Fußball-Weltmeisterschaft : Faeser reist zu Auftaktspiel der Nationalmannschaft

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach Qatar reisen. Faeser werde im Anschluss an ihren Besuch in der Türkei am Mittwoch in das Emirat weiterreisen, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Faeser hat demnach betont, dass sie dabei auch „den Dialog mit der qatarischen Regierung zu dortigen Reformen insbesondere zur Verbesserung der Menschenrechtssituation fortsetzen möchte“.

Zuletzt hatte Faeser den Besuch des Spiels in Frage gestellt. „Ich werd' schauen, ob ich das hinkriege, nächste Woche dann zu reisen“, hatte sie vor gut einer Woche in Berlin noch gesagt. Zuvor war Faeser auf Äußerungen des qatarischen WM-Botschafters Khalid Salman gefragt worden, der Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnet hatte.

Faeser verwies zunächst auf die „Sicherheitsgarantie“, die sie nach eigenem Bekunden bei ihrem Besuch vor drei Wochen von Qatars Premierminister und Innenminister Scheich Chalid bin Chalifa Al-Thani erhalten hatte. Demnach sollten sich alle Fans während des Turniers „frei und ohne Angst bewegen“ können. Diese Sicherheitsgarantie sei für sie weiterhin der Maßstab, betonte Faeser vor zehn Tagen in Berlin. Auf nochmalige Nachfrage relativierte sie dann ihre bisherigen Reisepläne.

Im Vorfeld ihres Besuchs in Qatar Ende Oktober hatte Faeser mit Kritik an dem WM-Ausrichter empörte Reaktionen des Emirats und anderer Golf-Monarchien hervorgerufen. Die auch für Sport zuständige Bundesinnenministerin hatte dem ARD-Magazin „Monitor“ mit Blick auf das WM-Gastgeberland und die dortige Menschenrechtslage gesagt: „Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe.“ Es wäre besser, „dass das nicht in solche Staaten vergeben wird“, fügte sie hinzu. Darauf bestellte Qatar den deutschen Botschafter einbestellt. Die Golf-Monarchien wiesen in einer gemeinsamen Erklärung Faesers Äußerungen als „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ Qatars zurück.