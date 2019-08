Verheerende Feuer am Amazonas : Der Wald brennt auch unseretwegen

Es ist, als hätte Greta Thunberg sich ein Schockbild für den Klimawandel ausgedacht: brennende Regenwälder. Der Anblick ist grausam, er zeigt uns etwas, das wir für selbstverständlich halten, im Zustand der Zerstörung – so wie teerschwarze Lungenflügel auf Zigarettenpackungen. Wir können versuchen, nicht daran zu denken, oder sagen: Ist doch nicht so schlimm. Ist es aber doch.

Sogar noch schlimmer. Der Regenwald brennt nicht, weil der Planet überhitzt, sondern weil Menschen Feuer legen. Landwirte sollen einen „Tag des Feuers“ ausgerufen haben, um Wald zu verbrennen und so Weiden für Rinder zu gewinnen. Inzwischen hat sogar der brasilianische Präsident Bolsonaro, der lange behauptete, dass Umweltschützer das Inferno veranstaltet hätten – warum nicht gleich Greta Thunberg persönlich? –, eingelenkt: Es „könnten“ die Bauern gewesen sein. Die stehen freilich unter seinem Schutz. Er ließ Brandstifter nicht nur gewähren, sondern bestärkte sie: Der Amazonas solle noch weiter erschlossen und landwirtschaftlich genutzt werden.

Wir alle brauchen den Regenwald

Bolsonaro regiert nach dem Motto „Mein Feind, der Baum“, denn mit Bäumen kann man vergleichsweise wenig Geld machen, mit Turbolandwirtschaft dagegen mehr. So wurden im brasilianischen Amazonas-Gebiet in der ersten Hälfte dieses Jahres knapp siebzig Prozent mehr Regenwald abgeholzt als im Vorjahreszeitraum; diese Zahl veröffentlichte eine brave Behörde in Brasilien. Als die Zahl in der Welt war, entließ Bolsonaro den Leiter. Die Waldbrände nannte er nun eine „interne Angelegenheit“, Einmischung sei ein Zeichen „kolonialistischer Denkweise“. Ist das so?

Nein. Der Regenwald, größer als die Europäische Union, produziert ein Fünftel des Sauerstoffs auf der Erde. Wir alle brauchen ihn. Seine Zerstörung ist eine Katastrophe für die ganze Welt. Das heißt aber noch lange nicht, dass Südamerika allein zuständig ist für den Erhalt, und der Rest der Welt atmet durch und zählt sein Geld. Brasilien will auch welches. Von guter Luft und Samba kann niemand leben.

Überall auf der Welt beuten arme Länder ihre Rohstoffe aus, um reich zu werden. Und reiche, um noch reicher zu werden. Mal bohren sie nach Öl, mal schürfen sie nach Kobalt. Länder mit Küsten fischen die Meere leer, Länder mit Bergen schleusen Touristen hindurch; am Mount Everest liegen 600 Millionen Tonnen Bergsteigermüll.

Auch der Westen verdankt seinen Wohlstand nicht der Hand Gottes, sondern rücksichtslosem Fortschritt; Deutschland war mal nahezu vollständig bewaldet, heute ist noch ein Drittel davon übrig. Im Übrigen war es auch nicht deutsche Liebe zum Wald, die das Roden bremste, sondern schlicht Holznot. Im 19. Jahrhundert verheizten sie Treppen, weil kein Brennholz mehr da war.

Gier nach Soja und Rindfleisch

Und Brasilien heute? Es hat erkannt, dass wir nach Soja und Rindfleisch gieren. Also will es uns das verkaufen. Darum müssen Flächen her für Soja-Anbau und Rinderzucht. Der Wald brennt auch unseretwegen. Wenn wir ihn schützen wollen, müssen wir etwas dafür tun.

Und mehr als bisher. Zwar zahlen wir in einen Amazonas-Fonds ein. Klingt gut. Aber den Fonds gibt es seit zehn Jahren, seitdem hat er 1,3 Milliarden Euro bekommen, davon rund eine Milliarde aus Norwegen – und 55 Millionen aus Deutschland. Zum Vergleich: 55 Millionen bekommt die Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt vom Staat – pro Jahr. Nichts dagegen. Aber wer lesen will, muss dazu atmen können.

Auch die Entwicklungshilfe für Brasilien ist nur ein Tropfen auf dem brennenden Wald. Als Deutschland kürzlich ankündigte, die Unterstützung zu kürzen wegen der massiven Abholzung des Regenwaldes – die war lange rückläufig –, ätzte Bolsonaro, das deutsche Geld brauche er nicht. So kann er reden, weil er das Geld auf anderem Wege kassieren will. Er will Handel, nicht Geschenke für gute Noten wie ein Kind, das den Eltern stolz sein Zeugnis vorzeigt.

Also muss die Welt mit Bolsonaro handeln. Er ist dazu bereit. Bolsonaro will zum Beispiel unbedingt das geplante Mercosur-Freihandelsabkommen mit der EU. Deswegen hat die Drohung Frankreichs und Irlands gewirkt, das Abkommen zu blockieren. Schnell erließ Bolsonaro ein Dekret: Er schickt endlich Militär zum Kampf gegen die Brände los, und er droht Umweltsündern harte Strafen an. Aber das reicht noch nicht.

Die reichen Länder der Welt müssen einsehen, dass ihnen nichts geschenkt wird. Was kostenlos aussieht, ist bloß unentgeltlich – die Kosten tragen andere. Und die haben irgendwann keine Lust mehr dazu. Brasilien exportiert seit Jahrtausenden einen extrem wertvollen Rohstoff in alle Welt: Sauerstoff. Bisher war der kostenlos. Aber wieso eigentlich? Wenn wir für Gold und Erdgas zahlen können, dann auch dafür. Alternativ könnten wir auch unseren eigenen Sauerstoff herstellen, indem wir die komplette westliche Welt aufforsten – ein allerdings relativ aufwendiges Projekt.