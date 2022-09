FDP und Grüne zur Kernkraft : Erst wenn die Lichter ausgehen

Der „Stresstest“ zur deutschen Stromversorgung im Winter war, politisch gesehen, ein Schlag ins Wasser. Der entscheidende Punkt, die Weiterverwendung der Atomkraft, ist in der Koalition so strittig wie vor Monaten, und die Argumente werden nicht origineller.

Aus der Grünenführung hieß es jetzt gar, die Atomkraftwerke verstopften mit ihrem Strom die Leitungen und würgten deshalb Wind- und Solarkraft ab. Angesichts einer drohenden Unterversorgung mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft lässt sich daran ablesen, wie in Deutschland die Öf­fentlichkeit verwirrt wird, wenn es um Atomkraft geht. Robert Habeck ist an­gesichts solchen „Sachverstands“ in seiner Partei nicht zu beneiden.

Der wieder aufgebrochene Streit in der Koalition liegt aber auch an Habeck selbst. Sein Ministerium lässt sich allenfalls theoretisch auf einen „Streckbetrieb“ zweier Kernkraftwerke ein. In der Praxis sollen noch einmal Prüfungen und Analysen vorgeschaltet werden – und der Bundestag soll danach immer noch Einspruch gegen den Weiterbetrieb er­heben können.

Mehr lange Bank als Notreserve

Das sieht mehr nach langer Bank als nach Notfallreserve aus. Atomkraftgegner, an ihrer Spitze Habecks Aufpasserin, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, können also ruhig schlafen. Die FDP hinge­gen muss sich verschaukelt vor­kommen.

Aber deshalb den Koalitionsfrieden aufs Spiel setzen? Der Streit bietet sich an, um vor der Landtagswahl in Niedersachsen um Wähler zu werben, die es wie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz „absurd“ finden, was in Berlin als durchdachte Energiepolitik ausgegeben wird. Die FDP kann in Niedersachsen dort selbst auf Grünenwähler hoffen, denen Klimaschutz wichtiger ist als Veteranenlatein.

Die Grünen haben in vielen Punkten gelernt, zuletzt wieder in der Sicherheitspolitik, ihre gesinnungsgetriebene Unglaubwürdigkeit abzustreifen. In der Energiepolitik, wie jetzt deutlich wird, aber nicht.

Die Liberalen wiederum werden den Stresstest der Koalition wohl nur dann auf die Spitze treiben, wenn die Lichter in Deutschland oder einem der Nachbarländer ausgehen. Wirklich glaubwürdig ist auch das nicht.