auf unsere Häupter ist. Und wer betagte Flugabwehrraketen wieder zum Fliegen bringt, baut auch schnell die V2 nach. Mit den verschimmelten Sprengköpfen haben wir den Ukrainern übrigens ganz schön was eingebrockt: Sofort klagen die Russen über biologische Waffen.