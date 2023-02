Nach dem Erdbeben : Berlin will Einreise für Verwandte aus Katastrophengebiet erleichtern

Der Berliner Senat will Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien eine leichtere Einreise nach Deutschland ermöglichen, wenn sie Verwandte in Berlin haben. Mittels einer Globalzustimmung sollen sie ihr Visum schneller erhalten.