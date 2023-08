Ein Herz und ein Maßkrug: Markus Söder und Hubert Aiwanger mit sie darstellenden Schauspielern im März 2023 auf dem Nockherberg in München. Bild: dpa

Die erste Reaktion Söders auf das Auschwitz-Flugblatt hat höchstens wegen der Reihenfolge der benutzten Adjektive („menschenverachtend, geradezu eklig“) überrascht. Ansonsten entsprach sie vollständig den Regeln der politischen Brandbekämpfung, nach denen zunächst das Übergreifen des Feuers auf das eigene Haus verhindert werden muss.

Die Grünen doch der Lieblingspartner?

Die Brandschneise zum Nachbarhof schlug der CSU-Chef durch die kategorische Verurteilung der Tat und durch Distanzierung vom möglichen Täter, der freilich weiterhin bestreitet, es gewesen zu sein. Aiwanger sieht daher bisher auch keinen Grund zum Rücktritt – und seine Partei auch keinen, ihr Zugpferd dazu zu zwingen.

Mehr zum Thema 1/

Damit geraten aber auch Söder und die CSU in die Bredouille. Einem Schwelbrand beim Koalitionspartner, mit dessen Hilfe die CSU weiter regieren will, kann der Ministerpräsident wenige Wochen vor der Wahl nicht tatenlos zuschauen. Bräche Söder jedoch mit Aiwanger, drohte ihm diese Koalitionsoption verloren zu gehen, weil die Freien Wähler ohne ihren Vorsitzenden wohl nicht genug Prozente holen (und/oder sie es der CSU heimzahlen wollen). Dann müsste Söder erklären, dass in Wahrheit doch immer schon die Grünen seine Lieblingspartner gewesen wären.

Die absolute Mehrheit wäre für die CSU wohl selbst bei einem Absturz der Freien Wähler kaum erreichbar, auch weil von dem Skandal um das Auschwitz-Flugblatt eine Partei profitieren könnte, von der man noch nicht hörte, dass sie es verurteilt habe: die AfD.