Von St. Petersburg nach Helsinki : Finnland stellt Zugverbindung nach Russland ein

Der Zug von St. Petersburg diente in den vergangenen Wochen vielen Russen als Mittel, um nach Europa zu kommen. Am Sonntag soll das letztmalig möglich sein.

Anfang März kommen Passagiere mit dem Zug aus St. Petersburg in Helsinki an. Bild: EPA

Mit dem Schnellzug Allegro sind es vom russischen St. Petersburg bis in die finnische Hauptstadt Helsinki nur etwa dreieinhalb Stunden. Eine beliebte Verbindung war das lange, noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war die Zahl der Fahrgäste im Jahr 2019 um mehr als 15 Prozent gestiegen. Und wem die Fahrt dann doch zu lang wurde, der konnte sich im Bistro einen Champagner bestellen. Doch damit ist es jetzt erst einmal vorbei. Denn wie die staatliche finnische Betreibergesellschaft nun mitgeteilt hat, wird am Sonntag vorerst der letzte Allegro aus St. Petersburg in den Bahnhof von Helsinki einfahren. Dann ist auch diese Verbindung nach Russland gekappt.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Dabei waren die Züge seit dem russischen Überfall auf die Ukraine trotz Corona zumindest in eine Richtung meist gut gefüllt: nach Helsinki. Finnischen Medienberichten zufolge, versuchten so vor allem Russen nach Europa zu kommen. Schließlich war das nach dem Ausbruch des Krieges für sie gar nicht mehr so einfach, und mit dem Flugzeug ohnehin nicht mehr möglich, nachdem der Luftraum gesperrt worden war. So galt die Zugverbindung zwischen St. Petersburg und Helsinki bald als eine der letzten wichtigen Landverbindungen zwischen Russland und der EU. Die Züge von Helsinki zurück nach St. Petersburg sollen dafür recht leer gewesen sein.

Für den finnischen Bahnhof bedeutete das einige mediale Aufmerksamkeit, aber sonst gab sich die finnische Regierung lange gelassen mit Blick auf den Reiseverkehr. Schließlich wollten die meisten gar nicht bleiben. Die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen, die auch zuständig für die finnische Bahngesellschaft ist, hatte der F.A.Z. vor einer Woche erst gesagt, die Lage sei ruhig und die meisten, die mit dem Zug kämen, flögen danach gleich weiter in andere Länder. Am Freitag berichtete nun die finnische Zeitung „Helsingin Sanomat“, dass Tuppurainen der Bahngesellschaft VR mitgeteilt habe, dass die Zugverbindung nach Russland nicht mehr angemessen sei. Die VR äußerte, bislang habe man den Zugverkehr aufrecht erhalten, damit auch Finnen wieder zurück in ihr Land hätten kommen können. Dafür hatten sie nun offensichtlich genug Zeit. Und wer es doch noch schaffen muss: Ein öffentliche Busverbindung gibt es noch.