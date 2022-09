Balkanroute : Faeser besorgt über wachsende Flüchtlingszahlen

Rede in New York : Lawrow: Westen will Russland „zerstören, zerstückeln“

Der russische Außenminister übt bei der UN-Generaldebatte in New York scharfe Kritik am Westen. Dessen Russophobie sei „beispiellos“, das Ausmaß „grotesk“. Den USA wirft er vor, „die ganze Welt in ihren Hinterhof zu verwandeln“.