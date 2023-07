Was ist der Kern von Politik, ja, des Lebens überhaupt? Reden! Mit dem Reden hat alles begonnen: Im Anfang war das Wort. Durch das Reden wird alles gut: Sag nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und selbst die Sprachlosigkeit kann noch Sprache sein: beredtes Schweigen.

Solange man noch miteinander rede, heißt es immer, sei noch nicht alles verloren. Das gilt in der Liebe, man denke nur an Erich Kästners „Sachliche Romanze“ („Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort“), aber auch für den Umgang mit den Chinesen und den Russen und sogar für den zwischen CDU und Grünen. Wie sagte Friedrich Merz zuletzt im F.A.Z.-Doppelinterview auf die Frage, wie es für ihn sei, neben Ricarda Lang zu sitzen, der Chefin des erklärten Hauptgegners in der Regierung? „Wir reden und diskutieren mitein­ander.“ Worüber genau, ist dabei gar nicht entscheidend. Mit Stefan Mross zu reden: „Irgendwas gibt es immer zu plaudern, scheißegal, irgendwas halt.“

Doch halt mal. Ist miteinander reden wirklich schon die halbe Miete? Es wird immer so getan, als sei es das Gegenteil von gegeneinander kämpfen. Aber das ist nicht so. Würde man sonst von der „Waffe Wort“ sprechen? Von Ratschlägen, die auch Schläge seien? Und würde man sagen „die Waffen schweigen“, wenn sie vorher nicht miteinander geredet hätten?

Waren die Böhsen Onkelz „Rechte wie die CDU“?

Tatsächlich gibt es triftige Hinweise, dass das Reden völlig überschätzt wird. Die Sprache selbst weiß das. Man muss nur auf die entsprechenden Redewendungen achten: „Redet viel, sagt wenig.“ – „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ – „Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben.“ – „Ich liebe an ihm, dass wir so gut miteinander schweigen können.“ – „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ – „Nicht immer nur reden – machen!“ Und dass die Mehrheit laut Hubert Aiwanger, der übrigens am Fluss Große Laber aufgewachsen ist, eine schweigende ist statt eine labernde, spricht auch für sich.

Die Böhsen Onkelz haben das Thema schon vor gut 30 Jahren in ihrem Lied „Scheißegal“ angerissen: „Worte, nichts als Worte, ich hab fast alles schon gehört, nichts als leere Phrasen, die nicht wehtun und nicht störn.“ Allerdings waren die Onkelz mal Rechtsradikale oder, wie man bei ARD und ZDF sagen würde: Rechte wie die CDU. Das wirft die Frage auf: Soll man überhaupt über sie reden? Oder gar mit ihnen?

Alkohol könnte die Russen an den Verhandlungstisch locken

Doch bevor wir uns auf diese heillose Debatte einlassen, wollen wir über eine zweite Tradition des Redens reden, die ebenfalls hochpro­blematisch ist. Wie laufen politische Termine ab? So: Irgendwo sitzen Leute, und irgendwann steht einer auf oder kommt auf eine Bühne und redet. Wie in Erding. Entsprechend steigen in der Politik immer die auf, die gut reden können, aber nicht die, die etwa gut mit Geld umgehen können oder handwerklich geschickt sind. Was dabei rauskommt, hat man beim Gebäudeenergiegesetz gesehen. Dass Diktatoren oft gute Redner sind, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Jedenfalls müssen wir als Gesellschaft dringend reden über die Auswahl des politischen Personals. Statt Reden könnte man zum Beispiel Tischtennis zum Maßstab machen. Wer das gut beherrscht, ist reaktionsschnell, nervenstark, hat ein gutes Händchen – alles Eigenschaften, die man in der Politik gebrauchen kann. Problem: Am Ende würde dann noch der passionierte Tischtennisspieler Karl Lauterbach Kanzler – und gegen die Tischtennisnation China wäre gar kein Kraut mehr gewachsen.

Eine andere Möglichkeit, politisch zu renommieren, könnte künftig wieder das Trinken von Alkohol sein. Das würde zwar Macron (Bier auf ex!) zu einem ernsthaften Konkurrenten Deutschlands auf der Weltbühne machen, aber das müsste man in Kauf nehmen, denn mit der Aufwertung des Saufens in den internationalen Beziehungen könnte man vielleicht auch die Russen an den Verhandlungstisch locken, und dann würde miteinander reden nach all den Lügen und Täuschungen vielleicht doch wieder helfen. Denn wie heißt es so schön: Betrunkene sprechen die Wahrheit.