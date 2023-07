Haben Sie nicht auch Mitleid mit der Regierungskoalition, wenigstens ein bisschen? Beim Anblick der Ampelmänner und -frauen kann man ja nur an den drastischen Spruch unseres Weltmeisters Andi Brehme denken: Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß. Da läuft die Koalitionsmannschaft nach endlosen Streitereien in der Kabine endlich auf die letzte Lesung des Heizungsgesetzes zu, reißt schon die Arme zum Jubeln hoch – und dann grätscht ihr von hinten das Bundesverfassungsgericht rein wie weiland der Eisenfuß Horst-Dieter Höttges, Gott hab ihn selig.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

In diesem Spiel mussten die Karlsruher Videoschiedsrichter selbst eingreifen, weil CDU und CSU keinen rechten Verteidiger mehr haben, der den Sturmlauf der Koalition auf dem linken Flügel hätte aufhalten können. Klarer Fall von Oppositionsversagen. Trotzdem wird derzeit alles, das in diesem Land nicht läuft, also alles, der Regierung angerechnet. Hof­fentlich ist die CSU unter diesen günstigen Umständen nicht so dumm, die 243 Millionen Schadenersatz für das größte Mautdesaster aller Zeiten aus der Parteikasse zu zahlen, wie von der bayerischen Opposition gefordert. Für Markus Söder, der ja auch schon Bäume umarmte, wäre es doch ein Leichtes, zu behaupten, Andreas Scheuer sei damals von den Grünen für das Bundeskabinett vorgeschlagen worden.

Scholz hätte sich nicht von John Wayne distanzieren sollen

Freilich muss die Koalition sich auch an die eigene Nase fassen, ganz besonders der Mann an der Spitze. Es war ein schwerer Fehler des Kanzlers, sich von John Wayne zu distanzieren. Bei alten weißen Männern gilt das als schändlicher Verrat. Den jungen schwarzen Frauen sagte Scholz damit aber gar nichts, denn die wissen wohl nur in den wenigsten Fällen, wer der „Duke“ war, nicht zu verwechseln übrigens mit dem „Dude“, der auch eine Filmlegende ist und in Sachen Führungsstil wohl eher das Role Model für den Kanzler.

Auch brachte Scholz mit seinen leichtfertigen Äußerungen im Sommerinterview alle Männer in die Bredouille, die mit teuren Kompromissen durchgesetzt hatten, dass die Familie wieder nach Mallorca fliegt, wo sie immerhin am Pool ihren Abgeordneten treffen könnte, der dort in Ruhe das Heizungsgesetz durchblättert, das im „Schweinsgalopp“ hätte beschlossen werden sollen (so der FDP-Deputierte Frank Schäffler). Die Grünen hatten ja so getan, als stehe dem Land nicht die Sommerpause bevor, sondern die nächste Eiszeit. Da ging ihnen wirklich die Sau durch.

Soll Habeck es jetzt machen wie Prigoschin?

Jetzt aber, da Karlsruhe das Schweinerennen untersagt hat, war am letzten Sitzungstag sogar noch Zeit für einen Hammelsprung. (Ist es nicht merkwürdig, welche Tiere herangezogen werden, um Vorgänge im Parlament zu beschreiben?) Doch nicht einmal mit diesem Abstimmungsverfahren gelang es, den Wirtschafts­minister zu zitieren, der die ganze Zeit so einen Stress gemacht hatte. Auch ihm wird jetzt ein bisschen Abkühlung im Urlaub nicht schaden. Sicherheitshalber sollte Robert Habeck aber irgendwo Ferien machen, wo niemand eine Heizung braucht. Oder von Prigoschin lernen, wie man sich mit Perücken und Bärten so verkleiden kann, dass nicht einmal Lukaschenko und Putin wissen, wo man ist.

Mehr zum Thema 1/

Aber wie kommt die Koalition wieder aus dem Stimmungs- und Umfragetief heraus? Nur durch Einigkeit. Dafür haben die drei Parteien immerhin schon das sprachliche Fundament gelegt. Die Ampel verhilft nämlich nicht nur der Heizungsbranche zu ei­ner Sonderkonjunktur, sondern auch dem Partizip Perfekt des Verbs „ei­nen“ zu einem zweiten Frühling. Der Kanzler verlangte von seiner grünen Sozialministerin sogar schriftlich ei­nen „geeinten Referentenentwurf“ zur Kindergrundsicherung, und zwar bis Ende August. Auf diesen blauen Brief angesprochen, berichtete Lisa Paus pausenlos, wie viel Scholz und sie „schon miteinander geeint“ hätte. Mit der FDP muss sie aber wohl erst noch einiges einen, denn die kann Paus’ Anschlag auf die Besserverdiener beim Elterngeld natürlich nur als Racheakt für den Sparbefehl des Finanzministers verstehen. Es könnte also gut sein, dass man in diesem Sommer die Schweine nicht schon zum letzten Mal in Berlin galoppieren sah, geeint oder nicht.