F.A.Z. Machtfrage : Hat die Politik nichts aus der Pandemie gelernt?

Die Corona-Zahlen sind so hoch wie nie – und die alte und die neue Regierung streiten. Nun haben die Ampel-Verhandler ein Corona-Gesetz vorgelegt. Werden Sie so das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen können?

Es war beim zweiten TV-Triell von Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, als die Grünen-Kanzlerkandidatin einen erstaunlichen Vorschlag machte. Die Corona-Lage war damals schon angespannt, aber sie war längst nicht so dramatisch wie heute, wo die Inzidenz über dem Wert von 200 liegt und die Intensivstationen mancherorts schon voll sind mit Covid-Patienten.

Baerbock sagte also, wenn man etwa bei der Pflege und den Kliniken in eine Situation komme, dass nicht genug Menschen geimpft seien, müsse auch die Frage einer Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen angegangen werden. Das war ein ziemlicher Hammer. Denn um das Thema Impfpflicht hatten die Kanzlerkandidaten bislang alle einen großen Bogen gemacht, zu sehr hatten sie sich vorher schon über Monate festgelegt: Egal was andere Länder machen mögen, eine Impfpflicht wird es in Deutschland nicht geben.

Auf Baerbocks Vorschlag ging deswegen auch niemand wirklich ein. Auch die Kandidatin selbst griff ihn nicht mehr auf. Er gewährte allenfalls einen kleinen Blick in ihr Inneres - was sie sich eigentlich wünschen würde, was aber politisch nicht opportun ist.

Nun sind einige Wochen vergangen, die Grünen verhandeln mit FDP und SPD über eine Ampel-Regierung, und es droht ein katastrophaler Corona-Winter. Konnte man beim Baerbocks verpuffendem Vorstoß aus dem Triell noch annehmen, aus Rücksicht auf den Wahlkampf geht keiner das heiße Thema Impfpflicht an, mussten wir nach der Wahl erfahren: Nein, auch danach traut sich da niemand ran.

Die Politik, so hat man manchmal das Gefühl, ist kaum weitergekommen. Wir diskutieren wieder über dieselben Fragen wie vor einem Jahr: Wie können wir vor allem die Alten besser schützen? Braucht es eine Testpflicht in Heimen? Und das, obwohl wir inzwischen einen wirksamen Impfstoff haben. Am deutlichsten wird die Ratlosigkeit der Politik am Beispiel der Bürgertests. Das kostenlose Angebot wurde vor einem Monat gestrichen, weil man so hoffte, den Druck, zur Impfung zu gehen, zu erhöhen. Nur leider funktionierte das nicht wirklich. Und die fehlenden Tests werden jetzt zum Risiko, angesichts auch von einigen Impfdurchbrüchen. Mühsam diskutieren die Politiker also über die WIedereinführung der kostenlosen Tests, die jetzt wohl kommen werden. Hätte man sich das nicht sparen können?

Corona spielte im Bundestagswahlkampf eine erstaunlich kleine Rolle. Das lag an dem simplen Umstand, dass der Wahlkampf im Sommer stattfand und die Infektionszahlen recht niedrig waren. Und jetzt, wo wir uns in einem Zwischenstadium zwischen noch geschäftsführender Regierung und noch nicht gewählter neuer Regierung befinden, steigen die Zahlen rasant. Der Herbst ist in Corona-Zeiten keine gute Zeit zum aushandeln einer neuen Regierung. Corona wartet nicht, bis sich die Ampel-Parteien einig sind.

Das sehen die grundsätzlich auch so und haben deswegen Handlungsstärke demonstrieren wollen. Sie haben nun den Entwurf für ein Corona-Gesetz vorgelegt. Das wurde nötig, weil Ende des Monats die Corona-Notlage ausläuft, die bisher die gesetzliche Grundlage für die Einschränkungen in Bund und Ländern lieferte. Den ersten Anstoß bot Jens Spahn, noch geschäftsführender Bundesgesundheitsminister von der CDU. Er schlug vor, die Notlage nicht zu verlängern. Aber was dann? Das überließ er den Ampel-Parteien. Nicht nur bei Corona, aber auch da, profiliert sich die FDP, obwohl sie die kleinste der Verhandlungspartner ist. Die FDP hat an vielen Zeitpunkten in der Pandemie klar gemacht, dass sie einen anderen Weg einschlagen wollen würde als Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zum Team Vorsicht gehörte. Nun kann die FDP das an einigen Stellen durchsetzen. Marco Buschmann, der FDP-Fraktionsgeschäftsführer, forderte Merkel gar zur Zurückhaltung bei Corona auf.