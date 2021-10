Erstwähler : Lieber den kleineren SUV

Die Jugend hat gelb gewählt. Sie hat auch grün gewählt, nur ist das wenig überraschend, man hat sie ja fürs Klima streiken sehen. Die jungen Gelben waren vorher nicht so sichtbar, aber die 23 Prozent sind es jetzt: Erstwähler, die für die FDP stimmten. Bei der vergangenen Bundestagswahl waren es zwölf, da standen CDU und SPD noch sicher da. Jetzt sind die großen Parteien abgeschlagen, zumindest bei den Jungen.

Die alten Klischees über junge FDP-Wähler – hat in der Grundschule ein Start-up gegründet, kam mit dem Aktenkoffer in den Hörsaal – sind also endgültig unbrauchbar geworden. Jene, die in den vergangenen Tagen auf Twitter geschrieben haben, sie verstünden nicht, was das für eine bislang unbeachtete Generation von Marktjüngern sei, wurden streng gemaßregelt. Sie hätten noch viel mehr nicht verstanden.

Also lieber dort nachfragen, wo die FDP besonders viele Erstwähler auf ihrer Seite hatte. Die Altersgruppen der Wähler gehen aus den Ergebnissen der einzelnen Wahlkreise nicht hervor, aber anhand der bundesweiten Juniorwahl an Schulen lässt sich nachvollziehen, in welchen Regionen die FDP bei den Jüngsten besonders beliebt ist. Im hessischen Main-Taunus-Kreis zum Beispiel haben sich mehr als 26 Prozent der Schüler für die FDP entschieden, mit beiden Stimmen, etwa so viele also wie im Wahlkreis von Wolfgang Kubicki. In der echten Bundestagswahl lag im Main-Taunus-Kreis dann die CDU vorn, wegen der vielen alten Menschen in der Gegend, sagen die Jungen.

Gut zu verdauende Internetkampagne

Ankunft in Flörsheim im Süden der Hochburg, einer Stadt am Main zwischen Frankfurt und Mainz. Ströme von Jugendlichen befinden sich auf dem Nachhauseweg. Der Bahnhofsimbiss ist ein Biobäcker. Die CDU wirbt am Straßenrand noch für Sicherheit und Stabilität, FDP-Plakate sind nicht zu sehen.

In einer Einkaufspassage haben sich vier Jugendliche gerade Snacks geholt und laufen in Richtung Nachmittagsunterricht. Am Graf-Stauffenberg-Gymnasium, einem weit verzweigten, grau-blau sanierten Bau, haben sie an den Schülerwahlen teilgenommen. Warum die FDP da wohl so gut abgeschnitten hat? „Ja Gott“, sagt ein Mädchen mit Dreadlocks und Nirvana-T-Shirt. „Die reichen Schnösel.“ Der Junge neben ihr, er hat etwas Flaum unter der Nase, sagt, das seien aber längst nicht alle. Er kenne auch ganz normale Leute, die FDP-Plakate aufgehängt hätten. Außerdem: Die Online-Kampagne. Auf Tiktok gingen die Liberalen mehrere Male viral, sie beherrschen die Sprache der Jungen, auf Streamingplattformen verbreiten erfolgreiche Influencer die Kunde vom Erfolg für alle, die sich besonders anstrengen. Vor der Wahl hat die FDP auf Instagram Bilder von Dia-Projektoren gepostet und versprochen, diese demnächst endgültig abzuschaffen. Das leuchtet jedem Schüler ein. Sie mochten die moderne, gut zu verdauende Internetkampagne der FDP.

Am Eingang der Schule sitzt eine Lehrerin, die Pausenaufsicht hat, hinter ihr hängt ein Schild: Schule mit Zivilcourage. Sie unterrichtet Politik in der elften Klasse und erzählt, dass sich bei der Vorstellung der Parteien im Unterricht niemand freiwillig für die SPD gemeldet hat. „Die wollten alle FDP oder Grüne.“ Den Gymnasiasten scheine die Idee, „selbst durchzustarten“, zu gefallen. Das Interesse an Politik sei riesig. „Wollen Sie mal sehen?“ Sie führt in den Klassenraum, ihre Stunde geht gleich los.