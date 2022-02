Faeser und die „Antifa“ : Gruppe VVN wird vom Verfassungsschutz beobachtet

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am 8. Dezember 2021 in Berlin Bild: dpa

So viele Herzchen hat Nancy Faeser noch nie für einen Tweet bekommen, seit sie Bundesinnenministerin ist. Fast

40.000 waren es am Montagnachmittag, und fast 5000 Retweets. Das ist ein guter Wert – wenn es das ist, was zählt. Faeser hatte am Sonntag in dem sozialen Netzwerk auf die Kritik an einer Veröffentlichung in „Antifa“, dem Magazin der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten“ (VVN-BdA) reagiert. Die Vorwürfe von der „Jungen Freiheit“, der AfD, der „Bild“-Zeitung und CDU-Abgeordneten seien „durchschaubar“, so schreibt sie. „Ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt – und werde es auch weiterhin tun.“

Die Veröffentlichung stammt aus dem vergangenen Sommer, als Faeser noch Oppositionspolitikerin in Hessen war. Mit dem Tweet hat sie die Entscheidung von damals, für eine linksextremistisch beeinflusste Organisation zu schreiben, als Bundesinnenministerin gerechtfertigt. Auch wenn Faeser aus linken Kreisen nun viel Applaus bekommt, hat sie ihr Problem damit größer gemacht, als es gewesen war.

Um den Inhalt des Gastbeitrags geht es dabei nicht. Faeser schreibt, dass sie sich von Drohbriefen des „NSU 2.0“ nicht einschüchtern lassen werde, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus zur DNA der SPD und ihrer politischen Arbeit gehörten. Die Kritik, die Faeser als „durchschaubar“ abtut, bezieht sich darauf, dass VVN-BdA eine linksextrem beeinflusste Organisation ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Das Bundesinnenministerium äußert sich nicht

Nur das bayrische Landesamt nennt die Vereinigung in ihrem Verfassungsschutzbericht. Von der „bundesweit größten linksextremistisch beeinflussten Organisation im Bereich des Antifaschismus“ ist die Rede, die alle „nicht marxistischen Systeme – also auch die parlamentarische Demokratie – als potenziell faschistisch“ bewerte. Nach Informationen der F.A.Z. wird VVN-BdA auch vom Bundesamt beobachtet, ebenso wie von den Landesämtern in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Baden-Württemberg.

Das Bundesinnenministerium hat sich auf Anfrage dazu nicht geäußert. Im Bericht des Bundesverfassungsschutzes taucht VVN-BdA seit 2005 zwar nicht mehr auf. Das bedeutet aber nicht, dass die Aktivitäten der Verfassungsschützer beendet wurden. Der jährlich erscheinende Bericht informiert nicht über alle Beobachtungsobjekte, nur über die besonders relevanten. Nach wie vor stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die Vereinigung als linksextremistisch beeinflusst ein. Die VVN-BdA gilt als langer Arm der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), die als Nachfolgepartei der KPD als Beobachtungsobjekt im Verfassungsschutzbericht auftaucht.

Vereinigung mit wechselhafter Geschichte

Die Vereinigung hat eine wechselhafte Geschichte. Nach dem Krieg formierte sich zunächst ein breites Bündnis von Verfolgten, darunter Kommunisten, Sozialdemokraten und Christdemokraten. Die Kommunisten waren von Anfang an einflussreich, aber auch Konrad Adenauer gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Von den zunächst rund 300 000 Mitgliedern spalteten sich die Sozialdemokraten und die Christdemokraten ab, die Gruppe radikalisierte sich. Seit 1973 wurde VVN-BdA im Verfassungsschutzbericht genannt.

Heute soll die Vereinigung deutschlandweit rund 8000 Mitglieder haben, aber nur wenige sollen Linksextremisten sein. Gegen sie dürfen die Verfassungsschützer auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. In Sicherheitskreisen heißt es, dass sich die extremistische Tendenz der Vereinigung in den vergangenen Jahren abgeschwächt habe. Das hat unter anderem mit dem Person Ulrich Sander zu tun. Der frühere stellvertretender Chefredakteur des DKP-Parteiorgans „Unsere Zeit“, bestens vernetzt in der linken Szene, war bis 2020 Bundessprecher der VVN-BdA, hat sich aber mittlerweile aus Altersgründen zurück gezogen. Seitdem, so ist zu hören, ist es in der Vereinigung ruhiger geworden. Angeblich gab es sogar die Überlegung, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu beenden.

Für diese Entscheidung ist Faesers umstrittene Veröffentlichung eine Bürde. Wenn die Verfassungsschützer sich nun nicht länger um die Entwicklungen in der VVN-BdA kümmerten, würde der Verdacht im Raum stehen, dass die Bundesinnenministerin, die die Fachaufsicht über den Verfassungsschutz ausübt, hier Einfluss genommen habe – oder dass die Verfassungsschützer im vorauseilenden Gehorsam handelten. Solche Mutmaßungen sind schädlich für eine Behörde, die zwar im politischen Raum agiert, aber sich nur nach dem Gesetz richten darf und gleichermaßen in alle Richtungen schauen muss.