Klimawandel-Debatte : Fleisch ist eine Delikatesse

Wenn die Menschheit überleben will, darf sie nicht mehr essen wie bisher. Es darf nicht erstrebenswert für andere Länder werden, so viel Fleisch zu konsumieren wie wir heute. Die Vorgaben muss die Politik machen.

Der Aktivist Benno Buerdorff hat mal wieder einen Vortrag gehalten, diesmal in Leipzig. Sein Thema: das böse Fleisch. Der Vegetarier nahm die Zuhörer mit auf eine Gedankenreise. „Setzen Sie einmal den Fall“, sagte er, „dass unser Volk über Nacht aufgeklärt würde über das, was zum Leben nützlich und wünschenswert ist.“ Niemand würde mehr Fleisch und andere üble Dinge kaufen. So würde aber eine ganze Industrie ausgelöscht, etliche Menschen wären ihre Arbeit los. Und jetzt kommt’s: Das könnte „eine so erhebliche Gefahr für das Gemeinwohl darstellen, dass der Staat wahrscheinlich noch denselben Tag Mittel und Wege finden würde, den Millionen menschen- und kulturwürdige Arbeit zu verschaffen“. Zum Beispiel in großen Obstwäldern. In wenigen Jahrzehnten würde sich Deutschland in einen Fruchtgarten verwandeln.

Der Vortrag war 1899, und es ist anders gekommen. In Deutschland wachsen zwar phantastische Äpfel, Kirschen und Kürbisse. Aber das Fleisch ist immer noch da, massenhaft. Es liegt in dicke Plastikschalen verschweißt im Discounter, es kommt nicht immer aus Deutschland, oft aber schon, und es ist viel zu billig. Buerdorff, den es vor Schlachthöfen grauste, würde in einem heutigen Massentierhaltungsbetrieb wahrscheinlich umkippen.

Wie zu seinen Zeiten sehen Aktivisten, Wissenschaftler und Politiker die Gesellschaft auf einer Schwelle, und diesmal sogar die Weltgesellschaft, nicht die deutsche. Der Weltklimarat rät der Menschheit in seinem neuen Bericht, Ernährung und Landwirtschaft umzustellen, wenn sie den Klimawandel stoppen, also überleben will. Das sagen die Forscher schon länger. Aber diesmal ist etwas anders. Sie werden besser gehört, ernster genommen. Die Wissenschaftler sprechen nicht von einem „Menschheitsfrühling“, sie sagen „Motivationskette“. Dabei klingen sie nicht überschwenglich, aber immerhin hoffnungsvoll.

Denn viele Menschen haben begriffen, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Schüler, die die Apokalypse als reale Möglichkeit sehen. Bürger jeden Alters, die den Ernst der Lage aus der Zeitung oder ihrem versteppten Rasen ablesen. Und Politiker, die ihre Verantwortung erkennen, der Überhitzung Einhalt zu bieten. Das geht nur mit weniger Kohlendioxid in der Luft. Dafür ist alles Mögliche wichtig – die Moore zu schützen, die Wälder umzubauen und den irrsinnigen Flugverkehr einzudämmen. Ein Angelpunkt ist, dass die Menschheit weg vom Fleisch muss.

Dafür muss sich die Landwirtschaft umstellen. Ja: ein riesiger Industriezweig. Schon Benno Buerdorff wusste, dass das nicht von heute auf morgen geht wie in seinem Gedankenexperiment; er gab selbst zu, dass der Fall „ja in dieser Schroffheit nicht eintreten wird“. Es geht nicht darum, das Fleisch abzuschaffen. Es muss aber anders hergestellt werden, am besten bio, auf jeden Fall aber weniger verschwenderisch mit den Ressourcen der Erde, und es wäre gut, wenn es insgesamt weniger davon gäbe. Dann wäre Fleisch teurer. Es würde, was es in Notzeiten schon einmal war, zumindest für alle, denen es schmeckt: eine Delikatesse. Etwas, das vielleicht sonntags auf den Tisch kommt und nicht achtlos als Zwei-Kilo-Sack Chicken Wings aufs Blech geschüttet wird.

Die Agrarindustrie hat eine starke Lobby

Das sehen inzwischen viele Politiker so. Der Aufschrei beim Veggie-Day-Vorschlag der Grünen vor sechs Jahren erscheint schon wie das Jaulen aus einer anderen Zeit. Gleichzeitig bringt die Europäische Union aber eine Agrarreform auf den Weg, die in einem entscheidenden Punkt wenig reformerisch daherkommt: Sie will die Bauern weiter hauptsächlich nach Fläche subventionieren und nicht so sehr danach, was sie für die Umwelt tun. Die Agrarindustrie hat nach wie vor eine starke Lobby. Aber es ist Aufgabe des Staates, hier der europäischen Staatengemeinschaft, den Umbau zu schaffen. Das geht nicht über kleine Preisschrauben wie eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. Das geht nur über ein anderes Angebot, und es geht nur mit Blick auf die ganze Welt. Es darf nicht erstrebenswert für andere Länder werden, so zu leben und zu essen, wie wir es heute tun.

Die Vorgaben muss die Politik machen, und sie muss denen helfen, die sich umstellen müssen. Vermutlich wird die EU kein Fruchtgarten-Ökoparadies. Ein Schweinebauer kann nicht einfach auf vegane Burger umsatteln. Wobei: Vielleicht doch? Jedenfalls wäre viel gewonnen mit mehr Hilfen für Betriebe, die auf Öko setzen. Auch in der Verbraucherpolitik ist Luft nach oben. Wer hätte vor Jahren geglaubt, dass es mal fast ohne Plastiktüten geht? Vielleicht sehen die Kühlregale samt Preisschildern demnächst ja auch anders aus.

Um 1900 sahen Vegetarier das utopische Jahr 2000 als Marke für die neue Zeit. Das hat nicht geklappt. Heute aber ist die Bedrohung laut den Klimaforschern real und global, und es gibt wenig Anlass, ihnen nicht zu vertrauen. Wenn sie recht haben, bleiben auch deutlich weniger als hundert Jahre. Die Menschheit muss das hinkriegen. Das Gute ist immerhin: Sie kann es schaffen.