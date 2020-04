F.A.Z.-Newsletter : Orgien für Leser, gegen die auch die Kanzlerin nichts hat

Als Nachrichtenleute stürzen wir uns immer auf das Neue. Wobei das Neue am Montag nicht nur eine Sensation wie ein negativer Ölpreis war, sondern auch so altbekannte Dinge wie Hosenshopping in der Fußgängerzone oder, zumindest in NRW, die Begutachtung einer Couchgarnitur im Möbelhaus umfasste. In unserem Podcast für Deutschland können Sie hören, wie Einzelhändler ihr Comeback erlebten. Verglichen mit der ersten Phase des deutschen Shutdowns fühlte es sich jedenfalls nach ziemlich viel Freiheit an. Kein Wunder, dass seit den Beschlüssen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in der vorigen Woche die Lockerungen und weniger die fortbestehenden Kontaktverbote und Abstandsgebote die Debatten dominiert hatten – das Neue eben. Zumal auf den Kompromiss vom Mittwoch im einen Bundesland dies und im anderen das draufgesattelt wurde.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Diese an sich erfreulichen Lebenszeichen des Föderalismus stifteten aber nicht nur Verwirrung (wo darf ich schon am Eis lecken, bevor ich mich 50 Meter von der Eisdiele entfernt habe?), sondern verursachten wohl auch ein etwas zu lautes Aufatmen. Wenn alle möglichen Dinge irgendwo erlaubt sind, dann kann ich doch auch wieder alles machen? Diese Logik bereitet nicht nur Virologen Sorgen. Auch Angela Merkel wäre es lieber gewesen, wenn anstatt solcher „Öffnungsdiskussionsorgien“ viel mehr von den bleibenden Beschränkungen die Rede gewesen wäre. Dazu habe sie sich im CDU-Präsidium „mahnend eingelassen“, bestätigte die Kanzlerin. Nicht nur ihr Möchtegernnachfolger Armin Laschet durfte sich angesprochen fühlen, sondern die halbe Bevölkerung. Als Merkel jedenfalls darauf hinwies, dass in Deutschland immerhin die Parks offengeblieben seien, glaubten meine Kollegen aus dem Parlamentsbüro schon „das ruhige Wetzen eines Messers für weitere Einschnitte ins Alltagsleben der Menschen“ zu hören.