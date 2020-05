F.A.Z.-Newsletter : Merkels Paukenschlag

Noch eine halbe Billion zur Corona-Rettung? Da gähnt der Bürger erst einmal – wer zählt schon noch die Nullen in den Rettungspaketen? Doch was Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verabredet hat, wird noch sehr gründlich studiert werden und viel Aufregung verursachen. Denn erstens soll die Europäische Union in ihrem eigenen Namen Schulden aufnehmen – 500 Milliarden in drei Jahren, also mehr, als sie in dem Zeitraum insgesamt an Haushaltsmitteln zur Verfügung hat. Zweitens müssen die bedürftigen EU-Staaten, die von der Hilfe profitieren sollen, das Geld nicht zurückzahlen. Drittens sollen diese Kredite über zwanzig Jahre getilgt werden, also über drei siebenjährige Haushaltsperioden hinweg. Zusammen addiert sich das auf jene 180-Grad-Wende der Bundesregierung, von der mein Kollege Hendrik Kafsack aus Brüssel in seinem Kommentar schreibt.

Die Wende mag sinnvoll sein. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr Deutschland von der EU profitiert und wie hart die von keinem EU-Staat verschuldete Pandemie deren schwächere Mitglieder zum Teil trifft, dann kann man den 135-Milliarden-Euro-Anteil, den Deutschland zu schultern hätte, als sinnvolle Investition betrachten. Zu schweigen von dem Antrieb, den Merkel und Macron der EU geben, indem sie den deutsch-französischen Motor aufheulen lassen.

Doch in Ländern wie den Niederlanden oder Österreich, die schon lange einen solchen deutsch-französischen Paukenschlag fürchten, wird man nun daran erinnern, dass Merkel und Macron die EU selbst in einer Pandemie nicht allein auf Kurs Schuldenunion steuern können. Mit ihrer Beteuerung, es gehe nur um eine „einmalige“ Maßnahme, dürfte Merkel auch im Bundestag und selbst in der CDU/CSU-Fraktion nicht so schnell alle Skeptiker besänftigen. Zu groß ist der Sog von Eurobonds und anderen Projekten, mit denen höher verschuldete Länder von der Bonität der soliden Länder profitieren wollen. Da könnte das bisherige Hickhack um Öffnungsfahrpläne und Reproduktionszahlenhuberei bald schon wie ein laues Lüftchen wirken. So wie die Karlsruher EuGH-Schelte im jüngsten EZB-Urteil eines Tages nur noch als Ouvertüre erscheinen könnte, wenn sich das Bundesverfassungsgericht tatsächlich mit dem Verschuldungsverbot in der EU zu befassen hätte.