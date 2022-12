Fraktur : In Scholz-Geschwindigkeit

Ja, is denn heut scho Weihnachten? Die Älteren unter uns wissen, wer einst diese berühmte Frage gestellt hat. Es waren weder Theodor W. Adorno noch Ilja Richter, die der Bundespräsident in seiner Rede zum Adventskonzert im Schloss Bellevue zitierte, sondern Franz Beckenbauer, die deutsche Lichtgestalt, die damals noch heller als tausend Sonnen strahlte, um auch Robert Jungk zu erwähnen, der bestimmt ebenfalls etwas Zukunftsträchtiges zu Weihnachten gesagt hat, was wir momentan jedoch nicht überprüfen können, weil sein prophetisches Buch bei unserem Umzug in den neuen und übrigens sehr schönen F.A.Z.-Turm wohl in den falschen Stapel geriet.

Die Beckenbauer-Frage aber können wir am Samstag mit einem glatten Kopfnicken beantworten, wobei uns das leicht Ungläubige in ihr nie derart berechtigt vorkam wie in diesem Jahr. Der Advent ist ja nur so vorbeigerauscht. Ganz offensichtlich hielt sich sogar die Vorweihnachtszeit an die neue Mindestgeschwindigkeit, die der Bundeskanzler für unser ganzes Land angeordnet hat: das Deutschland-Tempo.

Wilhelmshaven muss noch umbenannt werden

Kaum war das Dekret anlässlich der Eröffnung des ersten LNG-Terminals in Wilhelmshaven (muss noch umbenannt werden) in Kraft getreten, kam es in den verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens zu einer Beschleunigung, dass es einem schwindlig werden konnte, so schnell geht es jetzt oft talwärts.

Im Fall der Fußball-Nationalmannschaft (der Männer) muss man sogar von vorauseilendem Gehorsam sprechen, anders ist das blitzartige Ausscheiden in Qatar schon vor der Kanzlerrede nicht zu erklären. Sonst hätten unsere Spieler sich mit dem Verlieren bestimmt noch Zeit bis zum Finale gelassen, das sie dann aber sicher nicht hätten gewinnen wollen. Es wäre ja undenkbar gewesen, dass unser Kapitän dieses Bischt-Negligé getragen hätte, das Messi sich vom Emir hat umlegen lassen, ganz ohne jede Geste des Protests. Da brach Neuer sich lieber das Bein.

Die Scholz-Warp-Geschwindigkeit gilt jetzt natürlich auch für die Deutsche Bahn, bei der nun wirklich vieles zu langsam ging. Doch nun wird in den Zügen schneller als jemals zuvor durchgesagt, wie viele Stunden Verspätung man haben wird, warum es abermals im Bordrestaurant nichts zu essen gibt und dass der Lokomotive wieder vor Leipzig die Kohlen ausgehen werden.

Auch der Puma zeigt seine Schwächen nicht länger zögerlich

Auch der Stolz unserer Panzertruppe, der Puma, zeigt seine vielen Schwächen nicht länger ganz gemächlich nacheinander, wie er das viele Jahre lang getan hat, sondern alle auf einmal.

Und sogar bei der Vergangenheitsbewältigung, ehemals oft ein quälend langsamer Prozess, legt Deutschland inzwischen eine Schnelligkeit an den Tag wie früher nur im Blitzkrieg. So wollte unsere Außenministerin nach Jahrzehnte währenden Verhandlungen jetzt keinen Moment länger mit der Rückgabe der Benin-Bronzen warten, obwohl das vorgesehene Museum in Nigeria bisher nur aus Erdlöchern besteht. Baerbock gab in Abuja gleich auch noch für die Briten ein Schuldeingeständnis ab („Es war falsch, sie zu stehlen“), denn die sind in solchen Angelegenheiten immer noch ziemlich langsam.

Hatte August der Starke Blutdiamanten gehortet?

Der Auftritt der Ministerin wie auch die vorzeitige Entlassung Boris Beckers beeindruckten die inhaftierten Mitglieder des Remmo-Clans offenbar so sehr, dass auch sie vor Weihnachten schnell noch einen Deal aushandeln wollten, nicht ohne Aussicht auf Erfolg. Denn inzwischen besteht ja der Verdacht, dass einige der Edelsteine, die August der Starke im Grünen Gewölbe hortete, auch eine koloniale Herkunft haben, also frühe Blutdiamanten sind. Somit hätten die Diebe nur Beweise für unsere schändliche Vergangenheit gestohlen und teilweise vernichtet, den Rest aber sogar noch schneller zurückgegeben als Berlin die Benin-Bronzen.

Wenn sich jetzt aber sogar die Clans an die befohlene Deutschland-Geschwindigkeit halten, wollen auch wir hier „Gass“ geben (wie es der Kanzler sagt) und Ihnen zum Schluss rasch noch ein beschleunigtes Weihnachten und einen superschnellen Rutsch wünschen.